Pradedama platinti 15-oji gynybos obligacijų emisija

Emisija bus platinama gruodžio 1–15 dienomis, o išperkama kitų metų gruodžio 16 d. Už naująją vienerių metų trukmės emisiją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.
Gynybos obligacijų galima įsigyti per šiuo metu veikiančius platintojus – „Swedbank“, SEB ir „Orion Securities“.
Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per keturiolika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 204,4 mln. eurų.
Gynybos obligacijas platinamos praėjusios kadencijos Seimui priėmus Valstybės gynybos fondo įstatymą.