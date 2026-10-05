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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Telia“ klientai susidūrė su trukdžiais: skelbia naujausią žinią

Papildyta 14.51 val.
2026-10-05 13:42 / šaltinis: ELTA
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2026-10-05 13:42
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Telekomunikacijų bendrovė „Telia“ atkūrė sutrikusių trumpųjų numerių ir balso paslaugų veikimą, pranešė bendrovė.

Telia Andrius Ufartas/ELTA

Telekomunikacijų bendrovė „Telia“ atkūrė sutrikusių trumpųjų numerių ir balso paslaugų veikimą, pranešė bendrovė.

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Pasak pranešimo, paslaugų veikimas buvo sutrikęs nuo 10 iki 14 val. Šiuo metu trumpieji numeriai ir balso paslaugos veikia įprastai.

Bendrovės duomenimis, sutrikimas kilo atliekant planinius tinklo darbus, kai neprognozuojamai išaugę tinklo srautai paveikė dalies paslaugų veikimą.

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Kaip skelbė ELTA, dėl sutrikimo neveikė kai kurie „Telia“ aptarnaujami trumpieji numeriai, kuriais gyventojai kreipiasi į elektros tinklų bendroves, bankus, draudimo bendroves ir kitas institucijas. Taip pat buvo sutrikę apie 5 proc. įprastų balso skambučių. Bendrasis pagalbos numeris 112 veikė.

Sutrikimą šalino „Telia“ ir „Ericsson“ specialistai.

indeliai.lt

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