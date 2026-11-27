Vilniaus apygardos teismas lapkričio 24 dieną įpareigojo „Rizzani“ atlyginti 769 tūkst. eurų skolą su 10,1 proc. metų palūkanomis Kauno betono gamintojai „C3 Betonas“.
Teismas paliko nepakeistą jo gegužės 28 dienos preliminarų sprendimą, kuriuo buvo visiškai patenkintas „C3 Betono“ prašymas.
„Preliminariu sprendimu skola, procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo („Rizzani de Eccher“ – BNS) ieškovui („C3 Betonas“ – BNS) yra priteisti pagrįstai“, – nutarė Vilniaus apygardos teismas, kurio sprendimas dar gali būti skundžiamas.
„Rizzani“ teismui teigė, kad Italijoje jai iškeltoje restruktūrizavimo byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sustabdė kreditorių reikalavimų vykdymą ir uždraudė išieškojimą iš turto: „Dėl šių priežasčių teismas be pagrindo priėmė ieškovui („C3 Betonas“ – BNS) palankų preliminarų sprendimą.“
Tuo metu Lietuvos betono gamintoja teigė, kad teismui priėmus preliminarų sprendimą Italijos Triesto teismo nutarimai nebuvo paneigti.
Vilniaus apygardos teismo teigimu, vien restruktūrizavimo bylos iškėlimas nėra pagrindas atmesti ieškinį.
„Triesto teismas laikinai uždraudė atsakovo („Rizzani de Eccher“ – BNS) kreditoriams atlikti priverstinio skolos išieškojimo veiksmus vykdymo procese. (...) Nė viename iš atsakovo pateiktų Italijos institucijų dokumentų nėra uždrausta inicijuoti skolos priteisimo procedūrų apskritai“, – nutarė teisėjas Alvydas Barkauskas.
Kaip teigiama nutartyje, „Rizzani“ įmonei „C3 Betonas“ skolinga 767 tūkst. eurų už 2025-ųjų liepą-gruodį tiektą betoną.
BNS rašė, kad „Rizzani de Eccher“ subrangovai Lietuvos teismuose anksčiau iš įmonės prisiteisė jau mažiausiai apie 1,5 mln. eurų skolų. Ankstesnėse bylose „Rizzani“ taip pat nepavyko išvengti įpareigojimo grąžinti skolas argumentuojant Italijoje vykstančiu pagrindinės bendrovės restruktūrizavimu.
„Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) infrastruktūros bendrovė „LTG Infra“ apie 97 mln. eurų (su PVM) vertės „Rail Baltica“ tilto per Nerį statybų sutartį su „Rizzani“ nutraukė birželį, o naują konkursą paskelbė rugsėjį.
Italijos rangovė teisme siekia, jog „LTG Infra“ sprendimas nutraukti sutartį būtų pripažintas neteisėtu bei prašo „LTG Infrą“ pašalinti ją iš nepatikimų tiekėjų sąrašo. Vilniaus apygardos teisme byla dar nepradėta nagrinėti iš esmės, jau įvyko keli parengiamieji posėdžiai, BNS pranešė teismo atstovė Lina Neimeikaitė.
„LTG Infra“ sutartį su „Rizzani“ nutraukė įvertinusi rangovės pateiktą veiksmų planą, kaip su subrangovais neatsiskaitanti ir jiems ginčus teismuose pralaiminti įmonė galėtų tęsti statybas. Laikinasis LTG vadovas Arūnas Rumskas birželio viduryje teigė, kad tilto statybos iš esmės buvo sustojusios nuo šių metų pradžios.