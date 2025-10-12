Rugsėjį Lietuvoje įregistruota beveik 2 tūkst. elektromobilių

LEA direktorė Agnė Bagočiutė pastebi, kad pastaruoju metu Lietuvoje fiksuojamas spartus elektromobilių augimas. Tam įtakos, pasak jos, turi ir valstybės paramos priemonės.
„Pasinaudojant valstybės dotacijomis iš viso jau įrengta daugiau kaip 9 000 privačių įkrovimo prieigų, išmokėta beveik 7,95 mln. eurų dotacijų. Dėl valstybės finansavimo ir skatinimo sparčiau pereiname prie tvaresnio transporto“, – pranešime sakė A. Bagočiutė.
Pasak agentūros, šių metų spalio 1 dieną Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 39 503 keleiviniai lengvieji elektromobiliai, iš jų 21 502 – grynieji elektromobiliai ir 18 449 – įkraunami hibridai.
Taip pat registre yra 774 krovininiai lengvieji elektromobiliai, iš jų 757 – grynieji elektromobiliai ir 17 – iš išorės įkraunamų hibridų.
Elektromobilių užimama viso šalies lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis siekia 2,2 proc., o vien tik grynųjų elektromobilių dalis – 1,2 procento.