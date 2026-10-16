Stiprindama papildomų tyrimų kontrolę, „Maxima“ mažina salmonelių riziką privataus prekių ženklo paukštienoje

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ privataus prekių ženklo „Well Done“ paukštiena lentynose sudaro 75 proc. viso šios prekių grupės asortimento. „Maximos“ Kokybės ir maisto gamybos departamento direktorė Karolina Aganauskienė dalijasi, kad taip pat, kaip rūpinamasi šviežios mėsos, taip ir paukštienos kokybė ir sauga nuolat tikrinama glaudžiai bendradarbiaujant su tiekėjais.
„Tiekėjai mums yra ilgalaikiai partneriai, su kuriais siekiame bendro tikslo – užtikrinti pirkėjams siūlomos „Well Done“ paukštienos kokybę ir saugą. Todėl jos kontrole rūpinamės dar prieš produkcijai pasiekiant parduotuves: investuojame į papildomus tyrimus, bendradarbiaujame su nepriklausoma tyrimų laboratorija „J. S. Hamilton“, stebime laikymo ir transportavimo sąlygas, o kilusias problemas sprendžiame kartu su tiekėjais“, – sako K. Aganauskienė.
Rinkdamasi šviežios mėsos, įskaitant paukštieną, tiekėjus, „Maxima“ vertina jų gamybos ir tiekimo pajėgumus, kainų stabilumą bei turimus maisto saugos ir kokybės valdymo sistemos sertifikatus. Taip pat tikrinami produktų ir pakuočių pavyzdžiai, atsižvelgiama į jų perdirbamumą. Jei su tiekėju bendradarbiauta anksčiau, vertinama, ar buvo nustatyta neatitikimų ir kaip jie buvo pašalinti.
Pasak K. Aganauskienės, „Maxima“ šviežios mėsos ir paukštienos tiekėjus audituoja bent kartą per metus. Auditų planas sudaromas kiekvienam ketvirčiui ir prireikus – koreguojamas, atsižvelgiant į pirkėjų skundus, pasikartojančias kokybės problemas bei tiekėjų turimus maisto saugos ir kokybės valdymo sistemos sertifikatus:
„Nustačius neatitikimų, kartu su tiekėju aiškinamės jų priežastis. Tiekėjas juos turi pašalinti ir imtis priemonių, kad šie nepasikartotų. Prireikus atliekami papildomi auditai, per kuriuos tikrinama, kaip laikomasi sutartų kokybės, saugos ir higienos reikalavimų.“
Papildomi tyrimai – dar prieš paukštienai iškeliaujant iš tiekėjo
Greituosius tyrimus salmonelėms „Well Done“ šviežioje paukštienoje nustatyti „Maxima“ pradėjo taikyti šių metų vasarį. Šiuo metu jie atliekami pas dalį „Well Done“ šviežios paukštienos tiekėjų – kiekviena šių tiekėjų prekybos tinklui skirta šviežios paukštienos partija tikrinama prieš ją išvežant į „Maximos“ logistikos centrą. Rezultatai gaunami per 1–2 dienas nuo mėginio paėmimo gamybos vietoje.
„Salmonelių rizika paskatino mus ieškoti papildomų būdų paukštienos saugos kontrolei sustiprinti. Savo iniciatyva pradėjome taikyti greituosius tyrimus ir patys į juos investuojame. Tikrindami savo privataus prekių ženklo produkciją dar pas tiekėją, galime anksčiau nustatyti galimą taršą ir taip sumažinti riziką, kad tik saugi paukštiena pateks į parduotuvių lentynas“, – pasakoja K. Aganauskienė.
Pasak jos, šios papildomos patikros naudą prekybos tinklas mato jau dabar – salmonelių nustatymo „Well Done“ šviežioje paukštienoje atvejų šiemet „Maximos“ parduotuvėse sumažėjo net 5 – vietoje pernai 13 atvejų, šiemet tuo pačiu laikotarpiu, sausį–rugsėjį, jų buvo nustatyta 8.
„Vieno patikrinimo nepakanka. Tiekėjų auditai, greitieji tyrimai ir periodiniai nepriklausomos „J. S. Hamilton laboratorijos tyrimai yra tarpusavyje susijusios priemonės, padedančios nuosekliai valdyti rizikas“, – pabrėžia K. Aganauskienė.
Šviežumui išsaugoti – nenutrūkstama šaldymo grandinė
„Well Done“ šviežiai paukštienai atvykus į „Maximos“ logistikos centrą, tikrinama jos temperatūra, išvaizda, pakuotė ir ženklinimas. Tačiau šviežumui išsaugoti svarbi ne tik kontrolė, bet ir kuo trumpesnis paukštienos kelias iki parduotuvės.
„Maxima“ bendradarbiauja tiek su Lietuvos, tiek su užsienio tiekėjais. Nepriklausomai nuo produkcijos kilmės šalies, daug dėmesio skiriama sklandžiam pristatymui ir tinkamos temperatūros palaikymui visame tiekimo kelyje.
„Į mūsų logistikos centrą pristatyta šviežia „Well Done“ paukštiena parduotuvių lentynas pasiekia per 24 valandas. Visame šiame kelyje užtikrinama nenutrūkstama šaldymo grandinė ir kontroliuojama temperatūra“, – pažymi K. Aganauskienė.
Kontrolė tęsiama ir prekėms pasiekus parduotuves. Priimant produkciją tikrinama jos temperatūra ir tai, ar pakuotės nepažeistos. Paukštiena laikoma jai nustatytomis temperatūros sąlygomis, o jų laikymasis nuolatos stebimas bei kontroliuojamas ir prekybos vietoje.
Kodėl kepant paukštiena išsiskiria skystis ir kaip išsaugoti jos sultingumą?
„Maximos“ parduodama „Well Done“ šviežia paukštiena nėra papildomai apdorojama vandeniu ar tirpalais. K. Aganauskienė pabrėžia, kad paukštiena, kuri yra paženklinta kaip „šviežia“ negali būti apdorota jokiais būdais – tai yra natūrali mėsa, kuri po atvėsinimo nedelsiant yra patalpinta ir viso tiekimo metu laikoma 2–4 laipsnių šilumos temperatūroje.
„Gaminant išsiskiriantis skystis savaime nerodo, kad paukštiena buvo papildomai pripildyta vandens – joje natūraliai jau yra drėgmės. Šviežioje paukštienoje paprastai yra apie 65–75 % natūraliai esančio vandens, priklausomai nuo mėsos dalies, odos ir riebumo“, – paaiškina „Maximos“ atstovė.
„Maximos“ maisto gamybos technologai primena, kad galutiniam patiekalo skoniui svarbu ir tai, kaip paukštiena yra ruošiama namuose. Prieš kepimą ją rekomenduojama nusausinti ir dėti į gerai įkaitintą keptuvę, paliekant tarp gabalėlių vietos. Sudėjus per daug, keptuvės temperatūra nukrenta, išsiskirianti drėgmė nespėja išgaruoti, todėl paukštiena troškinasi, užuot apskrudusi.
Svarbu paukštienos ir neperkepti – tam svarbu jos nelaikyti per ilgai ir, svarbiausia, stebėti, kada ji iškepė. Norint įsitikinti – paukštieną galima įpjauti pusiau, praskleisti, kad pamatytumėte vidurinę dalį, kuri įprastai iškepa vėliausiai. Iškepusią paukštieną prieš pjaustant verta palikti 3–5 minutėms pailsėti, kad pjaunant ištekėtų mažiau sulčių ir ji liktų itin sultinga.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.