Savivaldybė pratęsė Oskaro Koršunovo teatrui nuomą Ašmenos gatvėje

Kaip praėjusią savaitę nusprendė sostinės taryba, OKT patalpos be konkurso išnuomojamos nuo kitų metų sausio 1-osios iki 2027-ųjų sausio 10-osios dienos.
„Su OKT teatru yra palaikomas nuolatinis dialogas, apariamos ir derinamos jų galimybės administracines patalpas turėti naujoje vietoje“, – rašoma BNS perduotame savivaldybės komentare.
„Tuo metu, kol nerasti alternatyvūs sprendimai, nuspręsta be konkurso išnuomoti patalpas Ašmenos g. 8, kuriose yra įrengta salė žiūrovams su užkulisiais ir persirengimo kambariais“, – teigia sostinės administracija.
OKT Ašmenos gatvėje buvo įsikūręs nuo 2008 metų.
Teatras oficialiai įkurtas 1999 metais.
