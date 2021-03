Rūpestis klientu ar noras pasipelnyti: beveik sulaukus pensijos banke įkišo kaupimo sutartį

Su tokia situacija asmeniškai susidūrė vilnietis Tomas (vardas ir pavardė redakcijai žinoma). Vienoje socialinių tinklų grupėje jis pasidalijo istorija, kaip jo brandaus amžiaus tėvas apsilankė viename iš didžiausių šalies bankų.

„Nuėjo tėtis užsakyti kodų generatoriaus į SEB banką. Grįžo, padavė popierius, o tarp jų yra pensijų kaupimo sutartis. Žmogui 62 metai. Ar etiška įbrukti tokią sutartį žmogui, kuris už kelių metų eis į pensiją?“ – retoriškai klausė vyriškis.

Portalui tv3.lt jis pasakojo, kad banko darbuotojai netrukus pensijos sulauksiantį tėvą įtraukė į antrosios pakopos pensijos kaupimą.

Po pastarosios reformos, taip kaupiant senatvės pensija, kurią mokės „Sodra“, jau nemažėja. Tačiau likus nedaug laiko iki pensijos, kaupiančiojo turtas investuojamas į mažos rizikos vertybinius popierius. Jų pelningumas nėra didelis. Be to, fondų valdytojams reikia mokėti nustatytus mokesčius.

Taigi galutinė iš pensijų fondo išmokėta pinigų suma, įvertinus dar ir infliaciją, gali neatpirkti sumokėtų įmokų.

„Aš nelabai suprantu, koks tikslas kaupti tūkstantį ar porą tūkstančių eurų pensijai. Jeigu viršysi 3 tūkst., tai išdalins per 20 metų, ir bus po 10 eurų kas mėnesį. Aš kitokio paaiškinimo nerandu – komisinį mokestį gauna ir įsiūlo“, – svarstė Tomas.

Jis prisiminė, kad prieš daugelį metų buvęs bankas „Snoras“ gyventojams vietoje indėlių siūlė obligacijas, kurių net dokumentai buvo tokios pačios spalvos, nors obligacijos nėra draudžiamos taip, kaip indėliai.

„Tėvų deklaracijas pildau ir nuolat jose randu kokį beprasmį antrą gyvybės draudimą ar panašiai“, – stebėjosi pašnekovas.

REKLAMA

Kokie taikomi mokesčiai

SEB atstovė žiniasklaidai Ieva Dauguvietytė informavo, kad dėl asmens duomenų apsaugos konkrečios situacijos komentuoti negali.

„Tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad pensijų kaupimo sutartis pasirašoma ne tik pradėjus kaupti antros pakopos pensijų fonduose pirmąkart, bet ir keičiant pensijų kaupimo bendrovę, pensijų fondą ar įmokos mokėjimo būdą.

Pradėti kaupti antros pakopos pensijų fonde (tai reiškia pirmą kartą sudaryti pensijų kaupimo sutartį) gali kiekvienas žmogus, gaunantis apmokestinamų pajamų ir dar nesulaukęs pensinio amžiaus. Ar verta pradėti kaupti pensijai iki pensinio amžiaus likus keletui metų, reikėtų spręsti individualiai“, – komentavo banko atstovė.

Ji priminė, kad iki 2019 m. pensijų reformos kaupiantiems antros pakopos pensijų fonduose buvo proporcingai mažinama „Sodros“ mokama pensija, tad priimant sprendimą dėl kaupimo vertėdavo įvertinti, ar per likusį kaupimo laiką antroje pakopoje tikimasi sukaupti sumą, kuri kompensuos ir viršys pirmos pakopos pensijos sumažėjimą.

Nuo 2019 m. kaupiantiems antros pakopos pensijų fonduose „Sodros“ mokama senatvės pensija nebėra mažinama, tad visa antroje pakopoje sukaupta suma yra papildomos pajamos senatvėje. Be to, kaupiantysis gauna valstybės paskatą. Kaupiant maksimaliu tempu paskata yra 1,5 proc. nuo užpraeitų keturių ketvirčių vidutinio darbo užmokesčio. 2021 m. tai sudaro 19,6 euro per mėnesį.

„Tačiau svarbu suprasti, kad pensijų fonduose kaupiamos lėšos yra investuojamos, tad pradedant kaupti reikia įvertinti investicinę riziką. Pensijų reformos metu įsteigti gyvenimo ciklo fondai šią riziką optimizuoja – gyvenimo ciklo fondai sukurti tikslinėms amžiaus grupėms.

Fondų investavimo strategija keičiama automatiškai atsižvelgiant į dalyvių amžių – kuo vyresnis dalyvis, tuo konservatyviau investuojamos jo kaupiamos lėšos“, – aiškino I. Dauguvietytė.

Ji informavo, kad mokesčiai už antros pakopos pensijų fondo sutarties sudarymą nėra taikomi. Kaupiant lėšas SEB antros pakopos fonduose taikomas turto valdymo mokestis, kuris gyvenimo ciklo fonduose yra 0,5 proc., turto išsaugojimo fonde – 0,2 proc. Valdymo įmonė netaiko mokesčių už sukauptų lėšų antros pakopos pensijų fonde išmokėjimą.

REKLAMA

Nutraukti galima per mėnesį

Pensijų fondų dalyvių asociacijos vadovas Mindaugas Gedeikis pripažino, kad naudingiausia pensiją pradėti kaupti jaunesnio amžiaus.

„Tačiau vien amžius neturėtų lemti ir neturėtų būti kriterijus drausti pradėti kaupti. Tai priklauso nuo konkrečių aplinkybių, susijusių su konkrečiu žmogumi“, – komentavo M. Gedeikis.

Jo nuomone, primygtinis siūlymas sudaryti kaupimo sutartį galėtų būti vertinimas ne vien tik etikos, bet ir teisiniu požiūriu.

„Jūsų nurodytu ir panašiais atvejais gali kilti klausimas, ar tikrai savo valia žmogus pasirašė sutartį. Ar nebuvo, pvz., žmogus suklaidintas. Tada gali iškilti ir sutarties galiojimo klausimas.

Nors sutarties ir galima atsisakyti per 30 dienų, tačiau, tokiais atvejais, matyt, turėtų efektyviau veikti priežiūros institucijos ir prevenciniai mechanizmai. Tai padėtų užtikrinti, kad tokios situacijos nesikartotų, o žmonėms nereikėtų papildomai spręsti dėl sutarties (ne)galiojimo klausimų“, – patarė asociacijos vadovas.

Lietuvos banko Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Dičpinigaitienė priminė, kad įstatymu draudžiama potencialų dalyvį raginti tapti pensijų fondo dalyviu pensijų fonde siūlant naudą, nesusijusią su pensijų kaupimo veikla.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad dalyvis turi teisę atsisakyti pirmą kartą sudarytos pensijų kaupimo sutarties apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei per 30 dienų nuo sutarties sudarymo.

„Taigi, jei pasirašęs sutartį asmuo dėl tam tikrų priežasčių persigalvojo – teisės aktai suteikia teisę nutraukti sutartį“, – nurodė V. Dičpinigaitienė.

Pasak jos, pensijų fondai yra ilgalaikio taupymo produktas, todėl pradėti juose kaupti rekomenduojama kuo anksčiau. Vyresnio amžiaus sulaukę asmenys, kuriems iki pensijos liko neilgas laiko tarpas, tikėtina, sukaups mažiau nei 5 tūkst. eurų ribos, o tai reiškia, kad visas sukauptas lėšas jie galės atsiimti iš pensijų fondo kaip vienkartinę išmoką.

REKLAMA

„Taip pat, reikėtų nepamiršti, kad vyresnio amžiaus tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondai prisiima mažesnę riziką, todėl šių pensijų fondų vieneto vertės svyruoja mažiau“, – įspėjo Lietuvos banko atstovė.

Ji priminė kelias svarbias taisykles, renkantis ir įsigyjant finansinius produktus bei paslaugas.

Pirma, nepirkite produkto ar paslaugos, kurių nesuprantate, skirkite laiko ir atidžiai išsinagrinėkite, ar jums tikrai reikia to produkto, kokia jo kaina, palyginkite su kitais panašiais rinkoje siūlomais produktais, pasitarkite su artimaisiais.

Antra, prieš pasirašydami sutartį, atidžiai ją perskaitykite – jokiu būdu nepasirašykite dokumento aklai.

Trečia, atminkite, kad net pasirašę finansinių paslaugų sutartį, jūs turite teisę jos atsisakyti per tam tikrą įstatymuose numatytą terminą (pavyzdžiui, pensijų kaupimo galima atsisakyti per 30 dienų, būsto ar vartojimo paskolos – per 14 dienų ir pan.)