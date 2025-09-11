Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Rimi Lietuva“ turi naują ryšių su visuomene vadovę

2025-09-11 11:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 11:21

Prie „Rimi Lietuva“ marketingo ir viešųjų ryšių komandos prisijungė Luka Lesauskaitė-Remeikė, kuri pradėjo eiti viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovės pareigas, rašoma bendrovės pranešime žiniasklaidai.

Luka Lesauskaitė-Remeikė

Prie „Rimi Lietuva" marketingo ir viešųjų ryšių komandos prisijungė Luka Lesauskaitė-Remeikė, kuri pradėjo eiti viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovės pareigas, rašoma bendrovės pranešime žiniasklaidai.

0

Iki šiol L. Lesauskaitė-Remeikė buvo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadovė.

L. Lesauskaitė-Remeikė koordinuos įmonės ryšius su žiniasklaida, bendruomenėmis, nevyriausybinės organizacijomis.

„Džiaugiamės, kad prie mūsų komandos prisijungė Luka Lesauskaitė-Remeikė – profesionalė, turinti solidžią viešųjų ryšių, krizių komunikacijos ir socialinės atsakomybės patirtį. Jos įvairiapusis požiūris, gebėjimas veikti strategiškai bei stiprios vertybės leidžia ne tik stiprinti mūsų išorinę komunikaciją, bet ir dar labiau kryptingai vystyti tvarumo bei socialinės atsakomybės sritis.

Tikime, kad Luka padės mums dar ryžtingiau kurti teigiamą pokytį visuomenėje, atliepiant naująją Rimi strategiją,“ – pranešime cituojama „Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene ir rinkodaros vadovė Dalia Čenkienė.

Pastaruosius ketverius metus L. Lesauskaitė-Remeikė buvo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadovė. Prieš tai dirbo Krašto apsaugos sistemoje.

Taip pat Luka yra aktyvi visuomenininkė, įsitraukusi ir kūrusi ne vieną pilietiškumą bei savanorystę Lietuvoje skatinantį projektą. Ketverius metus kūrė LRT radijo laidą „Vardan tos“. 2022 m. L. Lesauskaitė-Remeikė buvo išrinkta metų komunikatorė „PRImpact“ apdovanojimuose. 

