Turtingiausi lietuviai 2025: paaiškėjo, kas turi daugiausia turto

Taip skelbia lapkričio mėnesį išleistas žurnalas „TOP500“.
Leidinyje teigiama, kad verslininkų turtas apskaičiuotas įvertinus jiems priklausančių įmonių akcijų vertę. Kitas kriterijus – „verslo šakų ir rinkų daugikliai“.
„Minimų asmenų turto vertė apskaičiuota remiantis viešai prieinama informacija žiniasklaidoje, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Registrų centrui pateiktomis deklaracijomis bei ataskaitomis“, – nurodoma žurnale.
Kas yra turtingiausias Lietuvoje?
Turtingiausiųjų naujo topo viršūnėje esančio „Avia Solutions Group“ valdybos pirmininko G. Žiemelio (48 m.) turtas įvertintas 2,5 mlrd. eurų. Tai yra 11 proc. mažiau nei pernai.
N. Numos (58 m.), pagrindinio „Vilniaus prekybos“ įkūrėjo, turto vertė pakilo 4 proc. – iki 2,4 mlrd. eurų.
„Willgrow“ valdybos pirmininko M. Railos (53 m.) turtas per pastaruosius metus sumažėjo 7 proc. – iki 2,15 mlrd. eurų.
Toliau turtingiausiųjų dešimtuke rikiuojasi bendrovės „Tesonet“ akcininkai Tomas Okmanas (38 m.) ir Eimantas Sabaliauskas. Kiekvieno jų turto vertė per pastaruosius metus pakilo apie 10 proc. – iki 1,32 mlrd. eurų.
Koncerno „MG grupė“ prezidentas Dariaus Mockaus (60 m.) turtas įvertintas 1,14 mlrd. eurų. Tai yra 12 proc. daugiau nei prieš metus.
Turtingiausi Lietuviai 2025 m.
„Kesko Senukų“ grupės prezidento Artūro Rakausko (53 m.) turtas įvertintas 745 mln. eurų – 5 proc. daugiau nei ankstesniais metais.
Vladas Algirdas Bumelis (76 m.), vadovaujantis „Biotechpharmos“ valdybai, per metus išlaikė savo turtą nepakitusį. Jis siekė 720 mln. eurų.
Topo sudarytojų skaičiavimais, Vitoldo Tomaševskio (54 m.), kuris yra Kipre registruotos „Openlane Ltd.“ Savininkas, turtas pastaruoju metu išaugo 3 proc. iki 720 mln. eurų.
Turtingiausių verslininkų dešimtuką užbaigia „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas Dainius Dundulis (57 m.). Skaičiuojama, kad jo turtas išaugo 6 proc. – iki 680 mln. eurų.
Turtingiausios Lietuvos moterys
Turtingiausia Lietuvos moterimi ir toliau laikoma Lyda Lubienė (68 m.), koncerno „Achemos grupė“ valdybos pirmininkė. Jos turtas vertinamas 270 mln. eurų. T. y. 10 proc. mažiau nei pernai.
Po jos rikiuojasi Irena Ona Mišeikienė – „Invaldos“, „Invaldos privataus kapitalo“ ir „Grigeo“ akcininkė. Per pastaruosius metus jos turto vertė pakilo 26 proc., iki 120 mln. eurų.
Trečia turtingiausia Lietuvos moteris – „Norvelitos“ akcininkė Viktorija Kenstavičienė (56 m.), kurios turtas išaugo 47 proc. – iki 110 mln. eurų.
Visas turtingiausių Lietuvos žmonių sąrašas skelbiamas svetainėje www.top500.lt.