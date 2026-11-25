Pagal antradienį paskelbtas susitarimo sąlygas pinigai būtų išmokėti nukentėjusiems vartotojams. Susitarimą dar turi įvertinti federalinis teisėjas Los Andžele. FTC ieškinį pateikė ir taikos susitarimą pasiūlė tą pačią dieną.
„Shein“ pabrėžė, kad susitarimas nereiškia atsakomybės pripažinimo ir kad bendrovė nesutinka su kai kuriais FTC vertinimais dėl jos verslo praktikos ir reikalavimų laikymosi.
Priekaištai dėl vėluojančių siuntų ir blokuotų atsiliepimų
Komisija kaltino platformą nuolat vėlavus pristatyti prekes, dalies užsakymų išvis nepristačius ir prastai aptarnavus pirkėjus. Bendrovė JAV anksčiau neskelbė klientų aptarnavimo telefono numerio, tačiau dabar jį nurodo. Pasak FTC, į pirkėjų skambučius beveik niekas neatsakydavo. Skyriuje dirbo penki žmonės, nors bendrovė šalyje per dieną pristato beveik milijoną siuntų.
FTC taip pat teigia, kad platforma blokavo neigiamus atsiliepimus ir klaidino pirkėjus dėl prekių kilmės bei gamintojų patikrų. Pasak komisijos, kai kurios prekės pristatytos kaip pagamintos iš JAV užaugintos medvilnės, nors ji buvo iš Kinijos. Gamintojų įsipareigojimai nenaudoti priverstinio ar vaikų darbo buvo pristatomi kaip patikrinti, nors tokių patikrų neatlikta.
Pagal susitarimą „Shein“ įsipareigojo tiksliau nurodyti pristatymo datas, nebeblokuoti neigiamų atsiliepimų ir neteikti melagingų teiginių apie parduodamas prekes. Bendrovė AFP teigė toliau investuojanti į santykius su klientais ir reikalavimų laikymąsi.