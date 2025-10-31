Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Užblokuotos trys naujos filmai.in svetainės kopijos

2025-10-31 11:07 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 11:07

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) praneša užblokavusi tris naujas piratinės svetainės „filmai.in" kopijas – „zeromovies.top", „filmai19.vip" ir „filmai100.vip". 

Filmai.in (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) praneša užblokavusi tris naujas piratinės svetainės „filmai.in“ kopijas – „zeromovies.top“, „filmai19.vip“ ir „filmai100.vip“. 

0

LRTK teigimu, stebėsenos metu nustatyta, kad visose minėtose svetainėse pasikartoja tie patys filmai – „Everly“ bei „Maps to the Stars“. Taip pat filmai pasiekiami tuo pačiu adreso šablonu ir su tuo pačiu administratoriaus kontaktu, o tai leido Komisijai konstatuoti, kad naujieji domenai yra piratinės „filmai.in“ kopijos, atkurtos siekiant apeiti ankstesnius ribojimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Piratinių svetainių kūrėjai dažnai keičia pavadinimus ar domenus, tačiau jų turinys išlieka tas pats. Tai leidžia greitai nustatyti pažeidimus ir taikyti ribojimus, kad nelegalus turinys nebūtų prieinamas Lietuvos vartotojams,“ – pranešime teigia LRTK pirmininkas Mantas Martišius.

Pirminė svetainė „filmai.in“ buvo užblokuota 2019 m., tačiau LRTK periodiškai nustato naujus domenus, per kuriuos vartotojams siūloma žiūrėti filmus be teisių turėtojų sutikimo.

LRTK pabrėžia, kad prisijungdami prie piratinių svetainių vartotojai rizikuoja ne tik pažeisti įstatymus, bet ir savo duomenų saugumu. Tokios platformos dažnai renka asmeninę ar mokėjimų informaciją, siūlydamos „taškų pildymo“ ar „premijų“ sistemas, o jų valdytojai veikia anonimiškai. Komisijos teigimu, jose taip pat dažnai yra talpinamas kenkėjiškas reklamos ar sekimo kodas, galintis pasisavinti prisijungimo duomenis ar paveikti įrenginių veikimą.

Pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei Visuomenės informavimo įstatymą, už neteisėtą kūrinių naudojimą ar platinimą gali būti taikomos administracinės arba baudžiamosios sankcijos.

indeliai.lt

