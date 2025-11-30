Seimas – naujas siūlymas: štai kokį turtą reikėtų deklaruoti

Už tai numatančias Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pataisas antradienį po pateikimo balsavo 83 Seimo nariai, prieš pasisakiusių nebuvo, susilaikė 4. Projektas perduotas svarstyti Biudžeto ir finansų komitetui, o parlamento plenarinėje salėje jis vėl atsiras pavasario sesijoje.
Jei Seimas pritartų, gyventojai, kuriems pagal užimamas pareigas yra prievolė teikti metinę turto deklaraciją, turėtų deklaruoti ir kriptoturtą, jeigu jo bendra vertė viršija 1,5 tūkst. eurų.
„Kriptoturtas tampa vis dažniau pritaikomas ir sutinkamas finansuojant politines partijas ir kampanijas“
Įstatymo pataisas Seimui pateikęs opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė mano, kad kriptoturtą reikėtų deklaruoti taip pat, kaip pinigines lėšas ar vertybinius popierius. Priėmus siūlomą pakeitimą, jo teigimu, deklaracijos labiau atspindėtų realią turimo turto vertę.
„Kriptoturtas tampa vis dažniau pritaikomas ir sutinkamas finansuojant politines partijas ir kampanijas. Tą stebėjome jau ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Jungtinėje Karalystėje. Vienas iš nelegalių kriptoturto panaudojimo akivaizdžiausių pavyzdžių, įrodytas ir ištirtas institucijų, buvo Moldovoje. Pasibaigusiuose rinkimuose buvo nustatyta, kad tiek balsų pirkimas, tiek atsiskaitymai už dezinformacijos sklaidą vyko kriptoturtu“, – pateikdamas projektą iš Seimo tribūnos sakė M. Lingė.
Jo nuomone, apie šią turto kategoriją turime pradėti kalbėti vis atviriau ir skaidriau.
Nors oficialių viešai prieinamų duomenų apie Lietuvos piliečių kriptoturtą nėra, M. Lingė neatmeta, kad dalis gyventojų turi tokį turtą.
„Kiek tai būtų Lietuvoje aktualu, turbūt pamatytume tik tada, kai prasidėtų privalomas deklaravimas ir iš pirmos deklaracijos bangos paaiškėtų, kiek tokių turime“, – atsakydamas į parlamentarų klausimus sakė M. Lingė.
2024 m. lapkritį Europos centrinio banko euro zonos šalyse atliktos vartotojų lūkesčių apklausos duomenimis, apie 10 proc. namų ūkių turi kriptoturto, o dar 14 proc. išreiškė susidomėjimą įsigyti jo ateityje.
Įstatymas šiuo metu įpareigoja politikus, valstybės tarnautojus, valstybinių įstaigų vadovus ir jų šeimos narius deklaruoti nekilnojamąjį turtą, daiktus, kuriems privaloma teisinė registracija, 1,5 tūkst. eurų viršijančias pinigines lėšas, meno kūrinius, vertybinius popierius ir kt.
Prievolės deklaruoti kriptoturtą šiuo metu įstatymas nenumato.