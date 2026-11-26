Viešajame sektoriuje jis siekė 2835 eurus – atitinkamai 0,5 proc. ir 9,6 proc. daugiau, privačiame – 2586 eurus – atitinkamai 1,5 proc. ir 9,5 proc. daugiau, ketvirtadienį skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Vidutinis atlyginimas „į rankas“ siekė 1611 eurų – atitinkamai 1 proc. ir 8,5 proc. daugiau: viešajame sektoriuje – 1715 eurų – atitinkamai 0,5 proc. ir 8,9 proc. daugiau, o privačiame – 1573 eurus – atitinkamai 1,2 proc. ir 8,6 proc. daugiau.
Realusis darbo užmokestis trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju, augo 0,2 proc.: viešajame sektoriuje – smuko 0,3 proc., privačiame – augo 0,4 proc.. Palyginti su pernai trečiuoju ketvirčiu, visame ūkyje jis augo 2,1 proc.: atitinkamai 2,4 proc. ir 2,2 proc. daugiau.
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) trečiąjį ketvirtį išaugo daugumoje ekonominių veiklų – nuo 0,2 proc. transporto ir saugojimo iki 3,9 proc. kasybos ir karjerų, o sumažėjo labiausiai finansinėje ir draudimo (5,3 proc.), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veikloje (3 proc.).
Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo sezoniniai svyravimai ir kitos priežastys, teigia statistikai.
Vidutinis darbuotojų skaičius per ketvirtį sumažėjo 0,4 tūkst.: viešajame sektoriuje – 3,5 tūkst. (0,9 proc.), privačiame – padidėjo 3,1 tūkst. (0,3 proc.), o per metus – padidėjo 14,7 tūkst. (1,1 proc.): atitinkamai 3,8 tūkst. (1 proc.) ir 11 tūkst. (1,1 proc.).