Prekybos tinklas „Lidl“ siūlo konkurencingą atlyginimą darbuotojams ir žemas kainas pirkėjams

Remiantis portalo „Rekvizitai.lt“ duomenimis, šių metų balandžio–birželio mėnesiais „Lidl Lietuva“ atlyginimų vidurkis siekė 2199,84 eurus prieš mokesčius ir buvo didžiausias tarp penkių stambiausių Lietuvos prekybos tinklų.

Skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, „Lidl Lietuva“ remiasi visą kalendorinį mėnesį įmonėje išdirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.

„Nors tarp Lietuvos prekybos tinklų siūlome žemas kainas, tačiau savo komandos nariams užtikriname aukščiausius atlyginimus savo srityje. Suderinti abu šiuos tikslus galime išnaudodami ilgametę tarptautinę „Lidl“ patirtį. Šios žinios leidžia mums kiekvieną dieną veikti vis sumaniau. O tai leidžia pirkėjams pasiūlyti mažesnes kainas, o darbuotojams – itin geras darbo sąlygas bei konkurencingą ir reguliariai kylantį darbo užmokestį“, – sako S. Savickienė.

Šalia algų kėlimo – papildomos finansinės naudos

Darbo užmokestį „Lidl Lietuva“ didina jau trečius metus iš eilės – šiemet parduotuvių ir logistikos centro darbuotojams atlyginimai kilo vidutiniškai nuo 4 iki 9 procentų, taip pat rudenį darbo užmokestis augo ir administracijoje dirbantiems kolegoms. Be to, įmonėje veikia pakopinė algų kėlimo sistema – vos įsidarbinę parduotuvių ir logistikos centro darbuotojai žino, kaip keisis jų atlyginimas kelis metus į priekį.

„Mums ypač svarbu, kad darbuotojai jaustųsi finansiškai stabilūs, todėl ne tik nuolat išlaikome lyderystę mažmeninės prekybos srityje, bet ir suteikiame papildomas finansines naudas. Pavyzdžiui, visi parduotuvių, logistikos centro bei administracijos darbuotojai gauna ir „Lidl“ korteles, už kurias galima įsigyti įvairių prekių bet kurioje Lietuvoje veikiančioje tinklo parduotuvėje“, – tvirtina S. Savickienė.

Visapusiškas rūpestis darbuotojais

„Lidl Lietuva“ nuolat rūpinasi ir komandos narių bei jų artimųjų fizine bei emocine sveikata.

„Jau šeštus metus iš eilės visus organizacijos darbuotojus draudžiame papildomu sveikatos draudimu. Investuojame ir į darbuotojų šeimos narių sveikatą – šaltuoju sezonu kviečiame pasiskiepyti komandos narius ir jų vaikus iki 14 metų nemokama gripo vakcina, švenčių proga dovanojame specialius sveikatai stiprinti skirtus rinkinius visoms darbuotojų atžaloms“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė.

Neatsiejama komandos narių sveikatos dalis – emocinė savijauta. Dėl to „Lidl Lietuva“ ne tik puoselėja draugišką pagarba ir palaikymu paremtą darbo aplinką, bet ir suteikia visiems darbuotojams galimybę prireikus pasirūpinti savo psichologine sveikata. „Lidl Lietuva“ komandos nariai gali nemokamai apsilankyti dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus. Be to, visi darbuotojai bei jų šeimos nariai gali naudotis specialiai jiems skirta programa „Gali mumis pasikliauti!“, kurioje anonimiškai gali pasikonsultuoti su specialistais asmeniniais, finansiniais bei teisiniais klausimais.

Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 74 „Lidl“ parduotuvės 28 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose ir Molėtuose.