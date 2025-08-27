Tokių produktų išmetama perpus mažiau: „Iki“ sprendimas prekiauti tokiomis prekėmis pirkėjų sutiktas labai palankiai

„Iki“ vasarį tapo pirmuoju ir tebėra kol kas vienintelis iš didžiųjų Lietuvos prekybos tinklų, kuris pagal pernai įsigaliojusius teisės aktus užuot išmesdamas, parduoda ilgo galiojimo prekes pasibaigus jų „geriausias iki“ terminui. Jos vis dar saugios valgyti ir atitinka aukštus kokybės standartus, o pratęsus jų pardavimą 1 mėnesiu, parduodamos su 70 proc. nuolaida.
Nijolė Kvietkauskaitė, „Iki“ generalinė direktorė, įsitikinusi, kad verslas turi prisidėti prie socialinių problemų sprendimo. Didelis pirkėjų dėmesys šiems produktams ir net perpus sumažėjęs tokių prekių išmetimo kiekis rodo verslo atsakomybės naudą.
„Šis sprendimas tapo svarbia socialine žinute – pirkėjams primename, kad gero, kokybiško maisto nereikia išmesti. Taip ne tik drauge su pirkėjais mažiname maisto švaistymą, bet galime ir dar labiau prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo. Naujos iniciatyvos nekeičia mūsų ilgamečio bendradarbiavimo su labdaros organizacijoms – esame didžiausias „Maisto banko“ rėmėjas, o pastaraisiais metais paramos gavėjų sąrašą dar labiau išplėtėme. Naujos galimybės pigiau įsigyti maisto produktų tiesiog padeda ir tiems, kurie į labdaros organizacijas nesikreipia“, – sako Nijolė Kvietkauskaitė.
Maistas – dar platesniam žmonių ratui
„Iki“ duomenimis, populiariausi produktai su 70 proc. nuolaida – šokoladas, užkandžiai, sausainiai ir saldainių dėžutės. Taip pat aktyviai perkamas aliejus, miltai, pakuoti riešutai ir džiovinti vaisiai, kava. Tai rodo, kad iniciatyva padeda formuoti įvairesnį maisto krepšelį už prieinamą kainą, pažymi Indrė Beinoravičienė, „Iki“ tvarumo projektų vadovė.
„Tokia praktika leidžia ne tik sumažinti išmetamo maisto kiekį, bet ir pasirūpinti, kad norimi maisto produktai patektų pas dar daugiau žmonių. Juk ne visi, kurių galimybės yra ribotos, patenka tarp labdaros gavėjų. Vieniems tai galimybė įsigyti miltų ir aliejaus, o kitiems – nusipirkti saldumynų, kurie priešingu atveju krepšelyje greičiausiai neatsidurtų. Norime suteikti jiems kuo daugiau įrankių sutaupyti maisto produktams ir pasirūpinti kokybišku, įvairiu stalu“, – teigia I. Beinoravičienė.
Formuojasi tvaresni vartojimo įpročiai
Be tiesioginės naudos pirkėjams, iniciatyva prisideda ir prie sąmoningesnio visuomenės požiūrio į maisto vartojimą. Žmonės vis geriau supranta, kad nurodyta data ant pakuotės nebūtinai yra nuosprendis produktui, taip pat atskiria „geriausias iki“ ir „tinka vartoti iki“ ženklinimus. Tai padeda mažinti išmetamų produktų kiekį ir namų ūkiuose, kurie yra didžiausias maisto švaistymo šaltinis.
„Geriausias iki“ yra rekomendacinio pobūdžio data, kuri atsiduria ant ilgesnio galiojimo produktų. Šis terminas gali būti keli mėnesiai ar net metai. Taip pažymėti produktai gerokai mažiau jautrūs laikui, ir jų savybės ar tinkamumas iškart nepasikeičia.
„Tinka vartoti iki“ žymimi greitai gendantys produktai, pavyzdžiui, pieno gaminiai ar šviežia mėsa – jų negalima parduoti ir griežtai nerekomenduojama vartoti pasibaigus nurodytai datai. Nurodyta tiksli data žymi, iki kada ši prekė yra ne tik saugi, bet ir kokybiška.
Neparduoti produktai – „Maisto bankui“
Įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, prekės su praėjusia „geriausias iki“ data „Iki“ parduotuvėse ir toliau yra nepažeistose, pirminėse gamintojo pakuotėse su aiškia informacija apie terminą. Jos pirkėjų patogumui siūlomos atskiruose krepšiuose, prieš nukainojimą „Iki“ darbuotojams įvertinus, ar prekės išvaizda ir kokybė atitinka keliamus standartus.
„Iki“ taip pat ėmėsi savarankiškos iniciatyvos sutrumpinti laikotarpį, kiek galima pardavinėti tokias prekes. Vietoj teisės aktuose nurodomo 45 dienų termino, tinklas šiais produktais prekiauja 30 dienų. Taip užtikrinama, kad likus neparduotų prekių, dar būtų užtektinai laiko maistą perduoti labdarai.
„Iki“ yra pirmas iš didžiųjų prekybos tinklų, dar 2009 metais pradėjusių bendradarbiauti su „Maisto banku“, ir iki šiol yra didžiausias paramos maistu fondo rėmėjas Lietuvoje. Pernai jam paaukota produktų už 3,1 mln. eurų.
Tarptautinei „Rewe“ grupei priklausantis prekybos tinklas „Iki“ Lietuvoje veikia nuo 1992 metų ir yra vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų. Tarp didžiausių šalies darbdavių esanti bendrovė yra įdarbinusi apie 5,5 tūkst. darbuotojų. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“ ir nuosavo prekės ženklo elektroninę parduotuvę.
