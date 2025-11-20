Skelbia naujausią žinią iš Vilniaus oro uosto

Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams.
Kaip pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), laikini ribojimai įvesti 18.38 val.
„Turime informaciją, kad įvesti laikini ribojimai dėl galimos grėsmės oro balionų. Turime tą situaciją, kad pradinis įvestas laiko tarpas yra trys valandos, per tą laiką tikrai gali būti nemažai paveiktų skrydžių“, – LRT televizijai teigė Lietuvos oro uostų (LTOU) Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas.
„Tačiau situacija yra besikeičianti, gali būti, kad oro erdvę atidarys šiek tiek anksčiau. (…) Stebime situaciją, gavome informaciją, kad galbūt grėsmė pasišalins netrukus ir galėsime toliau saugiai skraidyti, (…) nepaisant tų skrydžių, kurie jau yra paveikti“, – pridūrė LTOU atstovas.
Jo duomenimis, ribojimai jau paveikė 3-4 skrydžius, dalis skrydžių iš Vilniaus gali būti atidėti.
LTOU rekomenduoja atnaujinamą informaciją apie skrydžius sekti Vilniaus oro uosto interneto svetainėje.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai (PKP) su Baltarusija, jų veikla atnaujinta vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
LTOU ketvirtadienį taip pat pranešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos paleistų kontrabandinių balionų, kurie, LTOU teigimu, kelia pavojų valstybės nacionaliniam saugumui.