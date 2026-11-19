Kaip teigiama Kauno apylinkės teismo pranešime spaudai, kreipimasis išsiųstas prezidentui Gitanui Nausėdai, ministrui pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui, teisingumo ministrei Ritai Tamašunienei, finansų ministrui Taurimui Valiui, vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui bei Seimo nariams.
Teismo darbuotojų atstovai kreipimesi įspėjo, kad nekonkurencingi atlyginimai, kvalifikuotų specialistų trūkumas ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO II sutrikimai kelia vis didesnę grėsmę sklandžiam teismų darbui ir savalaikiam teisingumo vykdymui.
„Darbo taryba pabrėžia, kad susiklosčiusi situacija negali būti vertinama vien kaip atskirų darbuotojų darbo užmokesčio klausimas. Tai sisteminė problema, tiesiogiai susijusi su teismų gebėjimu pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus specialistus, užtikrinti nepertraukiamą teismo procesų organizavimą ir tinkamai vykdyti valstybės pavestas funkcijas“, – teigiama teismo pranešime spaudai.
Kauno apylinkės teismo 2025 m. veiklos ataskaitos duomenimis, teismo valstybės tarnautojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 1 923 eurus neatskaičius mokesčių (apie 1,2 tūkst. eurų „į rankas“), o pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų – 1 495 eurus neatskaičius mokesčių (apie 1 tūkst. eur „į rankas“).
2026 m. liepos mėnesį skelbtame konkurse teisėjo padėjėjui buvo siūlomas 1 690,12 euro atlyginimas (apie 1,1 tūkst. eurų „į rankas“), o rugpjūčio mėnesį teismo posėdžių sekretoriui – 1 420,42 euro (apie 980 eurų „į rankas“).
2026 m. minimali mėnesinė alga Lietuvoje siekia 1 153 euro arba apie 846 eurus „į rankas“.
„Taigi teismo posėdžių sekretoriui siūlomas atlyginimas yra vos apie 134 eurai „į rankas“ didesnis už minimalią mėnesinę algą, nors šioms pareigoms užimti būtinas aukštasis koleginis arba jam lygiavertis išsilavinimas“, – atkreipė dėmesį Kauno apylinkės teismo atstovai.
Kauno apylinkės teismo Darbo tarybos kreipimesi į šalies vadovus prašo didinti teismo posėdžių sekretorių algas.
Kauno apylinkės teismo 2025 m. veiklos ataskaitoje nurodoma, kad iš aštuonių paskelbtų teisėjų padėjėjų konkursų vienas neįvyko, nes neatvyko pretendentai. Iš aštuonių laikinųjų teisėjo padėjėjų atrankų neįvyko trys. Teismo posėdžių sekretorių pareigoms buvo paskelbta vienuolika konkursų, iš kurių trys neįvyko – viename neatsirado pretendentų, o dviejuose konkursų laimėtojai atsisakė užimti pareigas.
Darbo taryba akcentavo, kad dėl nekonkurencingų teismų personalo atlyginimų susiduriama ir su sunkumais, pritraukiant kompetentingus darbuotojus į teismą.
Teismo darbuotojų atstovų vertinimu, nesprendžiant šių problemų, teismų sistema rizikuoja prarasti patyrusius specialistus, o naujų darbuotojų pritraukimas taps vis sudėtingesnis.
Kauno apylinkės teismo Darbo taryba kreipimesi pabrėžė, kad darbuotojų atlyginimų problema neatsiejama nuo nepakankamo visos teismų sistemos finansavimo.
Remiantis Nacionalinės teismų administracijos ir Teisėjų tarybos duomenimis, 2024 m. teismų finansavimas sudarė 0,18 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o 2025 m. ir 2026 m. – 0,16 proc. prognozuojamo BVP. Pagal dokumente nurodytą 2026–2028 m. biudžetą, 2027 m. ši dalis mažės iki 0,15 proc., o 2028 m. – iki 0,14 proc. BVP.
2026 m. Teisėjų taryba taip pat nurodė, kad teismų darbo užmokesčio finansavimas sudaro tik apie 89 proc. realaus poreikio.
Kauno apylinkės teismo Darbo taryba prašo aukščiausių valstybės institucijų didinti teismų sistemos finansavimą ir darbuotojų atlyginimus, užtikrinant, kad teisėjų padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių, raštinės specialistų bei kitų darbuotojų atlygis atitiktų jų kvalifikaciją, atsakomybę ir darbo krūvį, taip pat pašalinti LITEKO II sistemos trūkumus, užtikrinant stabilų jos veikimą ir galimybę darbuotojams sklandžiai atlikti tiesiogines funkcijas.
Kauno apylinės teismo atstovai taip pat prašo iš esmės peržiūrėti teismų finansavimo modelį, numatant ilgalaikius ir tvarius sprendimus, kurie užtikrintų teismų veiklos stabilumą ir nepriklausomumą nuo trumpalaikių politinių sprendimų.
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