  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pradedama platinti 15-oji gynybos obligacijų emisija

2025-12-01 10:03 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 10:03

Pradėta platinti 15-oji gynybos obligacijų, kurių įsigyti gali verslas ir gyventojai, emisija, pirmadienį pranešė Finansų ministerija.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Emisija bus platinama gruodžio 1–15 dienomis, o išperkama kitų metų gruodžio 16 d. Už naująją vienerių metų trukmės emisiją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.

Emisija bus platinama gruodžio 1–15 dienomis, o išperkama kitų metų gruodžio 16 d. Už naująją vienerių metų trukmės emisiją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų. 

Gynybos obligacijų galima įsigyti per šiuo metu veikiančius platintojus – „Swedbank“, SEB ir „Orion Securities“. 

Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per keturiolika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 204,4 mln. eurų. 

Gynybos obligacijas platinamos praėjusios kadencijos Seimui priėmus Valstybės gynybos fondo įstatymą.

