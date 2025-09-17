Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Teismas: „LTG Infra“ negali pasirašyti 100 mln. eurų vertės signalizacijos modernizavimo sutarties

2025-09-17 07:30 / šaltinis: BNS
2025-09-17 07:30

Teismas laikinai uždraudė valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės infrastruktūros bendrovei „LTG Infra“ pasirašyti daugiau nei 100 mln. eurų vertės sutartį su signalizacijos modernizavimo geležinkelio ruože tarp Kauno ir Lenkijos sienos konkurso laimėtojomis – įmonėmis „Fima“ bei Čekijos „AŽD Praha“.

„LTG Infra“ krovos aikštelę Palemone pritaikys kariniams kroviniams

Vilniaus apygardos teismas rugsėjo 4 dieną patenkino Latvijos įmonių „Alstom Baltics“ ir „Belam-Riga“ prašymą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šių įmonių pasiūlymą konkurse „LTG Infra“ atmetė, todėl tokį liepos 30 dieno pastarosios sprendimą jos siekia pripažinti neteisėtu bei jį panaikinti. 

„Pirkimo procedūrų sustabdymas ir draudimas sudaryti bei vykdyti pirkimo sutartį šioje pirkimo stadijoje atitiktų šalių interesų pusiausvyrą, kadangi ieškovams būtų užtikrinta galimybė grįžti į pirkimo stadiją“, – BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė.

LTG atstovas Domas Jurevičius BNS teigė, kad būsimasis rangovas turės modernizuoti ruože jau įrengtą europinio standarto  liniją – įdiegti signalizacijos bei susijusias sistemas pagerinant jos saugumą ir galimybes.

„Šiuo metu ši geležinkelio linija yra vienintelė tarptautinė jungtis su Lenkija, todėl jos modernizavimas yra strateginės svarbos norint užtikrinti augančius civilinio bei karinio mobilumo poreikius, kurie kritiškai svarbūs geopolitinių grėsmių kontekste“, – komentare BNS sakė D. Jurevičius.

Jo teigimu, šiuo metu jau paskelbtas konkurso laimėtojas – „Fimos“ bei „AŽD Praha“ konsorciumas, tačiau dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių sutartis su juo nepasirašyta.

Beveik 100 kilometrų ilgio ruožas nuo Kauno (Jiesios) iki Lenkijos sienos yra europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ dalis. 

2015 metais nutiesta linija bus modernizuojama, kad atitiktų europinius standartus – antrąjį jos ruožą projektuos Vokietijos „Deutsche Bahn“ grupės įmonė „Deutsche Bahn Engineering & Consulting“ – ji ir bendra trijų Baltijos šalių įmonė „RB Rail“ ir „LTG Infra“ rugpjūtį pasirašė 38,3 mln. eurų (be PVM) vertės sutartį. 

Be to, pirmadienį Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkelių įmonės su Ispanijos konsorciumu „Cobelec Rail Baltica“, kuriame yra bendrovės „Cobra Instalaciones y Servicios“ ir „Elecnor Servicios y Proyectos“, pasirašė 1,77 mlrd. eurų (be PVM) vertės „Rail Baltica“ elektrifikavimo sutartį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

