Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Top Sport“ išvengė baudos dėl neleistinos reklamos

2025-10-30 15:42 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 15:42

Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) baigė rugpjūčio pabaigoje pradėtą tyrimą dėl lošimų bendrovės „Top Sport“ neleistinos reklamos, kuomet Lietuvos futbolo A lygos pavadinime buvo panaudotas įmonės prekės ženklas.

Top Sport (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) baigė rugpjūčio pabaigoje pradėtą tyrimą dėl lošimų bendrovės „Top Sport“ neleistinos reklamos, kuomet Lietuvos futbolo A lygos pavadinime buvo panaudotas įmonės prekės ženklas.

REKLAMA
0

Pasak tarnybos, pradėjus tyrimą, lažybų bendrovė pašalino pažeidimą, todėl buvo nuspręsta jai neskirti baudos ar kitų poveikio priemonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patikrinimas dėl neleistinos reklamos buvo pradėtas po to, kai pasikeitus Azartinių lošimų įstatymui Lietuvos futbolo A lygos pavadinime vis dar buvo naudojamas „Top Sport“ vardas.

REKLAMA
REKLAMA

Vis tik prasidėjus patikrinimui, „Top Sport“ ėmėsi veiksmų pašalinti pažeidimą: čempionato pavadinimas pradėtas skelbti be lažybų prekės ženklo.

REKLAMA

„LPT atsižvelgė į „Top Sport“ pastangas pašalinti pažeidimą – jo nebeliko dar nesibaigus patikrinimui. Taigi priežiūros tikslai buvo pasiekti. Vadovaudamasi minimalios ir proporcingos priežiūros principu, LPT nusprendė, kad taikyti poveikio priemones bendrovei „Top Sport“ yra nebetikslinga“, – pranešime nurodė tarnyba.

Primenama, kad liepos 1 dieną įsigaliojo papildomi apribojimai azartinių lošimų reklamai. Jais siekiama mažinti lošimų prieinamumą bei jų sukeliamą žalą visuomenei. Tai pereinamasis laikotarpis prieš įsigaliojant visiškam lošimų reklamos draudimui.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų