Siūlo skelbti ekstremalią situaciją: afrikinio kiaulių maro protrūkis – jau Vilniaus rajone

Spalio 27 d. gavus teigiamus laboratorinių tyrimų rezultatus, VMVT specialistai ūkio teritorijoje nustatė gyvulių judėjimo apribojimus siekdami užkirsti ligos plitimą. Kad būtų sunaikintas viruso šaltinis, ūkis bus likviduotas, rašoma pranešime.
VMVT gautame pranešime iš ūkio informuota, kad per pastarąsias dvi dienas komplekse buvo pastebėtas staigus kiaulių gaišimo šuolis – per vieną dieną nugaišo 25 kiaulės, o kitą dieną dar 2. Įtarus AKM, apie situaciją nedelsiant pranešta VMVT; buvo paimti mėginiai laboratoriniams tyrimams.
„Aplink kompleksą nėra smulkių ūkių, todėl iš pirmo žvilgsnio ligos plitimo rizika atrodo nedidelė. Vis dėlto afrikinio kiaulių maro virusas cirkuliuoja daugelyje Lietuvos teritorijų – saugių zonų praktiškai neliko. Nepriklausomai nuo ūkio dydžio, net ir menkiausias biosaugos reikalavimų pažeidimas gali sudaryti sąlygas virusui patekti į kiaulių laikymo vietas.
Virusas pats savaime į ūkį nepatenka – jį perneša žmogus, užkrėsti pašarai, pakratai ar kiti gyvūnai. Šiuo atveju, tikėtina, viena iš šių priežasčių ir galėjo lemti ligos patekimą į ūkį“, – sako VMVT Priežiūros departamento Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus vedėja Vaida Barkovskienė.
Taikomi ribojimai
Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui patvirtinus AKM virusą, ūkio teritorijoje pradėti židinio likvidavimo darbai – atliekama pirminė dezinfekcija, naikinamos gaišenos, pašarai ir pakratai. Aplink užkrėstą ūkį nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos, kuriose taikomi papildomi ribojimai.
„Gavę informaciją iš VMVT šiandien ryte sušaukėme neeilinį Vilniaus rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdį, kurio metu kartu su VMVT atstovais buvo aptarta situacija ir visos būtinos priemonės dėl nustatyto afrikinio kiaulių maro atvejo Poškaičių kaime, Nemenčinės seniūnijoje. Siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, nutarta Vilniaus rajono savivaldybės merui siūlyti skelbti ekstremaliąją situaciją Nemenčinės seniūnijoje. Taip pat visi veiksmai bus koordinuojami su atsakingomis institucijomis“, – kalbėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius.
- VMVT primena, kad visi kiaulių laikytojai, net ir turintys vos kelis gyvulius, privalo:
- griežtai laikytis biosaugos reikalavimų,
- nevykdyti kiaulių ar jų produktų judėjimo iš ribojamų teritorijų,
- pastebėjus laikomų kiaulių karščiavimą, vangumą, apetito stoką ar netikėtą gaišimą, būtina kuo skubiau informuoti veterinarijos gydytoją arba VMVT.
Afrikinis kiaulių maras (AKM) – ypač pavojinga virusinė naminių kiaulių ir šernų liga. AKM serga kiaulės, šernai ir laukinės kiaulės. Žmonių sveikatai ir gyvybei ši liga grėsmės nekelia.