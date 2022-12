Smiltynėje laikinai uždaroma gelbėjimo stotis ir pirtis ant jūros kranto

Pastatą prižiūrinčios Klaipėdos savivaldybės įmonės „Klaipėdos paplūdimiai“ vadovas Olegas Mariničius BNS sako, kad stotis nuo sausio 1-osios nebus naudojama.

Jo teigimu, nuo kitų metų neveiks ir pirtis: „Gruodžio 31-oji – paskutinė pirties darbo diena“.

Pasak O. Mariničiaus, pirties paklausa Smiltynėje buvo didelė, todėl į reikalavimus rekonstrukcijos rangovams įtraukta sąlyga išlaikyti šios paslaugą.

„Įtraukėme šią sąlygą į specifikaciją. Kviečiame verslą ateiti į Smiltynę su šia paslauga, kuri iš tikrųjų turi paklausą, su savivaldybė administracija, atsakingomis institucijomis dėl leidimų kalbėjome, jos tikina, kad problemų nebūtų, tegul tik verslas ateina, jie mažiausiai dvejus metus galėtų teikti tą paslaugą“, – BNS sakė O. Mariničius.

Jo teigimu, pirties mėgėjai į žinią, kad ji neveiks dvejus metus, reagavo ramiai.

„Buvau su jais susitikęs. Mėgėjai į tą žinią reagavo labai ramiai, nes buvo užtikrinti, kad rekonstruotame pastate būtinai bus ši paslauga, bus kavinukė. Žmonės, supratę, kad pastatas reikalauja meilės ir investicijų, tikriausiai palaiko šią idėją“, – sakė O. Mariničius.

Asociacijos Lietuviškos pirties bičiulių draugija Vakarų Lietuvos regiono vyresnysis pirtininkas Erikas Glazauskas sako, kad pagrindinis šios pirties pranašumas – prie pat esanti jūra.

„Esmė, kuo ji ypatinga, – kad yra ant jūros kranto, žmonėms reikia šilumos, kad galėtų nubėgti į šaltą jūrą“, – BNS sakė jis.

Tačiau, pasak E. Glazausko, profesionalių pirtininkų vertinimu, pirtis nėra pati geriausia dėl netinkamo karščio, gultų išdėstymo, lankytojų elgesio.

„Pasikaitinti ten galima eiti, bet kas liečia dėl teisingos pirties, tai ten daug netikėtumų: būdavo ir per karšta, ergonomikos nėra, gultų aukštis ir išdėstymas netinkami, daug savivalės – kas kaip norėdavo, pildavo vandenį, kaitino. Pirtininkų supratimu, ten daug ko trūksta. Mes labiau linkę į teisingas pirtis, kuriose režimai yra nežalingi sveikatai“, – kalbėjo jis.

„Klaipėdos paplūdimių“ užsakymu šiemet atliktos ekspertizės išvadose nurodoma, kad 1968 metais statyta gelbėjimo stotis yra morališkai pasenusi, neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, todėl ją būtina rekonstruoti. Įmonės vadovo teigimu, ekspertai pasiūlė tik dvi išeitis: arba iki metų pabaigos pašalinti pastato trūkumus, arba nutraukti jo naudojimą.

„Be abejonės, per tokį trumpą laiką negalėjome pašalinti trūkumų, be to, tai kai kuriais atvejais kainuotų brangiau, nei naujos statybos. Dėl to nutarta jį uždaryti, projektuoti ir rekonstruoti. Tikimasi, kad rekonstrukcija prasidės 2024 metais“, – kalbėjo O. Mariničius.

Kol gelbėjimo stotis dėl rekonstrukcijos bus uždaryta, gelbėtojai sezono metu glausis Smiltynės paplūdimyje įrengtuose laikinuose nameliuose.