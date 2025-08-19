Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pradedami Šiaurės rago skvero atnaujinimo darbai

2025-08-19 14:33 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 14:33

Klaipėdoje dar šią savaitę prasidės Šiaurės rago skvero atnaujinimo darbai, pranešė vietos savivaldybė.

Darbas (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Klaipėdoje dar šią savaitę prasidės Šiaurės rago skvero atnaujinimo darbai, pranešė vietos savivaldybė.

0
Anot jos, viešoji erdvė bus atnaujinama etapais, todėl tvarkoma teritorija bus aptveriama tam tikrose zonose, neuždarant viso Šiaurės rago skvero. 

Darbų metu bus galima patekti į Senąją Smiltynės perkėlą pėsčiomis, dviračiais. Tuo metu parkavimas bei eismas motorinėmis transporto priemonėmis bus uždraustas. Privažiavimo galimybės bus sudarytos specialiajam transportui bei skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms. 

Bendras tvarkomos teritorijos plotas siekia daugiau kaip 15 tūkst. kv. metrų. Projektą, kurio vertė – beveik 4,83 mln. eurų, įgyvendins įmonė „Tilta“. 

Skvero atnaujino darbus tikimasi užbaigti per pusantrų metų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

