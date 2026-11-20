Vairuotojams svarbu žinoti, kad toli gražu ne visada po tokio susidūrimo žala dėl apgadinto automobilio bus atlyginta. Be to, kai kuriais atvejais gali tekti mokėti baudą ar net prarasti vairuotojo pažymėjimą.
Per pastaruosius 8 metus susidūrimų su gyvūnais skaičius išaugo 3 kartus. Šiemet jų užfiksuota beveik 6 tūkst., skaičiuoja Policijos departamentas.
Patys rizikingiausi yra keturi mėnesiai: gegužė, spalis, lapkritis ir gruodis, per kuriuos fiksuojama beveik pusė visų metų įvykių.
Pavojingas metas dėl susidūrimų keliuose
Vėlyvą rudenį daugeliui vairuojančių automobilį dalį kelionės jau tenka važiuoti tamsoje, kai dar nepatekėjusi arba jau nusileidusi saulė – tai yra tuo metu, kai laukiniai žvėrys patys aktyviausi.
Gamtos fotografas, ornitologas ir rašytojas Marius Čepulis aiškina, kad laukinių gyvūnų Lietuvoje per pastaruosius metus padaugėjo kelis kartus. Jiems pakanka maisto, o dėl švelnesnių žiemų išgyvena daugiau jauniklių.
Kartu didėja eismo intensyvumas. Kai keliuose daugiau ir transporto priemonių, ir gyvūnų, susidūrimų neišvengiamai daugėja.
Pasak gamtininko, rudens pavojų lemia elnių ir briedžių ruja. Aktyviausiai gyvūnai juda sutemus ir prieš aušrą, maždaug nuo 17 iki 23 val. ir nuo 4 iki 5 val. ryto.
Giedrius Petrikas, „Lietuvos draudimo“ transporto žalų departamento vadovas, pažymi, kad praktiškai kiekvienas aktyviai vairuojantis vairuotojas yra pastebėjęs laukinius gyvūnus šalia važiuojamosios kelio dalies arba pamiškėse.
Tad kiekviena tokia situacija gali baigtis susidūrimu – viską lemia tokios detalės, kaip matomumas, pasirinktas greitis, vairuotojo reakcija.
Ką daryti susidūrus su gyvūnu kelyje
Policijos departamentas primena, kad patyrus susidūrimą su gyvūnu per pirmąsias minutes svarbiausia pasirūpinti savo saugumu:
- Įjunkite avarinę šviesos signalizaciją ir apsivilkite ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
- Pastatykite avarinio sustojimo ženklą 50 m už automobilio, o gyvenvietėje – 25 m.
- Skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 ir vykdykite operatoriaus bei pareigūnų nurodymus.
- Pagalbos laukite automobilyje arba saugiai už kelio ribų.
Neikite prie gyvūno, net jei jis gyvas ir sužeistas, ir jokiu būdu nebandykite patys jo patraukti nuo kelio. Sužeistas žvėris gali būti pavojingas, o žmogus važiuojamojoje kelio dalyje rizikuoja būti partrenktas, aiškina pareigūnai.
Gavęs pranešimą, Bendrasis pagalbos centras perduoda informaciją Aplinkos apsaugos departamentui, kuris įspėja kitas institucijas. Gyvu sužeistu gyvūnu rūpinasi gyvūnų globos organizacija, o žuvusiu – medžioklės plotų naudotojai arba savivaldybė.
Policijos departamentas atkreipia dėmesį į šias dažniausias klaidas: vairuotojai eina apžiūrėti gyvūno ar bando jį nutempti, vaikšto po važiuojamąją kelio dalį be ryškiaspalvės liemenės, nepastato avarinio ženklo arba nuvažiuoja apie įvykį niekam nepranešę.
Pasirūpinus saugumu, reikėtų pagalvoti apie draudimą
Jeigu po susidūrimo su gyvūnu buvo apgadintas automobilis, vertėtų pagalvoti ir apie jam padarytą žalą.
„Verta nufotografuoti įvykio vietą ir automobilio apgadinimus, nes nuotraukos pravers kreipiantis į draudiką“, – aiškina G. Petrikas.
Jis pripažįsta, kad įprasto privalomojo vairuotojų draudimo neužtenka tam, kad būtų atlyginti nuostoliai dėl susidūrimo su gyvūnu kelyje.
„Tokio tipo nuostoliai kompensuojami tik pagal kasko draudimo apsaugą“, – komentavo G. Petrikas.
Vis dėlto, jis pridūrė, kad kai kuriais atvejais, jei vairuotojas neturi kasko draudimo, yra galimybė prie privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutarties įsigyti papildomą apsaugą nuo susidūrimo su gyvūnais kelyje.
Kaip žinoma, kasko draudimo įmokos yra gerokai didesnės už įprasto civilinės atsakomybės draudimo įmokas. Tikslius jų dydžius, kurie priklauso nuo daugelio aplinkybių, galima pasitikrinti internete.
Kada gresia atsakomybė ir teisių atėmimas
Kelių eismo taisyklės įpareigoja pranešti policijai, jei eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužeistas žmogus, jei eismo dalyviai nesutaria dėl įvykio aplinkybių arba jei padaryta turtinė žala, o nukentėjusiojo vietoje nėra ir jam neįmanoma pranešti.
Apie partrenktą ar sužeistą laukinį gyvūną bet kuriuo atveju reikia pranešti numeriu 112.
Jei nukentėjo tik automobilis ir nėra požymių, kad įvykis įvyko dėl vairuotojo kaltės, policijos pajėgos į vietą paprastai nesiunčiamos.
Pareigūnai atvyksta išimtiniais atvejais: jei yra požymių, kad vairuotojas neblaivus ar apsvaigęs, jei jis neturi teisės vairuoti arba jei per registrus nepavyksta nustatyti asmens tapatybės, transporto priemonės duomenų ar dokumentų autentiškumo.
„Tokiais atvejais pradedama teisena, atsakomybė nustatoma tik atlikus išsamų tyrimą. Pasitraukimas iš įvykio vietos, kai vairuotojas privalėjo pranešti policijai, priklausomai nuo aplinkybių, laikomas pažeidimu ir gali užtraukti baudą iki 2 600 eurų, galimas teisių atėmimas iki 36 mėnesių“, – primena Policijos departamentas.