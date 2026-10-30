To nepadarę naudotis nebegalėsite: įspėja – šeštadienis paskutinė diena

Vilniaus susisiekimo paslaugų operatoriaus JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė rugpjūtį teigė, kad senąsias programėles planuojama uždaryti spalio pabaigoje, vartotojus perkeliant į vieną JUDU aplikaciją.
Šeštadienis – paskutinė „m.Ticket“ ir „m.Parking“ programėlių veikimo diena
Naujojoje JUDU programėlėje galima įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones, apmokėti automobilio stovėjimą vietinės rinkliavos zonose bei JUDU administruojamose stovėjimo aikštelėse.
Joje taip pat galima atsiskaityti naudojantis „Google Pay“ ir „Apple Pay“.
JUDU vadovės rugpjūtį pateiktais duomenimis, naujosios programėlės kūrimas kainavo apie 100 tūkst. eurų ir truko maždaug metus.