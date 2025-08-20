Registrų centras: pajamas pernai augino daugiau nei pusė statybos įmonių

Jo teigimu, daugiau nei 12,5 tūkst. analizuotų statybų įmonių bendra apyvarta siekė beveik 10,7 mlrd. eurų ir buvo beveik dešimtadaliu didesnė nei 2023 metais.
„Statybos sektorius yra vienas iš tų, kuris pirmasis indikuoja apie pasikeitusią geopolitinę ar makroekonominę situaciją. (...) Rinkos dalyvių pateiktos finansinės ataskaitos rodo, kad daugumai praėję metai buvo pakankamai sėkmingi“, – pranešime sakė RC duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Anot įstaigos, pernai pelningai dirbo 60 proc.(2023 metais – 53 proc.), nuostolingai – 22 proc. (19 proc.) rinkos dalyvių. Likusi dalis nefiksavo nei pelno, nei nuostolių.
Pelningai veikusios įmonės pernai uždirbo 910,6 mln. eurų ikimokestinio pelno – 8,4 proc. daugiau nei 2023 metais. Tuo metu nuostolingai dirbusios įmonės patyrė bendrą 113,9 mln. eurų nuostolį – 4,8 proc. daugiau.
Registrų centro duomenimis, pernai darbuotojų skaičius augo kas ketvirtoje bendrovėje, 22 proc. įmonių šis skaičius mažėjo, o kas antroje – nesikeitė.
Analizuotos įmonės, kurios ataskaitas pateikė iki liepos 1 dienos.
