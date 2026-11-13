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TV3 naujienos > Verslas > Pensijos

„Sodros“ pensijos turėjo laukti visus metus: pasakė, kaip pavyko gauti pinigus

2026-11-13 11:04 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-11-13 11:04
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Metai – tiek laiko vilnietei teko laukti, kol jai bus paskirta negalios pensija, nes „Sodra“ teigė negaunanti duomenų apie Jungtinėje Karalystėje įgytą moters darbo stažą.

Sodra
GALERIJA (25)

Metai – tiek laiko vilnietei teko laukti, kol jai bus paskirta negalios pensija, nes „Sodra“ teigė negaunanti duomenų apie Jungtinėje Karalystėje įgytą moters darbo stažą.

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Seimo kontrolierei dr. Erikai Leonaitei tarpininkaujant, reikalingi duomenys buvo gauti, o moteriai paskirta negalios pensija ir pradėta ją mokėti. Tačiau Seimo kontrolierė atkreipia dėmesį į pasikartojančią komunikacijos su užsienio institucijomis problemą.

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(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Sodra“, išmokos

Plačiau – pranešime spaudai. 

Pakartotiniai kreipimaisi – be rezultatų

Prašymą dėl negalios pensijos skyrimo pareiškėja „Sodrai“ pateikė 2025 m. spalio pradžioje. Kadangi Lietuvoje ji nebuvo įgijusi minimalaus reikalaujamo darbo stažo, sprendimui priimti buvo būtina gauti informaciją apie Jungtinėje Karalystėje įgytus socialinio draudimo laikotarpius. Tų pačių metų lapkritį „Sodros“ Vilniaus skyrius kreipėsi į atsakingą instituciją Jungtinėje Karalystėje, prašydamas patvirtinti moters darbo stažą. Kadangi Lietuva negavo reikalingų duomenų, 2026 m. „Sodra“ išsiuntė keturis pakartotinius paklausimus.

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Situaciją apsunkino ir tai, kad abiejų valstybių institucijų teikiama informacija nesutapo. Jungtinės Karalystės institucija pareiškėjai nurodė, kad duomenys apie jos darbo stažą Lietuvai jau buvo perduoti, tačiau „Sodra“ teigė jų negavusi. Dėl šios priežasties sprendimas dėl negalios pensijos skyrimo ir toliau nebuvo priimamas. 2026 m. rugsėjį moteris kreipėsi į „Sodros“ valdybą, prašydama išsiaiškinti susidariusią situaciją. Nesulaukusi galutinio sprendimo, pareiškėja galiausiai kreipėsi į Seimo kontrolierę.

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Seimo kontrolierė kreipėsi į „Sodros“ valdybą, prašydama informuoti apie pareiškėjos problemos sprendimo statusą ir pateikti motyvuotą atsakymą į jos paklausimą. Be to, atkreipė pareiškėjos dėmesį į tai, kad, kol sprendžiamas pensijos skyrimo klausimas, dėl piniginės socialinės paramos ji gali kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę.

„Sodrai“ netrukus gavus reikiamus duomenis iš Jungtinės Karalystės, moteriai jau kitą dieną buvo paskirta negalios pensija ir pradėta ją mokėti. Pensija paskirta ir už ankstesnį laikotarpį – nuo 2025 m. rugsėjo, t. y. už laikotarpį nuo teisės į pensiją atsiradimo.

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Pasikartojanti problema

Teikdama atsakymus pareiškėjai ir Seimo kontrolierei, „Sodros“ valdyba nurodė, kad sprendimas dėl pensijos skyrimo buvo priimtas per teisės aktuose nustatytą terminą nuo visų reikalingų duomenų gavimo. Vis dėlto Seimo kontrolierė atkreipia dėmesį, kad tai ne pirmas atvejis jos praktikoje, kai asmenys, įgiję darbo stažo užsienio valstybėse, susiduria su sunkumais siekdami gauti jiems priklausančias socialines išmokas Lietuvoje.

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Įgyvendindama Seimo kontrolierės rekomendacijas, „Sodra“ jau anksčiau buvo pranešusi apie atliktą paslaugų, susijusių su stažo užsienyje patvirtinimu ir pareiškėjų informavimu, auditą ir planuojamus pokyčius.

„Viename iš seniau atliktų tyrimų buvo nustatyta, kad, negavusi informacijos iš Jungtinės Karalystės, „Sodra“ trejus metus nesiėmė jokių papildomų veiksmų. Šį kartą pakartotiniai kreipimaisi buvo proaktyviai siunčiami kartą per ketvirtį. Džiugu, kad matome realius pokyčius siekiant sutrumpinti pensijų skyrimo procesą, tačiau kartu norisi pabrėžti, kad gyventojai turėtų būti tinkamai informuojami apie procedūros eigą. Socialinės išmokos, ypač kai stringa jų skyrimas, yra labai jautrus žmonių gerovės klausimas, todėl tokiose situacijose būtina suteikti kuo daugiau aiškumo“, – pabrėžia dr. E. Leonaitė.

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Jos teigimu, verta apsvarstyti ir asmenų informavimą apie alternatyvias išmokų skyrimo galimybes.

„Nesvarbu, ar tai būtų metai, ar keli mėnesiai, visą šį laikotarpį žmogus praleidžia negaudamas pensijos. Kiekvieno asmens aplinkybės yra skirtingos, todėl neatmestini atvejai, kai žmogus neturi arba netenka kito pajamų šaltinio, galbūt neturi artimųjų, galinčių jam padėti. Galiausiai asmuo neturėtų būti verčiamas laukti to, kas jam teisiškai priklauso. Kadangi savivaldybės yra atsakingos už kompensacijų teikimą sudėtingoje finansinėje padėtyje esantiems gyventojams, vos nustačius, kad pensijos skyrimas gali užtrukti, būtų verta informuoti asmenis apie galimybę gauti finansinę pagalbą iš savivaldybės“, – sakė Seimo kontrolierė dr. Erika Leonaitė.

indeliai.lt

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