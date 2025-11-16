 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Radviliškio rajono savivaldybė varžysis konkurse dėl finansavimo keliui į „Rheinmetall“ gamyklą

2025-11-16 13:03 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-16 13:03

Dėl finansavimo keliui į Baisogaloje pradėtą statyti Vokietijos gynybos pramonės koncerno „Rheinmetall“ vystomą amunicijos gamyklą Radviliškio rajono savivaldybė turės teikti paraišką ir dalyvauti viešajame ministerijos konkurse. 

Šalia Baisogalos – oficiali „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos statybų pradžia (nuotr. Elta)

Dėl finansavimo keliui į Baisogaloje pradėtą statyti Vokietijos gynybos pramonės koncerno „Rheinmetall“ vystomą amunicijos gamyklą Radviliškio rajono savivaldybė turės teikti paraišką ir dalyvauti viešajame ministerijos konkurse. 

REKLAMA
0

„Vienas pirmųjų Radviliškio rajono savivaldybės žingsnių – užtikrinti patogų ir saugų privažiavimą prie būsimos gamyklos. Jau yra nupirktos kelių, vedančių į Baisogalos apylinkėse numatomą objektą, projektavimo paslaugos“, – Eltai nurodė savivaldybės mero patarėjas Linas Garbenis, paklaustas, kokius papildomus infrastruktūros darbus planuoja savivaldybė, prasidėjus „Rheinmetall“ gamyklos statyboms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Garbenis teigė, kad finansavimą keliui savivaldybė tikisi gauti iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM). Tam ji turės teikti paraišką pagal Valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, finansavimo priemonės numatytą tvarką.

REKLAMA
REKLAMA

„Finansavimo priemonė yra konkursinė, kvietimas teikti paraiškas skelbiamas kiekvienų metų pirmą ketvirtį“, – Eltai raštu komentavo ministerija.

REKLAMA

Biudžetas siekia 5 mln. eurų

Institucija atkreipia dėmesį, kad šios finansavimo priemonės metinis biudžetas siekia 5 mln. eurų, skiriamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų.

„Paraiškas gali teikti visos savivaldybės, tad ir Radviliškio rajono savivaldybė 2026 m. galės teikti paraišką finansavimui gauti“, – nurodė ministerija. 

REKLAMA
REKLAMA

EIM teigimu, „Rheinmetall“ projektas yra tęstinis, kadangi jo įgyvendinimas, numatyta, užtruks daugiau kaip vienerius metus, jam vertinimo metu bus skiriama papildomų balų. 

ELTA primena, kad nacionaliniam saugumui reikšminga „Rheinmetall“ šaudmenų gamykla iškils už kelių kilometrų nuo Baisogalos miestelio, 340 hektarų ploto sklype, kuris iki praėjusių metų birželio priklausė Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gamyklą valdys bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė „Rheinmetall Defence Lietuva“. 

Tiesioginės investicijos į projektą sieks apie 300 mln. eurų, gamykloje dirbs apie 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių 155 mm kalibro artilerijos sviedinių.

Veiklą gamykla turėtų pradėti jau 2026 m., produkcijos linijų paleidimas numatytas iki kitų metų pabaigos.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų