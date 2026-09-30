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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Renaldas Radvila palieka ESO vadovo pareigas

2026-09-30 07:39 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-30 07:39
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Bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vadovas Renaldas Radvila baigia darbą – trečiadienis yra paskutinė jo darbo diena vadovo pareigose.

Po kilusio pasipiktinimo ESO vadovas paliko postą: „Šaldytuvai ir ūkiai veikti nepradėjo – atsiprašau“ (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (11)

Bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vadovas Renaldas Radvila baigia darbą – trečiadienis yra paskutinė jo darbo diena vadovo pareigose.

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Nuo spalio 1 dienos laikinai ESO vadovaus bendrovės finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas.

ESO vadovas Renaldas Radvila baigia darbą

Kaip rašė BNS, R. Radvila pasitraukė po to, kai rugpjūtį šalį nusiaubė galinga audra, o dalis politikų dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo paragino ESO ir jos akcininkės „Ignitis grupė“ vadovus prisiimti atsakomybę.

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FOTOGALERIJA. Elektros skydinė, elektros tiekimas

Energetikos ministras Lukas Savickas anksčiau rugsėjį teigė, kad R. Radvilos sprendimas prisiimti atsakomybę yra atsakingas žingsnis, tačiau neišsprendžia esminės problemos – užtikrinti, kad tokio masto sutrikimai nepasikartotų.

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Jis pabrėžė, kad „Ignitis grupė“ turi pateikti aiškų planą, kaip keis savo finansinius prioritetus, kiek investuos į tinklo patikimumą ir kokių konkrečių veiksmų imsis.

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„Ignitis grupė“ BNS anksčiau teigė, kad jos netenkina elektros atjungimų mastai, todėl ESO turės „radikaliai“ didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtis. Be to, grupė inicijavo vidinį ESO auditą.

BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.

R. Radvila ESO pradėjo vadovauti 2022 metų lapkričio 24 dieną, jo kadencija turėjo baigtis 2027-ųjų lapkritį.

indeliai.lt

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