„Ikiteisminio tyrimo teisėja leido suimti įtariamąjį dviem mėnesiams“, – Eltai pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas spaudai Giedrius Janonis.
Dviejų mėnesių suėmimo terminas skaičiuojamas nuo lapkričio 25 d. iki kitų metų sausio 25 d.
„Įtariamasis suimtas (...), konstatavus, kad įtariamasis gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, trukdyti procesui bei daryti naujas nusikalstamas veikas“, – teismo sprendimo dėl suėmimo skyrimo D. Glazkovui motyvus įvardijo G. Janonis.
Neviešas teismo posėdis dėl kardomosios priemonės taikymo ketvirtadienį buvo surengtas nuotoliniu būdu.
Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Kaip anksčiau pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismas, D. Glazkovas yra įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, nurodytą Baudžiamojo kodekso 118 straipsnio 1 dalyje.
Minėtame Baudžiamojo kodekso straipsnyje numatyta, kad tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki septynerių metų.
Kaip Eltai teigė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė kitiems įtariamiesiems tyrime dėl padėjimo veikti prieš Lietuvą yra paskirtos kitos kardomosios priemonės, tai yra pasižadėjimai neišvykti, dokumentų paėmimas.
„Ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro nutarimu dviem įtariamiesiems yra skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dviem įtariamiesiems – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas“, – nurodė prokuratūros atstovė.
ELTA primena, kad ikiteisminiame tyrime dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą trečiadienį buvo sulaikyti penki asmenys. Pasak prokuratūros, įvairiose vietose atlikta daugiau nei 10 kratų bei kitų planuotų proceso veiksmų.
Generalinė prokuratūra Eltai patvirtino, kad tarp sulaikytųjų yra Kazimieras Juraitis, jo sutuoktinė Vaida Juozapaitytė, prorusiškas aktyvistas Laurynas Ragelskis, D. Glazkovas ir Mindaugas Ramoška.
K. Juraitis, D. Glazkovas ir M. Ramoška yra dalyvavę likviduoto „Tarptautinės geros kaimynystės forumo“ veikloje. K. Juraitis dabar yra teisiamas kitoje byloje dėl galimo veikimo prieš Lietuvą, jos nagrinėjimas eina į pabaigą
Prorusiškas aktyvistas L. Ragelskis yra nuteistas pirmosios instancijos teismo dėl tyčiojimosi iš baltarusių ir žydų bei viešosios pagarbos vietos išniekinimo.
Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus pradinių duomenų apie tai, kad grupė Lietuvos piliečių galimai nuo 2024 m. rudens palaiko ryšius su valstybės kontroliuojamos Rusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės atstovais ir už finansinį atlygį vykdo įvairias jiems pavestas užduotis, susijusias su informacijos, kuri domina priešišką Lietuvai valstybę, rinkimu ir perdavimu.
Turimi duomenys taip pat leidžia įtarti, kad šie asmenys rengė ir Lietuvoje skleidė Rusijos interesus atitinkančią ir jos propagandinius naratyvus atkartojančią informaciją.
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