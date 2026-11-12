Sugriežtino dviratininkų ir paspirtukininkų kontrolę: baus dažniau?

Tokią teisę jiems suteikė Seimas, priėmęs tai numatančias parlamento pirmininko Juozo Oleko inicijuotas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas. Ketvirtadienį už jas balsavo 71 Seimo narys, 1 buvo prieš, 6 susilaikė.
Seimas sugriežtino dviratininkų ir paspirtukininkų kontrolę: baus ir savivaldybių pareigūnai
Įsigaliojus įstatymo pakeitimams, uniformuoti savivaldybių administracijų įgalioti pareigūnai, atliekantys viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas, prižiūrės, ar dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų ir motociklų vairuotojai laikosi teisės aktuose nustatytos eismo tvarkos.
Jie taip pat galės stabdyti šias transporto priemones, atlikti būtiną patikrinimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus.
Įstatymo pataisų autorius Seimo pirmininkas J. Olekas tikisi, kad naujas reguliavimas padės užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, nes šiuo metu pėstieji, ypač vaikai, senjorai, žmonės su negalia viešojoje erdvėje nesijaučia saugūs.
Pasak jo, miestuose populiarėjant elektriniams paspirtukams, dviračiams, kartu didėja ir pažeidimų skaičius. Pavyzdžiui, tai – pavojingas manevravimas, važiavimas šaligatviais ir pėsčiųjų takais viršijant leistiną greitį, keliant pavojų pėstiesiems.
Šiuo metu eismo priežiūrą ir administracinės atsakomybės taikymą šiems eismo dalyviams iš esmės vykdo tik policija, kurios pajėgumai riboti. Todėl, kaip pastebi J. Olekas, didelė dalis pažeidimų lieka neužfiksuoti ir vairuotojai nenubausti.
Naujos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatos įsigalios 2027 m. kovo 1 d.
Pagal galiojantį įstatymą savivaldybės atlieka tik eismo organizavimo, infrastruktūros priežiūros funkcijas, tačiau neturi teisės stabdyti eismo dalyvių ir surašyti administracinių nusižengimų protokolų.