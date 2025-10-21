Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas svarstys, ar ilgiau mokėti subsidijas darbdaviams už įdarbintus neįgalius žmones

2025-10-21 18:52 / šaltinis: BNS
Parlamentarai antradienį po pateikimo pritarė siūlymui dar dvejus metus mokėti subsidijas darbdaviams už įdarbintus asmenis, kuriems nustatytas vidutinis nedarbingumas.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

2

Tokioms Vyriausybės teiktoms Užimtumo įstatymo pataisoms pirmajame balsavime Seime pritarta bendru sutarimu.

„Tai užtikrins didesnį asmenų su negalia užimtumą“, – pristatydama pataisas antradienį sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.

Pataisomis siūloma darbdaviams iki 2027-ųjų pabaigos mokėti subsidijas, jei jie įdarbins žmones su 30–40 proc. darbingumu arba vidutiniu neįgalumu.

Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dabar tokią subsidiją galima mokėti trejus metus, tačiau dauguma tokių sutarčių su darbdaviais baigia galioti šiemet (1035). Todėl siūloma pratęsti terminą iki penkerių metų siekiant padėti žmonėms išsilaikyti darbo rinkoje.

Taip pat siūloma leisti subsidijuoti ne tik neįgaliajam dirbti būtinus specialius įrenginius, bet ir kitas darbo priemones, pavyzdžiui, kompiuterinę įrangą. Būtų kompensuojama ir už jos pristatymą dirbantiems nuotoliu.

Darbdaviams šiuo metu kompensuojama 50–75 proc. darbo užmokesčio už įdarbintus tokius žmones. Maksimali subsidijos suma siekia 1,5 minimalaus darbo užmokesčio (MMA).

Praėjusią savaitę Vyriausybė pritarė, kad MMA kitąmet didėtų 115 eurų, arba 11,1 proc. – iki 1153 eurų (iki mokesčių).

Ministerija skaičiuoja, jog subsidijoms kitąmet reikės 19,9 mln. eurų biudžeto lėšų.

Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 25 dieną.

