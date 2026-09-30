Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

RRT: dirbtinio intelekto sistemų priežiūrą Lietuvoje numatoma pavesti 11 institucijų

2026-09-30 12:27 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-30 12:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) Dirbtinio intelekto (DI) aktą, didelės rizikos DI sistemų priežiūrą pagal savo kompetencijos sritis numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas.

Dirbtinis intelektas tampa ginklu – „Claude“ panaudotas sekimui, propagandai ir raketų kūrimui: „Turime sulėtinti tempą“ (tv3.lt koliažas)

Lietuvoje siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) Dirbtinio intelekto (DI) aktą, didelės rizikos DI sistemų priežiūrą pagal savo kompetencijos sritis numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas.

REKLAMA
0

Trečiadienį Ekonomikos ir inovacijų komiteto posėdyje pristatant ES akto įgyvendinimo įstatymo projektą, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) Skaitmeninių iniciatyvų grupės vadovė Lina Giedraitienė teigė, kad DI sistemų priežiūra būtų organizuojama pagal atskiras veiklos sritis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teigiama, jog Lietuvos bankas (LB), Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA), Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) ir kitos institucijos prižiūrėtų didelės rizikos DI sistemas savo kompetencijos srityse.

REKLAMA
REKLAMA

„Ne viena RRT vykdys rinkos priežiūrą. Sektorinės rinkos priežiūros institucijos (...) būtent pagal savo sritis, joms yra priskiriamos funkcijos prižiūrėti didelės rizikos DI sistemas“, – posėdyje kalbėjo L. Giedraitienė.

REKLAMA

Sektorinės priežiūros institucijos taip pat nagrinėtų skundus dėl tokių sistemų ir priimtų sprendimus, taip užtikrinant vieno langelio principą.

Tuo metu RRT koordinuotų sektorinių priežiūros institucijų veiklą, teiktų joms metodinę pagalbą, formuotų ekspertų tinklą ir palaikytų ryšius su Europos Komisija.

Pasak L. Giedraitienės, DI sistemos pagal rizikos lygį būtų skirstomos į keturias kategorijas – minimalią, ribotą, didelę ir nepriimtiną riziką.

REKLAMA
REKLAMA

„Pagrindinis dėmesys ir didžioji dalis reglamento reikalavimų yra skirti tik didelės rizikos DI sistemos, kurios gali daryti žalą tokiems trims pagrindiniams dalykams – žmogaus sveikatai, saugai ar pagrindinėms teisėms“, – teigė ji.

Prie minimalios rizikos sistemų priskiriami, pavyzdžiui, vaizdo žaidimai, prie ribotos – pokalbių robotai, o prie didelės rizikos – mokymosi rezultatų vertinimo sistemos.

Nepriimtiną riziką keliančios sistemos, pavyzdžiui, naudojamos manipuliavimui, būtų draudžiamos.

Prognozuojama, kad didelės rizikos DI sistemos sudarys apie 15 proc. visų DI sistemų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų