Radviliškio rajono savivaldybė varžysis konkurse dėl finansavimo keliui į „Rheinmetall“ gamyklą

„Vienas pirmųjų Radviliškio rajono savivaldybės žingsnių – užtikrinti patogų ir saugų privažiavimą prie būsimos gamyklos. Jau yra nupirktos kelių, vedančių į Baisogalos apylinkėse numatomą objektą, projektavimo paslaugos“, – Eltai nurodė savivaldybės mero patarėjas Linas Garbenis, paklaustas, kokius papildomus infrastruktūros darbus planuoja savivaldybė, prasidėjus „Rheinmetall“ gamyklos statyboms.
L. Garbenis teigė, kad finansavimą keliui savivaldybė tikisi gauti iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM). Tam ji turės teikti paraišką pagal Valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, finansavimo priemonės numatytą tvarką.
„Finansavimo priemonė yra konkursinė, kvietimas teikti paraiškas skelbiamas kiekvienų metų pirmą ketvirtį“, – Eltai raštu komentavo ministerija.
Biudžetas siekia 5 mln. eurų
Institucija atkreipia dėmesį, kad šios finansavimo priemonės metinis biudžetas siekia 5 mln. eurų, skiriamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų.
„Paraiškas gali teikti visos savivaldybės, tad ir Radviliškio rajono savivaldybė 2026 m. galės teikti paraišką finansavimui gauti“, – nurodė ministerija.
EIM teigimu, „Rheinmetall“ projektas yra tęstinis, kadangi jo įgyvendinimas, numatyta, užtruks daugiau kaip vienerius metus, jam vertinimo metu bus skiriama papildomų balų.
ELTA primena, kad nacionaliniam saugumui reikšminga „Rheinmetall“ šaudmenų gamykla iškils už kelių kilometrų nuo Baisogalos miestelio, 340 hektarų ploto sklype, kuris iki praėjusių metų birželio priklausė Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU).
Gamyklą valdys bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė „Rheinmetall Defence Lietuva“.
Tiesioginės investicijos į projektą sieks apie 300 mln. eurų, gamykloje dirbs apie 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių 155 mm kalibro artilerijos sviedinių.
Veiklą gamykla turėtų pradėti jau 2026 m., produkcijos linijų paleidimas numatytas iki kitų metų pabaigos.