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Privalomi šalmai paspirtukams nepasiteisino? „Bolt“ skelbia apie tūkstančius dingusių šalmų

2026-09-20 11:14 / šaltinis: BNS
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2026-09-20 11:14
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Susisiekimo ministerija spalį ketina pateikti siūlymus dėl elektrinių mikrojudumo priemonių ir eismo dalyvių saugumo jomis naudojantis. Po diskusijų su suinteresuotomis šalimis ministerija žada pristatyti daugiau informacijos.

Bolt paspirtukas su šalmu (bendrovės nuotr.)

Susisiekimo ministerija spalį ketina pateikti siūlymus dėl elektrinių mikrojudumo priemonių ir eismo dalyvių saugumo jomis naudojantis. Po diskusijų su suinteresuotomis šalimis ministerija žada pristatyti daugiau informacijos.

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Kol kas ministerija konkrečių planuojamų pakeitimų neviešina.

Tuo metu mikrojudumo paslaugų bendrovė „Bolt“ teigia, kad šiemet prie paspirtukų privalomai pritvirtinti šalmai nepasiteisino – bendrovės duomenimis, Lietuvoje dingo apie 3 tūkst. šalmų.

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„Bolt“ dalijimosi mikrojudumo priemonės paslaugos vadovo Beno Jurlovo teigimu, sezono pradžioje bendrovė, įgyvendindama naujus teisės aktų reikalavimus, šalmus prie paspirtukų pritvirtino visoje Lietuvoje, tačiau tūkstančiai jų dingo, o dauguma jų tvirtinimo spynų buvo sugadintos.

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Bendrovės atstovo teigimu, dėl to „Bolt“ patyrė dešimtis tūkstančių eurų siekiančius nuostolius. Dėl dingusių šalmų bendrovė policijai pateikė apie 300 pareiškimų, tačiau, jos teigimu, susigrąžinti pavyko vos kelis šalmus.

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„Dėl dingusių šalmų policijai pateikėme apie 300 pareiškimų. Pavyko susigrąžinti vos kelis šalmus, ir nė vienas tyrimas nesibaigė konkretaus asmens nustatymu. Sankcijų naudotojams dėl dingusių šalmų netaikėme, nes suprantame, kad šalmas galėjo būti pavogtas ne kelionės metu ir ne dėl jį išsinuomojusio naudotojo veiksmų“, – komentare Eltai nurodė B. Jurlovas.

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„Bolt“ teigimu, masinės vagystės ir vandalizmas parodė, jog šalmų tvirtinimas prie kiekvieno paspirtuko nėra tvarus sprendimas. 

Bendrovė įspėja, kad pakartotinis šalmų ir spynų tvirtinimas pareikalautų didelių išlaidų ir galėtų paveikti jos galimybes tęsti dalijimosi mikrojudumo paslaugą Lietuvoje.

„Bolt“: reikalavimai neturėtų būti taikomi tik dalijimosi paspirtukams

Paslaugų teikėjas taip pat atkreipia dėmesį į skirtumus tarp dalijimosi ir privačių paspirtukų. 

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„Bolt“ paspirtukų greitis ribojamas iki 20 kilometrų per valandą, kai kuriose zonose jis dar mažesnis, o vietose, kur paspirtukų eismas draudžiamas, priemonės automatiškai sulėtėja ir sustoja. 

„Tuo metu privatūs paspirtukai gali išvystyti reikšmingai didesnį greitį, jie neturi tokių saugumo funkcijų, kokias turi dalijimuisi skirti paspirtukai. Todėl būtų netikslinga saugumo klausimą spręsti tik papildomomis pareigomis dalijimosi paslaugoms, paliekant mažiau kontroliuojamą privačių paspirtukų segmentą nuošalyje“, – teigia B. Jurlovas.

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Jo teigimu, toks požiūris ilgainiui gali paskatinti žmones atsisakyti dalijimosi paslaugų ir rinktis privačius paspirtukus, kuriems taikoma mažiau saugumo priemonių.

ELTA primena, kad Vyriausybė praėjusių metų gruodį pritarė Susisiekimo ministerijos siūlomiems KET pakeitimams, pagal kuriuos nuo 2026 m. visi elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo dėvėti šalmą.

Jei priemonė nuomojama, numatyta, kad šalmu turi pasirūpinti nuomos paslaugos teikėjas.

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jo
jo
2026-09-20 11:22
Bolt, dinkit iš Lietuvos ir kuo skubiau!
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Netikiu Bolt pasisakymu
Netikiu Bolt pasisakymu
2026-09-20 12:02
, kad dingo tūkstančiai šalmų, spėju nupirko vos 100 ir ale 1000 šalmų sumą "išplovė". Lengva apkaltinti vagystėmis, nes bus nurašyta į sąnaudas, o kaip iš tikro buvo, žino tik šitų muslikų vadovai !!!
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