Rusijos ekonomikos laukia sunkūs laikai – bus kaip tai „Ladai“ be ABS

Taip teigiamai Rusijos valstybinė televizija įvertino naują, tačiau ne taip jau ir patobulintą automobilį „Lada“, nuvažiuojantį nuo gamybos linijos Toljačio mieste, rašo portalas BBC.

„Įperkamiausias“ – tai bene vienintelis šio automobilio išskirtinumas. Dėl Vakarų sankcijų Rusijos automobilių gamintojas negali importuoti visų anksčiau importuotų komponentų. Todėl „antisankcinė“ „Lada Granta“ neturi oro pagalvių, stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS), elektroninės stabilumo kontrolės ir saugos diržų įtempiklių.

Praėjus beveik keturiems mėnesiams po invazijos į Ukrainą, naujoji „Lada“ tarsi apibendrina Rusijos ekonomiką: ji vis dar veikianti, nors jai ir trūksta kai kurių dalių.

Tai, kad „vis dar veikianti“ – pasiekimas. Rusija šiuo metu yra daugiausiai sankcijų pasaulyje sulaukusi šalis.

Duomenų tarnybos „Statista“ duomenimis, Rusijos asmenims ir bendrovėms nustatyta daugiau kaip 10,5 tūkst. įvairių apribojimų. Daugiau nei 7,5 tūkst. iš jų įgyvendinti per pastaruosius keturis mėnesius.

Tad nenuostabu, kad kai kurie ekspertai prognozavo, jog iki dabar Rusijos ekonomikos ratai jau bus visiškai nuleisti.

„Tarptautinių sankcijų mastas būtų sukėlęs ekonomikos žlugimą, jei jos būtų atsiradusios iš niekur“, – sako Chrisas Weaferis, Maskvoje veikiančios bendrovės „Macro Advisory“ atstovas.

„Tačiau Rusija sankcijas palaipsniui patiria nuo 2014 metų. Jų mastas labai padidėjo, tačiau išlieka tas elementas, kad su tuo Rusija jau buvo susidūrusi.

Be to, tiekimo sutrikimų baimė reiškia, kad Rusija uždirba dar daugiau pinigų iš energijos ir žaliavų eksporto. Per pirmuosius penkis šių metų mėnesius jos einamosios sąskaitos perteklius buvo rekordinis – 110 mlrd. dolerių (105,5 mlrd. eurų). Šiais pinigais ji gali finansuoti ne tik kariuomenę, bet ir subsidijuoti valstybines pramonės šakas, kad nedarbas šalyje nedidėtų ir žmonių pajamos per daug nesumažėtų.“

Kapitalo kontrolė padėjo rubliui sustiprėti, o infliacija šiuo metu pradėjo kristi. Tačiau ateityje laukia gilus nuosmukis, tikimasi, kad 2022 m. Rusijos ekonomika susitrauks 10 proc.

Rusijos vartotojai sankcijų padarinius dar tik pajus. Parduotuvių lentynos Maskvoje vis dar gana pilnos, nors kai kurių importuotų prekių – nebėra.

Pokyčiai akivaizdžiausi Maskvos prekybos centruose. Kadaise šurmuliavusiose vietose dabar daug ramiau: mažiau pirkėjų, mažesnis pasirinkimas. Protestuodami prieš invaziją į Ukrainą, daugelis užsienio prekių ženklų sustabdė savo veiklą Rusijoje arba visiškai iš jos pasitraukė. Daug parduotuvių uždaryta.

Liks ir be taksi automobilių?

Gatvėje BBC žurnalistų sutiktas taksi vairuotojas Nikita prognozuoja, kad mikroautobusų kompanijos, kurioje dirba, taip pat laukia sudėtinga kelionė.

„Taksi automobiliai labai greitai sensta, todėl taksi įmonė turi juos keisti dažnai. Tačiau prasidėjus karui automobilių kainos rubliais tapo juokingai didelės. Taigi mūsų taksi įmonė artimiausiu metu naujų automobilių nesulauks. Turėsime naudoti senus“, – aiškina Nikita.

Ar „antisankcinis automobilis“ gali būti išeitis? Na, Nikita jo pirkti neskubėtų.

„Net ir su oro pagalvėmis „Lada Granta“ – labai mažas ir nepatogus automobilis“, – aiškina jis.

Ar ekonominiai sunkumai šalyje gali priversti Kremlių susimąstyti? Ar jie galėtų paspartinti Rusijos puolimo Ukrainoje pabaigą? Ar sankcijos veikia?

„Jei tikslas yra priversti pakeisti Rusijos elgesį sukeliant ekonominę ir finansinę krizę, tuomet atsakymas yra neigiamas“, – mano Chrisas Weaferis.

„Rusija nepatyrė krizės. Tačiau ji pereina į ekonominio išsekimo laikotarpį. Rudenį ir žiemą bus susidurta su kraupia realybe. Ypač kai Europoje įsigalios draudimas importuoti rusišką naftą ir naftos produktus, o vyriausybė turės mažinti išlaidas. Rusijoje dvejus trejus metus neišvengiamai tęsis ekonomikos sąstingis. Klausimas tik tas, kiek ilgai tai tęsis.

Rusija yra atkirsta nuo daugelio Vakarų technologijų importo, kurių ji paprasčiausiai negalės pakeisti. Kinija aiškiai pareiškė, kad ji neketina tiekti Rusijai technologijų, kurioms taikomos sankcijos, nes jai pačiai gali būti taikomos antrinės sankcijos.

Nėra jokio pagrindo manyti, kad Rusijos ekonomika negalės funkcionuoti. Tačiau ji tai darys daug žemesniu technologijų ir efektyvumo lygiu. Atotrūkis nuo likusio pasaulio didės. Rusijos ekonomika vis labiau atsiliks“, – sako C. Weaferis.