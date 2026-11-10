Povilauskas: būsto rinka aktyvi, bet jėgų augti daugiau nebėra

„Ji (būsto rinka – BNS) yra aktyvi, bet matome iš pastarųjų mėnesių sandorių, kad vieną mėnesį (būstų parduodama – BNS) mažiau, kitą daugiau. Faktas, kad rinka aktyvi, bet jėgų augti daugiau nebėra. Pirminėje rinkoje matom jau keli mėnesiai netgi sandorių yra šiek tiek mažiau, lyginant su pernai“, – SEB ekonominių prognozių pristatyme antradienį sakė T. Povilauskas.
„Manau, yra akivaizdu, kad kol kas būsto rinka rimsta, bet vėlgi, dramos nekurkim. Tai yra normalus ėjimas į poilsį po tikrai stipraus šuolio“, – pridūrė jis.
Anot T. Povilausko, šiuo metu metiniai kainų pokyčiai dar neatspindi rimstančios rinkos, tačiau smarkiai augti ji nebeturėtų.
„Metinis būsto kainų pokytis, aišku, dar to nerodo (rimstančios rinkos – BNS), bet metiniai pokyčiai yra šiek tiek laginantys dalykai. Tas skaičius nėra gražus, taip, 21 proc. kainos yra padidėjusios likusioje Lietuvoje (be Vilniaus – BNS), tai yra daug. Bet manau, kad irgi tie pokyčiai turėtų pradėti rimti“, – sakė SEB analitikas.
Jis prognozuoja, jog kelis artimiausius mėnesius būsto pardavimai turėtų mažėti, o kainos stabilizuosis.
„Matom ir iš gyventojų apklausų, kad būsto kainų lūkesčiai irgi rodo užsivertimą į apačią. (...) Lapkritį, gruodį, iki sausio pabaigos, manau, matysim, kad sandorių skaičius bus mažesnis, lyginant su pernai, bet nedaug mažesnis. Kainos, matyt, jos liks pamėnesiui panašios, metinis pokytis šiek tiek mažės“, – komentavo T. Povilauskas.