„Top Sport“ išvengė baudos dėl neleistinos reklamos

Pasak tarnybos, pradėjus tyrimą, lažybų bendrovė pašalino pažeidimą, todėl buvo nuspręsta jai neskirti baudos ar kitų poveikio priemonių.
Patikrinimas dėl neleistinos reklamos buvo pradėtas po to, kai pasikeitus Azartinių lošimų įstatymui Lietuvos futbolo A lygos pavadinime vis dar buvo naudojamas „Top Sport“ vardas.
Vis tik prasidėjus patikrinimui, „Top Sport“ ėmėsi veiksmų pašalinti pažeidimą: čempionato pavadinimas pradėtas skelbti be lažybų prekės ženklo.
„LPT atsižvelgė į „Top Sport“ pastangas pašalinti pažeidimą – jo nebeliko dar nesibaigus patikrinimui. Taigi priežiūros tikslai buvo pasiekti. Vadovaudamasi minimalios ir proporcingos priežiūros principu, LPT nusprendė, kad taikyti poveikio priemones bendrovei „Top Sport“ yra nebetikslinga“, – pranešime nurodė tarnyba.
Primenama, kad liepos 1 dieną įsigaliojo papildomi apribojimai azartinių lošimų reklamai. Jais siekiama mažinti lošimų prieinamumą bei jų sukeliamą žalą visuomenei. Tai pereinamasis laikotarpis prieš įsigaliojant visiškam lošimų reklamos draudimui.