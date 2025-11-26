 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Turtingiausi lietuviai 2025: paaiškėjo, kas turi daugiausia turto

2025-11-26 16:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Deimantė Buslevičiūtė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 16:33

Jau kelerius metus iš eilės turtingiausiu lietuviu įvardijamas Gediminas Žiemelis, o iš karto po jo rikiuojasi Mindaugas Raila ir Nerius Numa.

Turtingiausi lietuviai (nuotr. tv3.lt)

Jau kelerius metus iš eilės turtingiausiu lietuviu įvardijamas Gediminas Žiemelis, o iš karto po jo rikiuojasi Mindaugas Raila ir Nerius Numa.

REKLAMA
6

Taip skelbia lapkričio mėnesį išleistas žurnalas „TOP500“.

Leidinyje teigiama, kad verslininkų turtas apskaičiuotas įvertinus jiems priklausančių įmonių akcijų vertę. Kitas kriterijus – „verslo šakų ir rinkų daugikliai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Minimų asmenų turto vertė apskaičiuota remiantis viešai prieinama informacija žiniasklaidoje, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Registrų centrui pateiktomis deklaracijomis bei ataskaitomis“, – nurodoma žurnale.

REKLAMA
REKLAMA

Kas yra turtingiausias Lietuvoje?

Turtingiausiųjų naujo topo viršūnėje esančio „Avia Solutions Group“ valdybos pirmininko G. Žiemelio (48 m.) turtas įvertintas 2,5 mlrd. eurų. Tai yra 11 proc. mažiau nei pernai.

REKLAMA

N. Numos (58 m.), pagrindinio „Vilniaus prekybos“ įkūrėjo, turto vertė pakilo 4 proc. – iki 2,4 mlrd. eurų.

„Willgrow“ valdybos pirmininko M. Railos (53 m.) turtas per pastaruosius metus sumažėjo 7 proc. – iki 2,15 mlrd. eurų.

Toliau turtingiausiųjų dešimtuke rikiuojasi bendrovės „Tesonet“ akcininkai Tomas Okmanas (38 m.) ir Eimantas Sabaliauskas. Kiekvieno jų turto vertė per pastaruosius metus pakilo apie 10 proc. – iki 1,32 mlrd. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Koncerno „MG grupė“ prezidentas Dariaus Mockaus (60 m.) turtas įvertintas 1,14 mlrd. eurų. Tai yra 12 proc. daugiau nei prieš metus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Turtingiausi Lietuviai 2025 m.

„Kesko Senukų“ grupės prezidento Artūro Rakausko (53 m.) turtas įvertintas 745 mln. eurų – 5 proc. daugiau nei ankstesniais metais.

Vladas Algirdas Bumelis (76 m.), vadovaujantis „Biotechpharmos“ valdybai, per metus išlaikė savo turtą nepakitusį. Jis siekė 720 mln. eurų.

REKLAMA

Topo sudarytojų skaičiavimais, Vitoldo Tomaševskio (54 m.), kuris yra Kipre registruotos „Openlane Ltd.“ Savininkas, turtas pastaruoju metu išaugo 3 proc. iki 720 mln. eurų.

Turtingiausių verslininkų dešimtuką užbaigia „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas Dainius Dundulis (57 m.). Skaičiuojama, kad jo turtas išaugo 6 proc. – iki 680 mln. eurų.

REKLAMA

Turtingiausios Lietuvos moterys

Turtingiausia Lietuvos moterimi ir toliau laikoma Lyda Lubienė (68 m.), koncerno „Achemos grupė“ valdybos pirmininkė. Jos turtas vertinamas 270 mln. eurų. T. y. 10 proc. mažiau nei pernai.

Po jos rikiuojasi Irena Ona Mišeikienė – „Invaldos“, „Invaldos privataus kapitalo“ ir „Grigeo“ akcininkė. Per pastaruosius metus jos turto vertė pakilo 26 proc., iki 120 mln. eurų.

Trečia turtingiausia Lietuvos moteris – „Norvelitos“ akcininkė Viktorija Kenstavičienė (56 m.), kurios turtas išaugo 47 proc. – iki 110 mln. eurų.

Visas turtingiausių Lietuvos žmonių sąrašas skelbiamas svetainėje www.top500.lt.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų