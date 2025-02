40 metų darbuotojai jau per seni? Net neslepia, kad tokio amžiaus kandidatų CV išmeta neskaitę

Nors diskriminacija dėl amžiaus negalima, specialistai pastebi, kad darbdaviai ją geba paslėpti. Tuo metu darbuotojai pasakoja, kad dažnai darbdaviai diskriminacijos net nebando slėpti.

Kada darbuotojas tampa per senas?

Su naujienų portalu tv3.lt Vilnietė Aurelija (tikrieji vardas ir pavardė redakcijai žinomi) pasidalijo savo patirtimi ieškant darbo.

„Nors man jau daugiau nei 50 metų. Tačiau matau ir girdžiu, kad darbą sunku surasti ir 40–45 metų žmonėms. Ypač, jei atranką vykdo atrankų agentūra. Ten vos bakalaurą gavusiems ar dar jo ir besiekiantiems, ši amžiaus kategorija – jau iš „mamutų srities“.

Bendravau su personalo atrankos specialiste, tiesa, ji pati ne šviežiausios jaunystės. Tačiau ji net neslėpė, kad 40 metų kandidatų CV siųsdavo į šiukšliadėžę net neperskaičiusi. Ypač, jei kolektyvas jaunas“, – pasakojo moteris.

Aurelija prisiminė ir dar vieną atvejį, kai darbdavys pabrėžė darbuotojos amžių.

„Pamenu, dirbau puse etato vienoje įmonėje. Kolegė buvo ką tik atšventusi penkiasdešimtmetį, tai šefas prie sveikinimų dar pridūrė, kad jam penkiasdešimtmetės – idealiausios darbuotojos. Jos vaikų nebegimdys, patirties turi, niekas kitas jų į darbą nepriims, todėl su jomis gali daryti, ką tik nori.

Jis tikrai taip ėmė ir pasakė. Ta kolegė, atgavusi kvapą, pradėjo ieškoti kito darbo. Ne iškarto, bet, laimei, rado“, – pasakojo moteris.

Išgirdę amžių, paslaugų atsisako

Aurelija tikino, kad panašias istorijas gali pasakoti ir pasakoti.

„Štai dar vienas atvejis. Pažįstama sulaukusi beveik 50 metų, ieškojo darbo draudimo srityje. Pamačiusi skelbimą, iš karto nusiuntė savo CV, nes atitiko visus reikalavimus. Deja, ji kvietimo į darbo pokalbį nesulaukė. Tačiau praėjo kažkiek laiko, o tas skelbimas vėl buvo skelbiamas iš naujo. Na, ir kokios asociacijos kyla?

O štai pati dirbu sau, turiu paskyrą ir paslaugų tinklapyje. Ir ypač jame pastebėjau, kad užsakovui pagal kažkokius raktinius žodžius pokalbio metu identifikavus amžių, užsakymas nuplaukia. Mano paslaugų kaina – vidutinė. Tai širdies kertelėje vis dar palieku vietos prielaidai, kad pradedantieji teikia pigesnes paslaugas“, – vylėsi moteris.

Anot jos, reikia kažką daryti, kad 45–60 metų žmonės būtų patrauklūs darbo rinkoje.

„Juk jie jau iš tiesų nebeturi jokių įsipareigojimų – vaikai užauginti, o patirties – vežimais vežk“, – svarstė Aurelija.

Diskriminacija dėl amžiaus yra draudžiama

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjas Marius Morkevičius tikino, kas sąmoningas nepriėmimas į darbą vien amžiaus pretekstu būtų laikytinas diskriminacija. Nesvarbu, ar pirmenybė būtų teikiama jaunesniam, ar vyresniam kanditatui (-ei).

Pagal Lygių galimybių įstatymą, darbdaviai, neatsižvelgdami į darbuotojo amžių, privalo taikyti vienodus priėmimo į darbą, darbo vertinimo ir atleidimo iš darbo kriterijus, taip pat sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes tobulinti kvalifikaciją, už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį.

Taigi jei žmogus į darbą nepriimamas vien dėl savo amžiaus, tai jau būtų potencialus šio įstatymo pažeidimas. Priimant į darbą, rekomenduojame vadovautis ne amžiaus kriterijumi, kuris dažnausiai paremtas stereotipinėmis nuostatomis, o vertinti darbines bei su pareigomis susijusias asmenines kompetencijas, išsilavinimą“, – komentavo specialistas.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atkreipė dėmesį, kad Lietuvos įstatymai draudžia bet kokią diskriminaciją dėl amžiaus tiek ikisutartiniuose santykiuose, tiek juos vykdant.

„Vadovaujantis darbo kodeksu, darbdavys privalo užtikrinti lygias galimybes visiems darbuotojams ir kandidatams į darbo vietas, neatsižvelgiant į jų amžių, ir taikyti vienodus atrankos kriterijus.

Bet kokia tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija dėl amžiaus, įskaitant situacijas, kai vyresnio amžiaus kandidatų paraiškos atmetamos be objektyvių priežasčių, yra neteisėta ir gali būti skundžiama kompetentingoms institucijoms (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir VDI – aut. past.)“ – pažymėjo VDI.

Diskriminacijos pataria neignoruoti

VDI pastebėjo, kad diskriminaciją įrodyti sudėtinga. Todėl komentavo, ką darbuotojai turėtų daryti:

Rinkti įrodymus – jei darbo pokalbio metu buvo pateiktos užuominos apie amžių ar kolektyvo amžiaus sudėtį, rekomenduojama užfiksuoti šią informaciją ir, jei įmanoma, gauti rašytinius įrodymus.

Kreiptis į VDI arba darbo ginčų komisiją – įtarus diskriminaciją dėl amžiaus, galima ne tik pateikti skundą VDI, bet ir ginčyti nepriėmimą į darbą.

M. Morkevičius irgi patarė diskriminacijos neignoruoti.

„Visų pirma vertėtų darbdaviui ar atrankos specialistui (-ei) įvardyti, kad tam tikri pasisakymai ar veiksmai yra nepriimtini, pažeidžiantys įstatymuose įtvirtintas lygias galimybes.

Geriausia reaguoti ne tik žodžiu, bet ir raštu, kadangi rašytinis pareiškimas gali būti laikomas įrodymu, tiriant tokią bylą. Taip pat labai svarbūs gali būti garso ar vaizdo įrašai, daryti darbovietėje ar kitoje viešojoje erdvėje, rašytiniai liudininkų parodymai, susirašinėjimo programėlių ar elektroninių laiškų kopijos“, – patarė specialistas.

Diskriminaciją užmaskuoja

Anot M. Morkevičiaus, diskriminacija dėl amžiaus tiek darbo rinkoje, tiek prekių ir paslaugų srityje yra viena dažniausių priežasčių, dėl kurių gyventojai kreipiasi į Lygių galimybių tarnybą.

„Dažniausia pastebima būtent vyresnių žmonių diskriminacija. Su diskriminacija susiduriama skirtinguose darbo santykių etapuose: darbo skelbimuose, darbo pokalbiuose, atlyginimų skaičiavime, skiriant paaukštinimą ar suteikiant mokymosi galimybes, taip pat – nutraukiant darbo santykius.

Vyresnio amžiaus žmonių diskriminacija dažnai būna paslėpta po įvairiomis replikomis, kurios gali pasirodyti kaip nuoširdus darbdavių rūpestis. Žmonės teigia, kad iš darbdavių sulaukia tokių frazių, kaip „tau jau laikas anūkus prižiūrėti“ ar „tau kelionė lėktuvu į komandiruotę bus per sunki“. Be to, jei vyresnis darbuotojas dažnai naudojasi nedarbingumo atostogomis, jam siūloma susirasti ramesnį darbą arba pereiti į kitas pareigas, kurios dažnai būna ir mažiau apmokamos“, – vardijo M. Morkevičius.