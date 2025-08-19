Pradedami Šiaurės rago skvero atnaujinimo darbai

Anot jos, viešoji erdvė bus atnaujinama etapais, todėl tvarkoma teritorija bus aptveriama tam tikrose zonose, neuždarant viso Šiaurės rago skvero.
Darbų metu bus galima patekti į Senąją Smiltynės perkėlą pėsčiomis, dviračiais. Tuo metu parkavimas bei eismas motorinėmis transporto priemonėmis bus uždraustas. Privažiavimo galimybės bus sudarytos specialiajam transportui bei skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms.
Bendras tvarkomos teritorijos plotas siekia daugiau kaip 15 tūkst. kv. metrų. Projektą, kurio vertė – beveik 4,83 mln. eurų, įgyvendins įmonė „Tilta“.
Skvero atnaujino darbus tikimasi užbaigti per pusantrų metų.
