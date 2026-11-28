Tai numatančias Mokėjimų ir Vartojimo kredito įstatymų pataisas įregistravo Seimo nariai socialdemokratai Darius Razmislevičius ir Inga Ruginienė.
Projektų autoriai siekia, kad finansų įstaigos prisiimtų daugiau atsakomybės už žmonių pinigų saugumą.
„Siūlomomis pataisomis siekiu, kad bankai ir kitos finansų įstaigos privalėtų užkirsti kelią sukčiavimui, stabdyti įtartinus mokėjimus, o nevykdydami įstatyme numatytų pareigų – prisiimti atsakomybę už žmonių patirtus nuostolius. Jie turi būti ne tik pinigų pervedimo, bet ir jų saugumo grandinės dalimi“, – Eltai sakė įstatymo pataisų iniciatorius D. Razmislevičius.
Įstatyme siūloma apibrėžti atvejus, kada mokėjimo operacija nelaikoma autorizuota – jeigu ją inicijavo arba pakeitė trečiasis asmuo, veikiantis be mokėjimo paslaugų vartotojo sutikimo. Mokėjimo operaciją siūloma nelaikyti autorizuota ir tais atvejais, kai panaudoti sukčiavimo būdu gauti mokėtojo personalizuoti saugumo duomenys.
Įtarus galimą sukčiavimą, siūloma nustatyti teisę bankams nurašyti iš gavėjo mokėjimo sąskaitos jau įskaitytą mokėjimo operacijos sumą ir grąžinti išviliotus pinigus.
Tikimasi, kad įtvirtinus tokias nuostatas būtų sudarytos prielaidos efektyviau atkurti pažeistas mokėtojų teises ir sumažinti jų dėl sukčiavimo patiriamą finansinę žalą.
Be to, siūloma nustatyti pareigą mokėjimo paslaugų teikėjams reguliariai informuoti vartotojus apie sukčiavimo rizikas, naujus sukčiavimo scenarijus ir saugaus naudojimosi mokėjimo paslaugomis principus, atsižvelgiant į pažeidžiamiausių vartotojų grupių poreikius.
Įstatymo pataisos įpareigotų bankus ir finansines įstaigas pateikti vartotojams rekomendacijas, kaip atpažinti sukčiavimą ir kaip nuo jo apsisaugoti, taip pat įspėti apie savo mokėjimo paslaugų vartotojus apie atsirandančias naujas sukčiavimo formas ir scenarijus. Tokia informacija turėtų būti pateikta „lengvai suprantamais žodžiais, aiškia ir suprantama forma ir atsižvelgiant į pažeidžiamiausių klientų grupių poreikius.“
Įstatymo pataisomis taip pat siūloma įpareigoti vartojimo kredito davėjus taikyti sukčiavimo rizikos valdymo ir prevencijos priemones.
Numatoma, kad vartojimo kredito davėjas, nustatęs pagrįstų objektyvių priežasčių įtarti sukčiavimą, privalėtų sustabdyti sutartimi suteikto vartojimo kredito lėšų išmokėjimą ir informuoti apie tai vartojimo kredito gavėją.
Bankai aktyviau padėtų susigrąžinti sukčių išviliotus pinigus
Pasak D. Razmislevičiaus, šiuo metu dalis finansinio sukčiavimo prevencijos priemonių tėra rekomendacijos.
„Bankai jas taiko nevienodai, o didžioji finansinių nuostolių našta tenka patiems gyventojams“, – pastebi jis.
Priėmus siūlomas įstatymų pataisas, jo autoriaus teigimu, bankai ir kitos finansų įstaigos turėtų aiškias pareigas: stebėtų įtartinus mokėjimus, esant pagrįstiems sukčiavimo įtarimams juos stabdytų, keistųsi informacija ir aktyviau padėtų susigrąžinti sukčių išviliotus pinigus.
„Numatoma ir didesnė atsakomybė už nuostolius, kai finansų įstaigos nevykdo joms nustatytų pareigų, taip pat papildoma apsauga žmonėms, kuriuos sukčiai įtikina paimti vartojimo kreditus. Žinoma, žmonės ir toliau turės atsakingai saugoti savo duomenis. Įstatymas nenumatytų besąlygiško visų nuostolių atlyginimo. Tačiau negalime visos atsakomybės už profesionalių sukčių veiksmus užkrauti vien gyventojams. Žmogus neturi likti vienas prieš sukčius“, – sako D. Razmislevičius.
Parlamentaras apgailestauja, kad šiuo metu gyventojai, susidūrę su finansiniais sukčiais, dažniausiai su jais turi kovoti vieni.
„Šiandien finansiniai sukčiai – tai ne pavieniai apgavikai. Dažnai tai organizuotos, puikiai pasirengusios nusikaltėlių grupuotės, naudojančios pažangias technologijas ir psichologines manipuliacijas. Jų aukomis gali tapti kiekvienas – nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo ar gyvenimiškos patirties. Jei nusikaltėliai veikia organizuotai, organizuotai turime veikti ir mes. Finansų įstaigos, teisėsauga, telekomunikacijų bendrovės, kibernetinio saugumo specialistai ir patys gyventojai turi bendradarbiauti, kad sukčiams būtų kuo sunkiau pasiekti savo tikslą“, – sako D. Razmislevičius.
Dokumentų aiškinamajame rašte jis nurodo, kad 2020 metais iš bankų klientų sukčiai išviliojo 4,8 mln. eurų, o 2024 metais – jau 20 mln. eurų.