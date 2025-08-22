Šių gręžinių savininkams – tarnybos žinia: privalote tai padaryti

Be to, tokiu atveju gręžinį įteisinti gali tik leidimą tirti žemės gelmes turinti įmonė – patys gręžinio savininkai to padaryti negali.
Pagal Žemės gelmių įstatymą ir Vandens įstatymą leidimas naudoti žemės gelmių išteklius privalomas:
- Kai per parą sunaudojama daugiau kaip 10 m³ vandens – bet kokiai veiklai.
- Kai per parą sunaudojama daugiau kaip 100 m³ vandens – tik žemės ūkio produkcijos auginimui (be perdirbimo).
- Visais atvejais, kai vanduo naudojamas komercinėje veikloje, nepriklausomai nuo sunaudojamo kiekio.
- Kada leidimas būtinas, net jei vandens sunaudojama nedaug:
- Kaimo turizmo sodybos (nakvynė, maitinimas, pirtys, baseinai).
- Kavinės, restoranai, maitinimo įmonės – net mažos, įrengtos sodybose.
- Medienos apdirbimo cechai – įrenginių aušinimui, dulkių surinkimo sistemoms.
- Sandėliai, logistikos centrai – įrenginių ar patalpų plovimui, sanitarinėms reikmėms.
- Automobilių plovyklos, servisai – net kaip papildoma veikla.
- SPA, pirtys, baseinai – komerciniam naudojimui.
- Vandens pripylimo paslaugos – klientų baseinų pripildymui.
- Biurai, įmonės – darbuotojų sanitarinėms reikmėms.
Kada leidimo nereikia
Leidimo nereikia, kai požeminis vanduo naudojamas tik savo namų ūkio poreikiams arba nekomercinei veiklai (nevyriausybinės organizacijos, valstybinės įstaigos ir pan.) ir jo sunaudojama ne daugiau kaip 10 m³ per parą, taip pat, kai vanduo naudojamas žemės ūkio produkcijos auginimui ir jo sunaudojama ne daugiau kaip 100 m³ per parą.
Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį Žemės gelmių registre įregistruoti ar įteisinti gali tik leidimą tirti žemės gelmes turinti įmonė (įmonių sąrašas skelbiamas ALIS sistemoje).
Savininkai patys negali nei registruoti, nei įteisinti gręžinio, kuriam reikalingas leidimas naudoti požeminio vandens išteklius.
Pagal Laikinąjį gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo įstatymą iki 2026 m. liepos 31 d. būtina pateikti Lietuvos geologijos tarnybai visus reikalaujamus dokumentus. Vėliau dokumentai nebebus priimami.
Nuo rugpjūčio 1 d. – galimybė be sankcijų įteisinti nelegalius vandens gręžinius
Be to, gyventojams primenama, kad nuo rugpjūčio 1 d. gyventojai, turintys nelegaliai įrengtus vandens gręžinius, galės juos įregistruoti be jokių sankcijų. Pagal Laikinąjį Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo įstatymą visi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 31 d.
Pirmasis žingsnis – kreiptis į savivaldybę, kurios teritorijoje yra naudojamas gręžinys. Jei iki sklypo ribos yra nutiesta geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra ir gyventojas yra sudaręs viešąją sutartį su vandens tiekėju ar nuotekų tvarkytoju, savivaldybė privalo pritarti paraiškai.
Įteisinti galima tik tuos gręžinius, kurie buvo įrengti iki 2022 m. gegužės 1 d.
Jei yra duomenų, kad gręžinys įrengtas po šios datos, arba jei sklype nėra Nekilnojamojo turto registre registruotų statinių, savivaldybė turi teisę nepritarti paraiškai.
Jei dėl naujo gręžinio tame pačiame sklype jau buvo gauta neigiama išvada, paraiška taip pat nebus patvirtinta, o esamą gręžinį reikės likviduoti.
Pasak LGT, jei norite įregistruoti gręžinį, pirmiausia reikia kreiptis į savivaldybę dėl pritarimo naudoti gręžinį ir gauti savivaldybės administracijos pritarimą. Paraiškos formą parsisiųsite paspaudę šią nuorodą.
Paraišką savivaldybei galite pateikti per E. pristatymo sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu, kreiptis asmeniškai arba per atstovą (atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu).
Kilus klausimų dėl paraiškos pateikimo ar pildymo, jus pakonsultuos savivaldybių darbuotojai. Visų Lietuvos savivaldybių kontaktiniai duomenys skelbiami čia.
Gavus pritarimą, reikia sumokėti vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką (mokama į VMI sąskaitą pasirenkant tos savivaldybės kodą, kurios savivaldybės teritorijoje planuojama įteisinti gręžinį). Jei per parą namų ūkio reikmėms sunaudojama iki 10 kub. m, įmoka – 15 eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!