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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Povilauskas: būsto rinka aktyvi, bet jėgų augti daugiau nebėra

2026-11-10 11:50 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 11:50
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SEB banko analitikas Tadas Povilauskas sako, kad šiuo metu būsto rinka išlieka aktyvi, tačiau potencialo augimui nebėra. 

NT, būstas (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (27)

SEB banko analitikas Tadas Povilauskas sako, kad šiuo metu būsto rinka išlieka aktyvi, tačiau potencialo augimui nebėra. 

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„Ji (būsto rinka – BNS) yra aktyvi, bet matome iš pastarųjų mėnesių sandorių, kad vieną mėnesį (būstų parduodama – BNS) mažiau, kitą daugiau. Faktas, kad rinka aktyvi, bet jėgų augti daugiau nebėra. Pirminėje rinkoje matom jau keli mėnesiai netgi sandorių yra šiek tiek mažiau, lyginant su pernai“, – SEB ekonominių prognozių pristatyme antradienį sakė T. Povilauskas. 

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„Manau, yra akivaizdu, kad kol kas būsto rinka rimsta, bet vėlgi, dramos nekurkim. Tai yra normalus ėjimas į poilsį po tikrai stipraus šuolio“, – pridūrė jis. 

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Anot T. Povilausko, šiuo metu metiniai kainų pokyčiai dar neatspindi rimstančios rinkos, tačiau smarkiai augti ji nebeturėtų. 

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„Metinis būsto kainų pokytis, aišku, dar to nerodo (rimstančios rinkos – BNS), bet metiniai pokyčiai yra šiek tiek laginantys dalykai. Tas skaičius nėra gražus, taip, 21 proc. kainos yra padidėjusios likusioje Lietuvoje (be Vilniaus – BNS), tai yra daug. Bet manau, kad irgi tie pokyčiai turėtų pradėti rimti“, – sakė SEB analitikas. 

Jis prognozuoja, jog kelis artimiausius mėnesius būsto pardavimai turėtų mažėti, o kainos stabilizuosis. 

„Matom ir iš gyventojų apklausų, kad būsto kainų lūkesčiai irgi rodo užsivertimą į apačią. (...) Lapkritį, gruodį, iki sausio pabaigos, manau, matysim, kad sandorių skaičius bus mažesnis, lyginant su pernai, bet nedaug mažesnis. Kainos, matyt, jos liks pamėnesiui panašios, metinis pokytis šiek tiek mažės“, – komentavo T. Povilauskas. 

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