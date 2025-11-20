Šimkus: supaprastintas būsto paskolų refinansavimas padės sutaupyti daugiau nei 220 mln. eurų

„Tai esminis šių metų pasikeitimas. (...) Šio supaprastinto refinansavimo neišvengiamybė paskatino pokyčius jau 2024 m., o nuo praėjusių metų pradžios mes turime tokią gerą padėtį, kad 40 tūkst. būsto paskolų turėtojų pakeitė savo paskolos kredito maržą. Tai lemia, jog 220 mln. eurų bus sutaupyta per tų paskolų gyvavimo laikotarpį. Tiesa, tas procesas ir toliau tęsiasi“, – ketvirtadienį žurnalistams kalbėjo G. Šimkus.
ELTA primena, kad nuo šių metų vasario 1 d. įsigaliojo įstatymo pakeitimai, gyventojams leidžiantys turimas būsto paskolas refinansuoti supaprastinta tvarka.
Kredito refinansavimo išlaidas, galinčias siekti ir 1 tūkst. eurų, nuo šiol padengti turės būsto paskolą refinansuojantis naujas kredito davėjas – turės sumokėti už nekilnojamojo turto vertinimo, notaro paslaugas. Tuo metu pradinis kredito davėjas negalės imti jokių dokumentų parengimo ir kitų mokesčių, išskyrus riboto dydžio kompensaciją, kai refinansuojama būsto paskola buvo suteikta su fiksuotąja palūkanų norma.
Tad daugeliu atveju paskolos refinansavimas gyventojams būtų nemokamas.
Refinansuoti kreditą supaprastinta tvarka galima ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus.
Siekiant užtikrinti, kad tvarka veiktų sklandžiai, numatyta, kad pradinis kredito davėjas reikalingą informaciją apie refinansuojamą būsto paskolą naujajam kredito davėjui privalės pateikti per 5 darbo dienas nuo jo kreipimosi dienos – taigi refinansavimo procesas negalės būti vilkinamas.