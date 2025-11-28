 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Unicorns Lithuania“: Lietuva turi potencialą tapti vienu stipriausių Europos technologijų centrų

2025-11-28 11:27 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 11:27

Lietuva artimiausiais metais gali atsidurti tarp stipriausių Europos technologijų centrų, jei valstybė sparčiau skatins dirbtinio intelekto (DI) startuolių kūrimąsi, rodo naujausias asociacijos „Unicorns Lithuania“ tyrimas. 

Biurai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Lietuva artimiausiais metais gali atsidurti tarp stipriausių Europos technologijų centrų, jei valstybė sparčiau skatins dirbtinio intelekto (DI) startuolių kūrimąsi, rodo naujausias asociacijos „Unicorns Lithuania“ tyrimas. 

REKLAMA
0

Skaičiuojama – jei Lietuva iki 2030 m. į sektorių investuotų 270 mln. eurų, startuolių skaičius šalyje galėtų išaugti tris kartus, juose dirbtų dvigubai daugiau specialistų, o valstybės biudžetas papildomai sulauktų apie 5 mlrd. eurų mokesčių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigia asociacijos valdybos pirmininkas Mantas Katinas, Lietuvos startuoliai iš nedidelės industrijos tapo ekonomikai reikšmingu sektoriumi. 

REKLAMA
REKLAMA

Šios įmonės vien pernai valstybės biudžetą papildė beveik 0,5 mlrd. eurų mokesčių, o jų sukurta vertė Lietuvai siekia kone 2 mlrd. eurų.

REKLAMA

„Šiuo tyrimu norėjome suprasti ne tik dabartinę šalies startuolių ekosistemos būklę, bet ir įvertinti jos potencialą bei pateikti aiškius sprendimus, kaip jį išnaudoti. Studijos rezultatai – tai duomenimis grįsti konkretūs pasiūlymai, ko reikėtų imtis, siekiant dar didesnio proveržio ir apčiuopiamos vertės šaliai. Tikimės, kad jie prisidės prie strateginės politikos formavimo ir reikalingų sprendimų priėmimo“, – pranešime cituojamas M. Katinas.

REKLAMA
REKLAMA

Anot ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, startuolių ekosistema per pastarąjį penkmetį išaugo 7 kartus ir pasiekė 16 mlrd. eurų vertę, otai yra sparčiausias augimas visame Vidurio ir Rytų Europos regione. 

Kaip teigia „Unicorns Lithuania“ vadovė Gintarė Verbickaitė, iki šiol startuoliai plėtėsi daugiausia savo pastangomis – su stipria ambicija ir be itin didelių valstybės investicijų. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, anot jos, tokio augimo etapas Lietuvoje baigėsi ir naujų startuolių kūrimuisi reikia atnaujintų sąlygų.

„Tyrimas atskleidė neraminančią tendenciją – nors esami startuoliai stulbinamai auga, tačiau naujų beveik neatsiranda. Pasiekėme „lubas“, o tai nulėmė dvigubas iššūkis. Viena vertus, jaunoms įmonėms vis dar sunku pritraukti kapitalą būtent ankstyvoje stadijoje. Tuo tarpu, šio etapo startuolius finansuojančių fondų atstovai situaciją vertina priešingai ir teigia, kad stokojame pakankamai stiprių ir investicijoms pasiruošusių komandų“, – pranešime sako G. Verbickaitė.

REKLAMA

Anot jos, investicijos į šalies startuolius dabar generuoja dešimteriopą naudą mokesčiais ir pritrauktu kapitalu.

„Tyrimo metu apskaičiavome, kad 2017–2024 m. Lietuva per rizikos kapitalo fondus į startuolius netiesiogiai investavo apie 158 mln. eurų. Per tą patį laikotarpį jie sumokėjo 1,8 mlrd. eurų mokesčių – tai reiškia, kad valstybė gavo beveik dvylika kartų didesnę grąžą“, – sako asociacijos vadovė.

REKLAMA

Vertinama, jog įgyvendinus dokumente pateikiamas rekomendacijas, per artimiausius penkerius metus būtų pritraukta apie 1,3 mlrd. eurų investicijų į startuolius ir maždaug 18 iš jų galėtų pasiekti milijardo ar daugiau JAV dolerių įvertį, tai yra – tapti vadinamaisiais vienaragiais. 

Jų Lietuvoje kol kas yra trys: „Vinted“, „Nord Security“ ir „Baltic Classifieds Group“.

Šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau kaip 1,1 tūkst. startuolių ir iš jų išaugusių technologijų įmonių, kuriose dirba per 20 tūkst. specialistų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų