  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Savivaldybė pratęsė Oskaro Koršunovo teatrui nuomą Ašmenos gatvėje

2025-09-07 14:23 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-07 14:23

Vilniaus miesto savivaldybė dar metams Oskaro Koršunovo teatrui (OKT) išnuomojo patalpas senamiestyje esančioje Ašmenos gatvėje, tačiau ateityje įstaiga turėtų keltis į kitą vieną.

Oskaras Koršunovas (nuotr. Stukas Studio)

Vilniaus miesto savivaldybė dar metams Oskaro Koršunovo teatrui (OKT) išnuomojo patalpas senamiestyje esančioje Ašmenos gatvėje, tačiau ateityje įstaiga turėtų keltis į kitą vieną.

0
Kaip praėjusią savaitę nusprendė sostinės taryba, OKT patalpos be konkurso išnuomojamos nuo kitų metų sausio 1-osios iki 2027-ųjų sausio 10-osios dienos.

„Su OKT teatru yra palaikomas nuolatinis dialogas, apariamos ir derinamos jų galimybės administracines patalpas turėti naujoje vietoje“, – rašoma BNS perduotame savivaldybės komentare.

„Tuo metu, kol nerasti alternatyvūs sprendimai, nuspręsta be konkurso išnuomoti patalpas Ašmenos g. 8, kuriose yra įrengta salė žiūrovams su užkulisiais ir persirengimo kambariais“, – teigia sostinės administracija.

OKT Ašmenos gatvėje buvo įsikūręs nuo 2008 metų.

Teatras oficialiai įkurtas 1999 metais.

