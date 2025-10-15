Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

SGD terminale pirmąkart suskystintas biometanas

2025-10-15 09:38 / šaltinis: BNS
2025-10-15 09:38

Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų laive-saugykloje „Independence" pirmąkart suskystintas biometanas, trečiadienį pranešė bendrovė „KN Energies".

SGD terminalas BNS Foto

Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų laive-saugykloje „Independence“ pirmąkart suskystintas biometanas, trečiadienį pranešė bendrovė „KN Energies“.

0

Biometanas pakrautas į jį įsigijusios Skandinavijos bendrovės „Gasum“ frachtuojamą laivą „Coral Energy“, o virtualų suskystinimą atliko Norvegijos įmonė „Equinor“.

„Klaipėdos SGD terminalas, įgyvendinęs pirmąją biometano virtualaus skystinimo operaciją, yra pirmasis terminalas Baltijos šalių regione, siūlantis tokią paslaugą. (...) Tai leidžia pasiūlyti lankstų ir efektyvų sprendimą, aktualų tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkos dalyviams, ieškantiems tvarių degalų alternatyvų“, – pranešime sakė „KN Energies“ komercijos direktorius Mindaugas Navikas.

Anot bendrovės, virtualaus suskystinimo paslauga leis biometano gamintojams, tiekėjams efektyviai integruoti savo veiklą į SGD logistikos grandinę, bei realizuoti tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje pagamintas ir bendrame Europos dujų tinkle esančias dujas.

