Rugpjūtį butų kainų kilimas vėl paspartėjo, bet turtą sunkiau parduot

Per rugpjūčio mėn. Vilniuje vidutinė butų kaina padidėjo 1,9 proc. (32 eurų/ kv. m), Kaune – 3,1 proc. (36 eurų/ kv. m), Klaipėdoje – 2,2 proc. (25 eurų/ kv. m).

Vilniuje centrinėje miesto dalyje, Senamiestyje, Naujamiestyje, Žvėryne, Užupyje, senos statybos butų kainos per 8 šių metų mėnesius padidėjo 18,7 proc. (405 eurų/ kv. m) iki 2577 eurų/ kv. m. Per mėnesį kaina šioje zonoje padidėjo 1,3 proc. (33 eurų/ kv. m).

Miegamuosiuose rajonuose arčiau centro, kuriuose daugiausia senos statybos gelžbetoniniai daugiabučiai, t. y. Žirmūnuose, Baltupiuose, dalyje Antakalnio ir Šnipiškių nuo šių metų pradžios senos statybos butų kainos padidėjo 15,5 proc. (228 eurų/ kv. m) iki 1698 eurų/ kv. m. Per mėnesį kaina padidėjo 2,5 proc. (42 eurų/ kv. m).

Pietinėje sostinės dalyje, kuriai priskiriami Naujininkai ir Vilkpėdė per 8 šių metų mėnesius butai pabrango 9,5 proc. (137 eurų/ kv. m) iki 1582 eurų/ kv. m. Per mėnesį kaina padidėjo 0,9 proc. (14 eurų/ kv. m).

Sovietinės statybos miegamųjų rajonų zonoje, apimančioje Lazdynus, Karoliniškes, Viršuliškes, Justiniškes, Šeškinę ir Fabijoniškes rugpjūčio mėn. pabaigoje vidutinė senos statybos butų kaina siekė 1352 eurų/ kv. m ir per 8 mėnesius padidėjo 17,6 proc. (203 eurų/ kv. m). Per mėnesį kaina padidėjo 2,8 proc. (37 eurų/ kv. m).

Pilaitėje per 8 šių metų mėnesius vidutinė senos statybos butų kaina padidėjo 17,6 proc. (205 eurų/ kv. m) iki 1367 eurų/ kv. m. Per mėnesį – 1,6 proc. (22 eurų/ kv. m).

Šiaurinėje miesto dalyje, apimančioje Tarandės, Perkūnkiemio, Bajorų, Visorių, Santariškių rajonus, per 8 šių metų mėnesius butų kainos padidėjo 12,9 proc. (195 eurų/ kv. m) iki 1715 eurų/ kv. m. Per mėnesį kaina padidėjo 0,7 proc. (12 eurų/ kv. m).

Kauno centre, senamiestyje vidutinė butų kaina per 8 šių metų mėnesius padidėjo 14,0 proc. (214 eurų/ kv. m) iki 1746 eurų/ kv. m. Per mėnesį kaina padidėjo 0,6 proc. (11 eurų/ kv. m).

Šiaurinėje Kauno dalyje, apimančioje daugiausiai senos statybos sovietmečiu statytus daugiabučius, per 8 šių metų mėnesius vidutinė senos statybos butų kaina padidėjo 21,8 proc. (204 eurų/ kv. m) iki 1141 eurų/ kv. m. Per mėnesį kaina padidėjo 3,3 proc. (37 eurų/ kv. m).

Vakarinėje miesto dalyje, apimančioje Vilijampolę, Šilainius, per 8 šių metų mėnesius vidutinė senos statybos butų kaina padidėjo 29,5 proc. (261 eurų/ kv. m) iki 1146 eurų/ kv. m. Per mėnesį kaina padidėjo 3,6 proc. (39 eurų/ kv. m). Klaipėdos centre, Senamiestyje per 8 šių metų mėnesius vidutinė butų kaina padidėjo 16,9 proc. (221 eurų/ kv. m) iki 1526 eurų/ kv. m. Per mėnesį kaina padidėjo 0,7 proc. (11 eurų/ kv. m).

Pietinėje Klaipėdos dalyje, esančioje arčiau miesto centro per 8 šių metų mėnesius vidutinė butų kaina padidėjo 13,1 proc. (139 eurų/ kv. m) iki 1201 eurų/ kv. m. Per mėnesį kaina padidėjo 2,4 proc. (29 eurų/ kv. m).

Kiek toliau nuo centro esančiuose pietiniuose senos statybos rajonuose vidutinė kaina nuo šių metų pradžios padidėjo 15,9 proc. (138 eurų/ kv. m) iki 1011 eurų/ kv. m. Per mėnesį kaina padidėjo 2,7 proc. (27 eurų/ kv. m).

Šiaurinėje Klaipėdos dalyje, kur gerokai daugiau naujesnės statybos būsto, per 8 šių metų mėnesius butai antrinėje rinkoje pabrango 11,3 proc. (173 eurų/ kv. m) iki 1703 eurų/ kv. m. Per mėnesį kaina padidėjo 1,1 proc. (19 eurų/ kv. m).

Pasak „1Partner LT“ direktoriaus Viktoro Račkovskio Vilniaus butų rinkoje, po neilgo stabtelėjimo, vėl stebime pagreitėjusį kainų augimą, tačiau kiek neramina toliau mažėjančios sandorių apimtys.

VĮ „Registrų centro“ duomenimis rugpjūtį Vilniuje antrinėje rinkoje parduoti 693 butai ir tai yra 7,1 proc. mažiau nei liepą. Sandorių mažėja trečią mėnesį iš eilės, o tai byloja apie prastėjantį butų likvidumą.

Kitaip tariant, pardavėjai prašo ir gauna didesnes kainas, bet akivaizdu, kad pirkėjų jau reikia palaukti kur kas ilgiau.

Kaune ir Klaipėdoje butų kainų augimas vis dar išlieka spartus, nors sandorių mažėjimo tendencijos pradeda ryškėti ir šiuose miestuose, o tai taip pat byloja apie prastėjantį likvidumą, dėl kurio netolimoje ateityje pardavėjams gali tapti sudėtingiau kelti butų kainas.