Tvarumo švyturys Plungėje: „Vičiūnų grupės“ 100 mln. eurų vertės lašišos gamykla diktuoja naujus standartus

„Naujos gamyklos tvarumo strategija grindžiama ambicingais, ilgalaikiais tikslais, kurie sprendžia opiausius aplinkosaugos iššūkius. Pripažįstame klimato kaitą kaip kritinę problemą, reikalaujančią kolektyvinių veiksmų, – teigia Dainius Matijošaitis, „Vičiūnų grupės“ valdybos narys. – Siekdama klimato neutralumo, UAB „Vičiūnai ir partneriai“ užsibrėžė 90-95 % sumažinti savo taršos emisijas ir taip reikšmingai prisidėti prie tvarios ateities kūrimo.“
Tvarumo lyderystė ir sertifikatai
„Vičiūnų grupės“ įsipareigojimą tvarumui liudija tarptautiniai sertifikatai. UAB „Vičiūnai ir partneriai“ gamybos procesuose bei maisto saugos ir kokybės sistemoje yra įsidiegę Jūros tarybos (MSC) ir Akvakultūros tarybos (ASC) tiekimo grandinės standartų reikalavimus. MSC ir ASC sukurti standartai suteikia galimybę vartotojams rinktis tvarius jūros gėrybių produktus. Be to, jau daugiau nei dešimtmetį įmonė gamina ekologiškus produktus, atitinkančius griežtus ES reglamentus. Standartų ir ES reglamentų atitiktį kasmet tikrina įmonę sertifikuojančios įstaigos.
„Vičiūnų grupės“ įsipareigojimą kokybei ir tvarumui patvirtina ir tai, kad visa įmonių grupės tiekimo grandinė – nuo gamybos iki pristatymo galutiniam klientui – pirmą kartą Baltijos šalyse buvo sertifikuota pagal Pasaulinės maisto saugos iniciatyvos (GFSI) pripažintus IFS FOOD, IFS Broker ir IFS Logistics standartus bei gavo šių standartų atitiktį patvirtinančius sertifikatus.
„Naujoji gamykla aktyviai prisidės prie ES Tvaraus maisto iniciatyvos įgyvendinimo, įsipareigodama nuolatinei inovacijai ir skaidriai komunikacijai apie savo pažangą, – teigia Artūras Rudgalvis, naujosios gamyklos direktorius. – Jau statybos etape siekiame aukščiausių tvarumo standartų, o visuotinai pripažinti ESG sertifikatai padeda įsivardinti realius tikslus ir siekiamybes.“
Gamyklos pastatas sertifikuojamas pagal „BREEAM International New Construction“ standartą, siekiant gauti aukščiausią, „Excellent“ įvertinimą. Šis pasauliniu mastu pripažintas standartas vertina platų tvarumo kategorijų spektrą, įskaitant energijos, vandens naudojimą, oro kokybę, taršos kontrolę, transporto poveikį, medžiagų tiekimą, atliekų valdymą, ekologiją bei projektavimo ir statybos procesus.
Ekologinės inovacijos veiksme
Naujoji „Vičiūnų grupės“ gamykla suprojektuota su pažangiomis aplinkosaugos technologijomis, siekiant sumažinti jos ekologinį pėdsaką visose veiklos srityse. Tarkim, visi pastato šilumos poreikiai bus patenkinami naudojant sudėtingą šilumos atgavimo ir panaudojimo sistemą, kurios kondensacijos galia sieks net 8160 kW.
Naujajame gamybiniame komplekse bus visiškai atsisakyta gamtinių dujų naudojimo technologinei garo gamybai. Vietoj dujų bus naudojami inovatyvūs aukštos temperatūros šilumos siurbliai, naudojantys elektros energiją ir sukuriantys uždarą energijos ciklą, kuris ženkliai sumažina CO2 emisijas, tausoja gamtą ir maksimaliai išnaudoja energiją.
„Siekiant papildomai optimizuoti energijos naudojimą ir pagerinti darbo aplinką, bus įdiegta centralizuota vakuumo sistema pakavimo mašinoms, - pasakoja Evaldas Skierus, naujosios gamyklos technikos vadovas. - Ši sistema pašalina deguonį iš produkto pakuočių, prailgindama galiojimo laiką, ir, kas svarbu, sumažina triukšmo lygį bei neleidžia išskirti šilumos į gamybos zonas, taip sumažindama vėsinimo energijos sąnaudas.
Ant gamyklos stogo ir fasado bus įrengta didelė saulės elektrinė, kurios bendras galingumas sieks iki 2,5 MW. Siekiant padidinti efektyvumą, pastato stogas bus padengtas balta PVC danga, kuri padidins saulės panelių efektyvumą apie 30%.
Gamyklos šalčio poreikiai, naudojami maisto produktų saugojimui, bus patenkinami naudojant ekologiškas šaldymo sistemas, kuriose naudojami natūralūs šaldymo agentai, tokie kaip amoniakas ir angliarūgštė, kurie nedaro jokios įtakos ozono sluoksniui ir neprisideda prie šiltnamio efekto. Šios medžiagos pasižymi puikiomis termodinaminėmis savybėmis, užtikrinančiomis aukštą energijos efektyvumą.
„Vičiūnų grupė“ įgyvendins ir kitas priemones šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijoms mažinti. Tarp jų – perteklinės šilumos iš amoniako kompresorių perdavimas greta veikiančiai įmonei (pramoninės simbiozės metodas), nepanaudotos atsinaujinančios elektros energijos grąžinimas į tinklus ir šalutinių produktų nukreipimas į biodujų arba biokomposto gamybą, pakeičiant gamtines dujas.
Pažangus atliekų ir išteklių valdymas
Labai svarbus procesas realiems tvarumo tikslams pasiekti yra pažangus atliekų valdymas ir išteklių taupymas. Naujame objekte bus integruota „Taifun“ vakuuminė transportavimo sistema žuvies šalutiniams produktams, efektyviai juos perkelianti iš gamybos į surinkimo zonas. Ši sistema taupo logistikos resursus ir gerina higienos sąlygas gamybinėse patalpose.
Įmonė siekia ir toliau mažinti lašišos šalutinių produktų procentinę dalį, didindama produkto išeigą per naują įrangą, robotizuotus sprendinius ir pažangias technologijas.
„Įmonė jau dabar aktyviai skatina darbuotojus rūšiuoti atliekas, organizuodama vidinius mokymus ir informacines kampanijas apie tvarų atliekų tvarkymą. Be to, siekiant mažinti popieriaus naudojimą, administraciniai procesai yra nuosekliai skaitmenizuojami – dokumentų valdymas, vidinė komunikacija ir ataskaitų rengimas vis dažniau vykdomi skaitmeninėje erdvėje“, – teigia apskaitos vadovė Alma Čirvinskienė.
Gamybinis kompleksas daug dėmesio skirs procesų skaitmeninimui, atsisakant popierinių dokumentų naudojimo, o robotizuoti sprendiniai pakavimo zonoje leis sumažinti ir sunaudojamo kartono kiekį.
Tvari logistika ir transportas
„Nemažas tvarumo investicijas sudaro ir įmonės logistikos pertvarka, - sako Justas Teišerskis, naujosios gamyklos logistikos vadovas. – Nuo autobusų transporto gamybos darbuotojams ir taip sumažinto CO2 emisijų iš individualių kelionių kiekio iki pažangios sandėlio valdymo sistemos „Equinox“, kuri leis optimizuoti žaliavų ir gatavos produkcijos likučius, sumažinant nuostolius dėl nepanaudotų ar neparduotų prekių. Šie sprendimai leis sukurti efektyviausius pagamintos produkcijos atrinkimo maršrutus, mažinančius komplektacijos laiką ir, atitinkamai, reikalingų transportavimo kelionių skaičių.“
Visa sandėlio krovos technika bus varoma ličio jonų baterijomis, kurios pasižymi 80-90 % aukštesniu energijos efektyvumu ir, palyginti su tradicinėmis rūgštinėmis baterijomis, žymiai ilgesniu tarnavimo laiku.
„Tavil“ pakavimo ir paletavimo sistema leis pagamintą produkciją robotizuotai formuoti ant aukštų, iki 2,1 metro, palečių nenaudodama žmogaus fizinės jėgos. Tai optimizuos šaldytos produkcijos sandėlio išnaudojimą ir logistikos grandinėje sumažins pervežimų skaičių, užtikrinant pilnesnį sunkvežimių puspriekabių tūrio išnaudojimą. Kaip teigia technologų padalinio vadovas Andrius Dombrauskas „Tavil“ sprendinys ploninant kartoną, leis sutaupyti sunaudojamos medžiagos kiekį produktų pakavimo procesuose, taip prisidedant prie gamtos išteklių išsaugojimo“.
„Šie techniniai sprendimai tėra tik nedidelė dalis visų mūsų pastangų siekiant tvarumo lyderystės, – teigia Artūras Rudgalvis. – Bendras realizuotų idėjų, pateiktų tiek mūsų specialistų, tiek atitinkamą uždavinį gavusių projektuotojų, kiekis siekia kelis šimtus, kas parodo mūsų įmonės įsipareigojimą ne demonstruoti, o iš esmės įgyvendinti giluminį ir visapusišką tvarumo siekį.“
Kompleksinis požiūris į pažangą ir investicijos į darbuotojus
100 mln. eurų investicija į naują lašišos perdirbimo gamyklą Plungėje leis „Vičiūnų grupei“ patekti tarp penkių didžiausių lašišos perdirbėjų Europoje ir sukurti apie 900 naujų darbo vietų, iš kurių daugiau nei 30 % – aukštos kvalifikacijos specialistams. Įmonė investuoja į darbuotojų ugdymą, bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis ir plėtoja kompetencijų centrą.
„Vičiūnų grupė įsipareigoja naudoti pažangiausias technologijas, tarnaujančias darbuotojų gerovei, – pabrėžia Dainius Matijošaitis. – Gamykloje ypač didelis dėmesys skirtas fizinio krūvio mažinimui, saugumo didinimui ir ergonomiškos darbo aplinkos kūrimui. Tai atspindi mūsų įsitikinimą, kad žmonės yra mūsų stiprybė, o jų emocinis ir fizinis saugumas mums ypač svarbus.“
Ši gamykla taps ne tik moderniausiu žuvies perdirbimo kompleksu savo sektoriuje, bet ir švyturiu bei gerosios tvarios pramonės praktikos pavyzdžiu.
Straipsnį parengė: UAB „Vičiūnų Grupė“.
