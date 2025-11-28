„Unicorns Lithuania“: Lietuva turi potencialą tapti vienu stipriausių Europos technologijų centrų

Skaičiuojama – jei Lietuva iki 2030 m. į sektorių investuotų 270 mln. eurų, startuolių skaičius šalyje galėtų išaugti tris kartus, juose dirbtų dvigubai daugiau specialistų, o valstybės biudžetas papildomai sulauktų apie 5 mlrd. eurų mokesčių.
Kaip teigia asociacijos valdybos pirmininkas Mantas Katinas, Lietuvos startuoliai iš nedidelės industrijos tapo ekonomikai reikšmingu sektoriumi.
Šios įmonės vien pernai valstybės biudžetą papildė beveik 0,5 mlrd. eurų mokesčių, o jų sukurta vertė Lietuvai siekia kone 2 mlrd. eurų.
„Šiuo tyrimu norėjome suprasti ne tik dabartinę šalies startuolių ekosistemos būklę, bet ir įvertinti jos potencialą bei pateikti aiškius sprendimus, kaip jį išnaudoti. Studijos rezultatai – tai duomenimis grįsti konkretūs pasiūlymai, ko reikėtų imtis, siekiant dar didesnio proveržio ir apčiuopiamos vertės šaliai. Tikimės, kad jie prisidės prie strateginės politikos formavimo ir reikalingų sprendimų priėmimo“, – pranešime cituojamas M. Katinas.
Anot ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, startuolių ekosistema per pastarąjį penkmetį išaugo 7 kartus ir pasiekė 16 mlrd. eurų vertę, otai yra sparčiausias augimas visame Vidurio ir Rytų Europos regione.
Kaip teigia „Unicorns Lithuania“ vadovė Gintarė Verbickaitė, iki šiol startuoliai plėtėsi daugiausia savo pastangomis – su stipria ambicija ir be itin didelių valstybės investicijų.
Tiesa, anot jos, tokio augimo etapas Lietuvoje baigėsi ir naujų startuolių kūrimuisi reikia atnaujintų sąlygų.
„Tyrimas atskleidė neraminančią tendenciją – nors esami startuoliai stulbinamai auga, tačiau naujų beveik neatsiranda. Pasiekėme „lubas“, o tai nulėmė dvigubas iššūkis. Viena vertus, jaunoms įmonėms vis dar sunku pritraukti kapitalą būtent ankstyvoje stadijoje. Tuo tarpu, šio etapo startuolius finansuojančių fondų atstovai situaciją vertina priešingai ir teigia, kad stokojame pakankamai stiprių ir investicijoms pasiruošusių komandų“, – pranešime sako G. Verbickaitė.
Anot jos, investicijos į šalies startuolius dabar generuoja dešimteriopą naudą mokesčiais ir pritrauktu kapitalu.
„Tyrimo metu apskaičiavome, kad 2017–2024 m. Lietuva per rizikos kapitalo fondus į startuolius netiesiogiai investavo apie 158 mln. eurų. Per tą patį laikotarpį jie sumokėjo 1,8 mlrd. eurų mokesčių – tai reiškia, kad valstybė gavo beveik dvylika kartų didesnę grąžą“, – sako asociacijos vadovė.
Vertinama, jog įgyvendinus dokumente pateikiamas rekomendacijas, per artimiausius penkerius metus būtų pritraukta apie 1,3 mlrd. eurų investicijų į startuolius ir maždaug 18 iš jų galėtų pasiekti milijardo ar daugiau JAV dolerių įvertį, tai yra – tapti vadinamaisiais vienaragiais.
Jų Lietuvoje kol kas yra trys: „Vinted“, „Nord Security“ ir „Baltic Classifieds Group“.
Šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau kaip 1,1 tūkst. startuolių ir iš jų išaugusių technologijų įmonių, kuriose dirba per 20 tūkst. specialistų.