Siūlo 11 tūkst. eurų atlyginimą, tačiau darbuotojų trūksta: atskleidė kas padės įsidarbinti

Darbo paieškos portalo ir personalo atrankos įmonės „CV-online“ Marketingo vadovė Rita Karavaitienė sakė, kad atlyginimo tyrimo duomenimis, didžiausius atlyginimus uždirba aukščiausio lygio, padalinių (finansų, IT, rinkodaros, logistikos, teisės, finansų) vadovai bei patyrę IT specialistai – programuotojai.

Atlyginimai nuo 2 tūkst. eurų iki 11 tūkst. eurų

„Tą patį atspindi ir cvonline.lt tinklapyje įmonių publikuojami darbo pasiūlymai. Šiuo metu iš daugiau nei 4400 aktyvių darbo pasiūlymų, apie 30 proc. darbo skelbimų siūlomas nuo 3 tūkst. eurų iki 11 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių atlyginimas“, – komentavo R. Karavaitienė.

Personalo atrankų ir valdymo bendrovės „Emplonet“ vadovė Violeta Jakutė irgi skaičiavo, kad šiuo metu didžiausi atlyginimai – IT sektoriuje.

„Tai rodo ir Lietuvos statistikos departamento duomenys. 2021 m. paskutinįjį ketvirtį didžiausias vidutinis mėnesio darbo užmokestis Lietuvoje, vertinant skirtingas ekonominės veiklos rūšis, vyravo informacinių paslaugų, telekomunikacijų srityse.

Antroje vietoje – finansinė ir draudimo veikla, trečioje – profesinė, mokslinė ir techninė veikla (į šią grupę įeina su teisine veikla, rinkodara, gamtos mokslais, inžinerijos tyrimais susijusios profesijos)“ – komentavo specialistė.

Anot jos, aukščiausiu darbo užmokesčiu išsiskiria programinės įrangos kūrimo specialistai (angl. software developers).

„Remiantis kompetencijomis, jų atlyginimas siekia nuo 2 tūkst. eurų ant popieriaus. Tokį atlyginimą gauna vienerių metų patirtį turintys darbuotojai. Iki 6,6 tūkst. eurų ant popieriaus gauna jau apie 5–6 metus darbo patirties turintys specialistai.

Didelę paklausą rinkoje turi kokybės užtikrinimo specialistai. Augant šios rolės kompetencijoms, užmokestis gali siekti apie 5 tūkst. eurų ant popieriaus ir daugiau. Pandemijos ir geopolitinės situacijos fone itin išaugo kibernetinio saugumo specialistų poreikis, tad natūraliai augo ir jų darbo užmokestis, kuris, remiantis patirtimi, gali siekti irgi apie 5 tūkst. eurų, 3–4 m. patirties turinčiam specialistui“, – vardijo V. Jakutė.

Pasak jos, augant patirčiai didėja ir atlyginimas.

„Augant kompetencijoms, bei pasiekus eksperto lygmenį, pereinama į techninio / komandos vadovo, sistemų architekto pozicijas, kurių darbo užmokesčio lubų nėra. Visgi, vidutiniškai darbo užmokestis laviruoja nuo 7,5 tūkst. eurų iki 10 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių“, – skaičiavo specialistė.

Darbuotojų trūksta, siūlo tiesti raudoną kilimą užsieniečiams

Skaitmeninių technologijų sektoriaus asociacijos „Infobalt“ ryšių su visuomene vadovas Paulius Jakutavičius skaičiavo, kad įmonėms šiuo metu trūksta mažiausiai 13–14 tūkst. informacijos ir ryšių technologijų (IRT) srities darbuotojų.

„Tiek jų trūksta, kad patenkintume įmonių poreikius, pasivytume ES IRT specialistų ir visų dirbančiųjų santykio vidurkį (2,7 proc. Lietuvoje ir 3,7 proc. ES). Kad pasiektume Nacionaliniame pažangos plane išsikeltus tikslus IRT sektoriuje 2030 metams – reikia dar bent dvigubai tiek, t. y. nuo esamų maždaug 30 tūkstančių padidinti iki 70 tūkst.

Bet iki Estijos (5,6 proc. IRT nuo visų dirbančiųjų) ar juo labiau Suomijos (6,8 proc.) vis tiek būtų dar labai toli. Tam reikėtų dabartines gretas auginti 3–4 kartus. Tik tada būtume solidi jėga tarptautinėje rinkoje, galinti imtis didelių projektų, gimdanti naujus sprendimus, produktus ir paslaugas, novatoriškus ir sėkmingus startuolius“, – komentavo IRT sektoriaus atstovas.

Anot jo, Lietuvos švietimo sistema neparuošia reikiamo IRT specialistų skaičiaus.

„Tad turime kviesti, kloti raudonus kilimus specialistams tiek iš kitų ES šalių, tiek iš trečiųjų šalių“, – sakė P. Jakutavičius.

Dideli atlyginimai – aukšti reikalavimai

R. Karavaitienė tikino, kad atlyginimas yra vienas iš pirmųjų faktorių kandidatams renkantis darbo pasiūlymus.

„Tačiau, vien geras atlygis negarantuoja, kad darbo pasiūlymas sulauks gausaus kandidatų kiekio, nes, pvz., IT srityje jaučiamas didelis kvalifikuotų, patyrusių specialistų trūkumas, todėl net ir didelius atlyginimus siūlančios įmonės užtrunka, kol sulaukia tinkamų kandidatų.

Logiška, kad didelius atlyginimus siūlančios įmonės, atitinkamai kelia aukštus reikalavimus kandidatams, todėl, kiek į darbo pasiūlymą atsilieps kandidatų, priklauso ir nuo to, kiek jų, atitinkančių keliamus reikalavimus, apskritai yra rinkoje“, – komentavo personalo specialistė.

Anot jos, darbuotojai nori ne tik gero atlyginimo, bet ir papildomų naudų.

„Darbuotojui svarbus darbo užmokestis ir bonusai. Taip pat papildomos naudos – sveikatos draudimas, atostogos, mokymai, darbo lankstumas, mokymai“, – vardijo R. Karavaitienė.

Asmeninės savybės, padedančios įsidarbinti

Anot V. Jakutės, darbdaviai išskiria savybes ir gebėjimus, kurie reikalingi kandidatuojant į pozicijas, kurios siūlo didelį atlyginimą:

- aukšti kognityviniai gebėjimai, t. y. gebėjimas mokytis;

- puikūs problemų sprendimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;

- kūrybiškumas, lankstumas bei gebėjimas, noras mokytis naujų žinių, įgūdžių;

- darbo su žmonėmis gebėjimai – aukštą emocinė kompetencija;

- geri duomenų ir informacijos valdymo įgūdžiai: ieškojimo, sisteminimo, apdorojimo operuojant įvairiomis programomis: nuo darbo MS Excel iki sudėtingesnės duomenų analitikos, programavimo ir dirbtinio intelekto.

„Tad žmogus tiek pats, tiek su karjeros konsultantų pagalba galėtų įsivertinti, ar jis turi gebėjimų persikvalifikuoti ir sėkmingai dirbti naujoje, galimai didesnes perspektyvas turinčioje srityje.

Šiuo metu, dėl didelio IT kompetencijų trūkumo, darbdaviai vis lanksčiau žvelgia į galimybes padėti persikvalifikuoti, tad steigiamos vidinės akademijos, kuriose geriausiai pasirodžiusiems studentams suteikiamos galimybės prisijungti. Įvairaus spektro IT specialistus ruošia ir dedikuotos mokyklos, kuriose įgytos žinios gali padėti įžengti į IT pasaulį. Tad šiais laikais pradėti kelią IT sektoriuje tapo kur kas lengviau“, – komentavo specialistė.

Įsidarbinti IT sektoriuje galima ir be diplomo?

Tuo metu P. Jakutavičiaus teigimu, įmonės priima ir tuos darbuotojus, kurie persikvalifikuoja, baigia kursus ar mokosi savarankiškai.

„Svarbiausia yra gebėjimai, ką jie gali įrodyti atlikdami atrankoje užduotis ar per praktiką. Nėra tiek svarbu, kaip tie gebėjimai įgyti.

Susidomėjimas IRT sektoriumi tikrai didesnis, pandemija turėjo tam įtakos. Galų gale ir galimybių daugiau – organizuojama daugiau įvairių programų – ypač iš IT įmonių pusės, kurios kuria programas, akademijas norintiems persikvalifikuoti. Tačiau vis tiek tai yra labai maži skaičiai, palyginti su visu poreikiu“, – tikino P. Jakutavičius.

IRT sektoriaus atstovas pažymėjo, kad naujokas didžiausios algos negaus. Tačiau jeigu tobulės ir mokysis jau po metų jo atlyginimas gali augti ir dvigubai.

„Kaip ir daugelyje kitų sričių, pirma reikia parodyti, ką sugebi, kaip sugebi augti, o tada jau ateis ir didesnės algos. Ką tik iškeptiems specialistams didelių algų tikėtis tikrai nereikia.

Negaliu pasakyti, kad jų nelaukia, bet be atrankos tikrai niekas nepriims, turi įrodyti savo vertę. Tačiau jeigu žmogus tai parodo, geba mokytis toliau, kuria vertę, auga kaip specialistas, jis gali tikėtis, kad per 1–1,5 metų tas pradinis atlyginimas gali padvigubėti“, – pasakojo P. Jakutavičius.