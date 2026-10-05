„Telia“ klientai susidūrė su trukdžiais: skelbia naujausią žinią

Pasak pranešimo, paslaugų veikimas buvo sutrikęs nuo 10 iki 14 val. Šiuo metu trumpieji numeriai ir balso paslaugos veikia įprastai.
Bendrovės duomenimis, sutrikimas kilo atliekant planinius tinklo darbus, kai neprognozuojamai išaugę tinklo srautai paveikė dalies paslaugų veikimą.
Kaip skelbė ELTA, dėl sutrikimo neveikė kai kurie „Telia“ aptarnaujami trumpieji numeriai, kuriais gyventojai kreipiasi į elektros tinklų bendroves, bankus, draudimo bendroves ir kitas institucijas. Taip pat buvo sutrikę apie 5 proc. įprastų balso skambučių. Bendrasis pagalbos numeris 112 veikė.
Sutrikimą šalino „Telia“ ir „Ericsson“ specialistai.