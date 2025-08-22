Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šių gręžinių savininkams – tarnybos žinia: privalote tai padaryti

2025-08-22 18:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 18:53

Lietuvos geologijos tarnyba primena: daugelis komercinės veiklos vykdytojų, net ir suvartojančių nedidelius kiekius vandens, privalo turėti leidimą naudoti gėlą požeminį vandenį, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Vanduo BNS Foto

Lietuvos geologijos tarnyba primena: daugelis komercinės veiklos vykdytojų, net ir suvartojančių nedidelius kiekius vandens, privalo turėti leidimą naudoti gėlą požeminį vandenį, rašoma pranešime žiniasklaidai.

REKLAMA
0

Be to, tokiu atveju gręžinį įteisinti gali tik leidimą tirti žemės gelmes turinti įmonė – patys gręžinio savininkai to padaryti negali. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal Žemės gelmių įstatymą ir Vandens įstatymą leidimas naudoti žemės gelmių išteklius privalomas: 

REKLAMA
REKLAMA
  • Kai per parą sunaudojama daugiau kaip 10 m³ vandens – bet kokiai veiklai. 
  • Kai per parą sunaudojama daugiau kaip 100 m³ vandens – tik žemės ūkio produkcijos auginimui (be perdirbimo). 
  • Visais atvejais, kai vanduo naudojamas komercinėje veikloje, nepriklausomai nuo sunaudojamo kiekio. 
  • Kada leidimas būtinas, net jei vandens sunaudojama nedaug: 
  • Kaimo turizmo sodybos (nakvynė, maitinimas, pirtys, baseinai). 
  • Kavinės, restoranai, maitinimo įmonės – net mažos, įrengtos sodybose. 
  • Medienos apdirbimo cechai – įrenginių aušinimui, dulkių surinkimo sistemoms. 
  • Sandėliai, logistikos centrai – įrenginių ar patalpų plovimui, sanitarinėms reikmėms. 
  • Automobilių plovyklos, servisai – net kaip papildoma veikla. 
  • SPA, pirtys, baseinai – komerciniam naudojimui. 
  • Vandens pripylimo paslaugos – klientų baseinų pripildymui. 
  • Biurai, įmonės – darbuotojų sanitarinėms reikmėms. 

Kada leidimo nereikia 

Leidimo nereikia, kai požeminis vanduo naudojamas tik savo namų ūkio poreikiams arba nekomercinei veiklai (nevyriausybinės organizacijos, valstybinės įstaigos ir pan.) ir jo sunaudojama ne daugiau kaip 10 m³ per parą, taip pat, kai vanduo naudojamas žemės ūkio produkcijos auginimui ir jo sunaudojama ne daugiau kaip 100 m³ per parą. 

REKLAMA

Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį Žemės gelmių registre įregistruoti ar įteisinti gali tik leidimą tirti žemės gelmes turinti įmonė (įmonių sąrašas skelbiamas ALIS sistemoje).  

Savininkai patys negali nei registruoti, nei įteisinti gręžinio, kuriam reikalingas leidimas naudoti požeminio vandens išteklius. 

Pagal Laikinąjį gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo įstatymą iki 2026 m. liepos 31 d.  būtina pateikti Lietuvos geologijos tarnybai visus reikalaujamus dokumentus. Vėliau dokumentai nebebus priimami. 

REKLAMA
REKLAMA

 

 

 

Nuo rugpjūčio 1 d. – galimybė be sankcijų įteisinti nelegalius vandens gręžinius

Be to, gyventojams primenama, kad nuo rugpjūčio 1 d. gyventojai, turintys nelegaliai įrengtus vandens gręžinius, galės juos įregistruoti be jokių sankcijų. Pagal Laikinąjį Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo įstatymą visi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 31 d. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmasis žingsnis – kreiptis į savivaldybę, kurios teritorijoje yra naudojamas gręžinys. Jei iki sklypo ribos yra nutiesta geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra ir gyventojas yra sudaręs viešąją sutartį su vandens tiekėju ar nuotekų tvarkytoju, savivaldybė privalo pritarti paraiškai. 

Įteisinti galima tik tuos gręžinius, kurie buvo įrengti iki 2022 m. gegužės 1 d. 

Jei yra duomenų, kad gręžinys įrengtas po šios datos, arba jei sklype nėra Nekilnojamojo turto registre registruotų statinių, savivaldybė turi teisę nepritarti paraiškai. 

REKLAMA

Jei dėl naujo gręžinio tame pačiame sklype jau buvo gauta neigiama išvada, paraiška taip pat nebus patvirtinta, o esamą gręžinį reikės likviduoti. 

Pasak LGT, jei norite įregistruoti gręžinį, pirmiausia reikia kreiptis į savivaldybę dėl pritarimo naudoti gręžinį ir gauti savivaldybės administracijos pritarimą. Paraiškos formą parsisiųsite paspaudę šią nuorodą.   

REKLAMA

Paraišką savivaldybei galite pateikti per E. pristatymo sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu, kreiptis asmeniškai arba per atstovą (atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu).  

Kilus klausimų dėl paraiškos pateikimo ar pildymo, jus pakonsultuos savivaldybių darbuotojai. Visų Lietuvos savivaldybių kontaktiniai duomenys skelbiami čia.  

Gavus pritarimą, reikia sumokėti vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką (mokama į VMI sąskaitą pasirenkant tos savivaldybės kodą, kurios savivaldybės teritorijoje planuojama įteisinti gręžinį). Jei per parą namų ūkio reikmėms sunaudojama iki 10 kub. m, įmoka – 15 eurų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų