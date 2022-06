„Swedbank“ suteikė 2,5 mln. eurų finansavimą gamybiniam pastatui Klaipėdos LEZ

„Finansuodami naujo standarto gamybinių ir sandėliavimo patalpų projektą, prisidedame prie Klaipėdos regiono ekonominio potencialo stiprinimo. Lietuva yra atvira ekonomika, kurios sėkmė nemaža dalimi priklauso ir nuo čia veikiančių įmonių gebėjimo gaminti konkurencingą produkciją ir ją parduoti užsienio rinkose. Tokie projektai kaip šis padeda didinti mūsų šalyje veikiančių įmonių konkurencingumą“, – sako „Swedbank“ Lietuvoje Verslo klientų departamento direktorius Mindaugas Steikūnas.

„Flex start one“ išplėtotas projektas yra gavęs „Financial Times“ padalinio „FDI Intelligence“ įvertinimą už investuotojų įsikūrimo greitį. Projektas išsiskiria tuo, kad gamybinės ir administracinės pastato funkcijos gali būti pritaikytos kiekvieno nuomininko poreikiams per itin trumpą laiką. Be to, tame pačiame pastate gali veikti įvairios įmonės, kurios nuomojasi tiek ploto, kiek tuo metu reikalinga jų veiklai. Tokio tipo gamybiniai pastatai leidžia bent kelis kartus sutrumpinti investuotojų įsikūrimo trukmę, kuri nuo sutarties sudarymo pradžios siekia 3 mėn. ar mažiau. Plyno lauko investicijų atveju, nuo pirmosios sutarties pasirašymo iki veiklos pradžios dažniausiai praeina 1-3 metai, įsigijus veikiančią įmonę ar sklypą su parengtu statybų leidimu veiklos pradžiai dažniausiai reikia bent 6-12 mėn. veiklos startui.

„Įsikūrimo greitis ir galimybė pradėti veiklą Europos Sąjungoje per maksimaliai trumpą laiką kai kurioms įmonėms gali būti vienas pagrindinių kriterijų pasirenkant konkrečią investiciją. Įgyvendinę pirmą gamybinio pastato projektą ir įsitikinę jo nauda, šiuo metu planuojame kelis kitus tokio tipo projektus. Suteiktas finansavimas esamam pastatui atlaisvins kapitalą, kurį ketiname nukreipti į būsimus projektus“, – sako „Flex Start One“ Nekilnojamojo turto projektų vystymo vadovas Darius Urbonas.