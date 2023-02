Svarbu: netrukus keisis dalies „Rimi“ parduotuvių darbo laikas

Pasak „Rimi“ prekybos centrų valdymo vadovės Irinos Miklienės, toks pokytis vykdomas atsižvelgiant į pirkėjų srautus prasidedant pavasariui.

Grįžtama į pavasario sezono laiką

„Keičiantis sezonams, parduotuvių darbo laiką koreguojame pagal nuolat stebimas apsipirkimo tendencijas, kurios pavasarėjant skiriasi nuo įprastų žiemą. Norime užtikrinti, kad prekybos centrai atlieptų mūsų klientų pageidavimus, tad ilginame jų darbo laiką. Be to, skirtinguose regionuose pirkėjų įpročiai skiriasi, tad stengiamės į tai atsižvelgti“, – sako „Rimi Lietuva“ prekybos centrų valdymo vadovė Irena Miklienė.

Dienoms ilgėjant, daugiau pirkėjų stengiasi apsipirkti anksčiau iš ryto arba vėliau vakare, tad pagal tai koreguojamas ir prekybos centrų darbo laikas. Darbo dienomis Alytaus „Rimi“, įsikūrusi adresu Pulko g. 21A, dirbs nuo 8:00 iki 21:00 val., šeštadieniais pirkėjų lauks valanda ilgiau – iki 22:00 val, o sekmadieniais darbą baigs 20:00 val.

REKLAMA

Sekmadieniais valanda anksčiau atsidarys ir valanda vėliau darbą baigs Kauno „Rimi“ Rimgauduose, įsikūrusi adresu Viržupio g.1. Šis prekybos centras visomis savaitės dienomis lauks pirkėjų nuo 8:00 iki 22:00 val.

REKLAMA

Vilniaus centre, Gedimino pr. 44 A, įsikūrusi „Rimi“ miestiečių ir sostinės svečių darbo dienomis lauks šiek tiek anksčiau, nei įprastai – nuo 7:30 val. iki 22:00 val., o savaitgaliais pradės darbą nuo 10:00 val.

Darbą baigs valanda anksčiau

Darbo dienomis ir šeštadieniais valanda anksčiau nei įprastai užsidarys Klaipėdoje, adresu Šilutės pl. 62, įsikūrusi „Rimi“ parduotuvė, kuri dirbs nuo 8:00 iki 21:00 val. Tik sekmadieniais prekybos centras atsidarys 9:00 val.

REKLAMA

Anksčiau, 21 valandą, darbo dienomis bei šeštadieniais taip pat užsidarys ir Kretingoje, adresu Šventosios g. 27 B, įsikūrusi „Rimi“ parduotuvė. Visomis savaitės dienomis ji dirbs nuo 8:00 iki 21:00 val.

Pasak prekybos centrų valdymo vadovės I. Miklienės, svarbu kasdien užtikrinti sklandų visų „Rimi“ tinklo parduotuvių veikimą, todėl, atėjus naujam sezonui, norima atsižvelgti į pirkėjų įpročius ir prie jų prisitaikyti. „Mūsų siekiamybė – kad kiekvienas pirkėjas „Rimi“ parduotuvėje apsipirktų be jokių trukdžių ir iš jos išeitų gero ūpo, be to, norintiems patogiai apsipirkti visada yra galimybė pasinaudoti elektroninės „Rimi“ parduotuvės „Rimi.lt“ paslaugomis. Toliau stebėsime situaciją rinkoje ir besikeičiančius pirkėjų poreikius, atsižvelgdami į tai atitinkamai organizuosime mūsų parduotuvių darbą“, – sako I. Miklienė.