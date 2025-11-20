 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Skelbia naujausią žinią iš Vilniaus oro uosto

Atnaujinta 20.08 val.
2025-11-20 19:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 19:13

Numatoma, kad ketvirtadienio vakarą dėl galimos balionų grėsmės įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto (VNO) truks apie tris valandas, tačiau gali būti atšaukti ir anksčiau, sako Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovas.

Tarptautinis Vilniaus oro uostas. ELTA / Dainius Labutis

Tarptautinis Vilniaus oro uostas. ELTA / Dainius Labutis

31

Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams.

Kaip pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), laikini ribojimai įvesti 18.38 val.

„Turime informaciją, kad įvesti laikini ribojimai dėl galimos grėsmės oro balionų. Turime tą situaciją, kad pradinis įvestas laiko tarpas yra trys valandos, per tą laiką tikrai gali būti nemažai paveiktų skrydžių“, – LRT televizijai teigė Lietuvos oro uostų (LTOU) Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tačiau situacija yra besikeičianti, gali būti, kad oro erdvę atidarys šiek tiek anksčiau. (…) Stebime situaciją, gavome informaciją, kad galbūt grėsmė pasišalins netrukus ir galėsime toliau saugiai skraidyti, (…) nepaisant tų skrydžių, kurie jau yra paveikti“, – pridūrė LTOU atstovas.

Jo duomenimis, ribojimai jau paveikė 3-4 skrydžius, dalis skrydžių iš Vilniaus gali būti atidėti.

LTOU rekomenduoja atnaujinamą informaciją apie skrydžius sekti Vilniaus oro uosto interneto svetainėje.

ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.

Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai (PKP) su Baltarusija, jų veikla atnaujinta vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį. 

LTOU ketvirtadienį taip pat pranešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos paleistų kontrabandinių balionų, kurie, LTOU teigimu, kelia pavojų valstybės nacionaliniam saugumui.

indeliai.lt

2025-11-20 19:16
Progibas prieš bulbafiurerį nieko nedavė, ko ir reikėjo tikėtis. Kas toliau, siųsim Ruginienę į Minską pabučiuoti bulbafiurerio kerzus? O gal Žemaitaitis norėtų, tas tai etatinis kerzų mylėtojas?
Atsakyti
Danielius
Danielius
2025-11-20 19:41
Keturių klasių išsilavinimą turintys smulkieji kontrobandininkai Maksimas, Anatolijus ir pensininkas Juozas žino kur Lietuvos tetitorijoje nusileis balionas, o mūsų VSAT, VRM ir KAM su 5 milijardų eurų biudžetu nežino.
Atsakyti
pasižiūrėk
pasižiūrėk
2025-11-20 19:37
į žemėlapį, pietai apačioje , ten sėdi kontra ir bulbes verda
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (31)
