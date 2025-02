Rėžė darbdaviams, kurie nepriima 40 m. ar vyresnių darbuotojų: išleiskite į pensiją, tada pamatysite

Portalo tv3.lt straipsnis apie tai, kad 40 metų darbuotojų CV atsiduria šiukšlių dėžėje, sulaukė daugybės skaitytojų reakcijų.

Žmonės stebėjosi ir piktinosi tokiu darbdavių požiūriu.

„Kas keisčiausia, kad daugiausiai išmokau iš kolegų, kuriems daugiau nei 40 metų. Įdomu, ką darbdavys darytų, jeigu jų netektų“, – svarstė moteris.

Kita komentatorė pastebėjo, kad geriausių ir labiausiai patyrusių darbuotojų niekam nereikia.

„Apskritai sukaupus patirties geriausia dirbti sau. Nereikės gaišti darbe tarsi vaikų darželyje“, – tikino ji.

Kiti siūlė darbuotojus išleisti anksčiau į pensiją.

„Jeigu jau niekam nereikia vyresnių darbuotojų, tegu juos išleidžia į anksčiau į pensiją. Jau 40 metų žmonės galėtų tapti pensininkais, jeigu darbui jie per seni“, – ironizavo moteris.

Nori jaunų, bet su patirtimi?

Tuo metu kitas vyras dalijosi savo patirtimi, kai ieškojo darbuotojų.

„Vadovas paprašė surasti darbuotojų. Jis iš karto pasakė, kad nepriimčiau 50 metų ir vyresnių darbuotojų, net jeigu jie ir turi patirties. Apskritai liepė įdarbinti 25–35 metų žmones su patirtimi, nors tokio amžiaus ne visi turi specializuotos patirties.

Tie jaunesni kandidatai neatrodė patikimi, todėl įdarbinau 40–50 metų darbuotojus. Vadovas nesutiko jų priimti, todėl ir pats išėjau, nes nenorėjau dirbti su neatsakingais jaunuoliais“, – pasakojo vyras.

Tuo metu kitas vyras pastebėjo, kad vyresnių darbuotojų darbdaviai nenori, nes negali jų stumdyti.

„Jauni žmonės sutinka dirbti už mažesnę algą, taip pat jie nori ir gali dirbti viršvalandžius. O vyresni žmonės nenori viso gyvenimo praleisti darbe. Dažnas turi vaikų, jie nori laiką praleisti su šeima“, – pastebėjo vyras.

Kiti internautai siūlė galimus sprendimus tiems, kurie ieško darbo būdami vyresni.

„Geriausia CV nenurodyti savo amžiaus, rekomenduojama netgi universiteto metus paslėpti. Taip niekas nežinos, kiek kandidatui metų“, – patarė moteris.

Diskriminacija dėl amžiaus yra draudžiama

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjas Marius Morkevičius tikino, kas sąmoningas nepriėmimas į darbą vien amžiaus pretekstu būtų laikytinas diskriminacija. Nesvarbu, ar pirmenybė būtų teikiama jaunesniam, ar vyresniam kanditatui (-ei).

Pagal Lygių galimybių įstatymą, darbdaviai, neatsižvelgdami į darbuotojo amžių, privalo taikyti vienodus priėmimo į darbą, darbo vertinimo ir atleidimo iš darbo kriterijus, taip pat sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes tobulinti kvalifikaciją, už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį.

Taigi jei žmogus į darbą nepriimamas vien dėl savo amžiaus, tai jau būtų potencialus šio įstatymo pažeidimas. Priimant į darbą, rekomenduojame vadovautis ne amžiaus kriterijumi, kuris dažnausiai paremtas stereotipinėmis nuostatomis, o vertinti darbines bei su pareigomis susijusias asmenines kompetencijas, išsilavinimą“, – komentavo specialistas.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atkreipė dėmesį, kad Lietuvos įstatymai draudžia bet kokią diskriminaciją dėl amžiaus tiek ikisutartiniuose santykiuose, tiek juos vykdant.

„Vadovaujantis darbo kodeksu, darbdavys privalo užtikrinti lygias galimybes visiems darbuotojams ir kandidatams į darbo vietas, neatsižvelgiant į jų amžių, ir taikyti vienodus atrankos kriterijus.

Bet kokia tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija dėl amžiaus, įskaitant situacijas, kai vyresnio amžiaus kandidatų paraiškos atmetamos be objektyvių priežasčių, yra neteisėta ir gali būti skundžiama kompetentingoms institucijoms (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir VDI – aut. past.)“ – pažymėjo VDI.

Diskriminacijos pataria neignoruoti

VDI pastebėjo, kad diskriminaciją įrodyti sudėtinga. Todėl komentavo, ką darbuotojai turėtų daryti:

Rinkti įrodymus – jei darbo pokalbio metu buvo pateiktos užuominos apie amžių ar kolektyvo amžiaus sudėtį, rekomenduojama užfiksuoti šią informaciją ir, jei įmanoma, gauti rašytinius įrodymus.

Kreiptis į VDI arba darbo ginčų komisiją – įtarus diskriminaciją dėl amžiaus, galima ne tik pateikti skundą VDI, bet ir ginčyti nepriėmimą į darbą.

M. Morkevičius irgi patarė diskriminacijos neignoruoti.

„Visų pirma vertėtų darbdaviui ar atrankos specialistui (-ei) įvardyti, kad tam tikri pasisakymai ar veiksmai yra nepriimtini, pažeidžiantys įstatymuose įtvirtintas lygias galimybes.

Geriausia reaguoti ne tik žodžiu, bet ir raštu, kadangi rašytinis pareiškimas gali būti laikomas įrodymu, tiriant tokią bylą. Taip pat labai svarbūs gali būti garso ar vaizdo įrašai, daryti darbovietėje ar kitoje viešojoje erdvėje, rašytiniai liudininkų parodymai, susirašinėjimo programėlių ar elektroninių laiškų kopijos“, – patarė specialistas.

Diskriminaciją užmaskuoja

Anot M. Morkevičiaus, diskriminacija dėl amžiaus tiek darbo rinkoje, tiek prekių ir paslaugų srityje yra viena dažniausių priežasčių, dėl kurių gyventojai kreipiasi į Lygių galimybių tarnybą.

„Dažniausia pastebima būtent vyresnių žmonių diskriminacija. Su diskriminacija susiduriama skirtinguose darbo santykių etapuose: darbo skelbimuose, darbo pokalbiuose, atlyginimų skaičiavime, skiriant paaukštinimą ar suteikiant mokymosi galimybes, taip pat – nutraukiant darbo santykius.

Vyresnio amžiaus žmonių diskriminacija dažnai būna paslėpta po įvairiomis replikomis, kurios gali pasirodyti kaip nuoširdus darbdavių rūpestis. Žmonės teigia, kad iš darbdavių sulaukia tokių frazių, kaip „tau jau laikas anūkus prižiūrėti“ ar „tau kelionė lėktuvu į komandiruotę bus per sunki“. Be to, jei vyresnis darbuotojas dažnai naudojasi nedarbingumo atostogomis, jam siūloma susirasti ramesnį darbą arba pereiti į kitas pareigas, kurios dažnai būna ir mažiau apmokamos“, – vardijo M. Morkevičius.