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Vyriausybė pritarė siūlymui, kad bendrijos galėtų steigti daugiau NT savininkų

2026-10-14 13:35 / šaltinis: BNS
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2026-10-14 13:35
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Vyriausybė trečiadienį pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui leisti daugiau nekilnojamojo turto (NT) savininkų steigti bendrijas.

NT, būstas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Vyriausybė trečiadienį pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui leisti daugiau nekilnojamojo turto (NT) savininkų steigti bendrijas.

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Anot ministerijos, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo ir jį lydinčių įstatymų pataisomis siekiama leisti bet kokio NT savininkams steigti bendriją savo bendro naudojimo objektams valdyti, naudoti ir prižiūrėti.

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Steigti bendrijas galėtų ne tik daugiabučių butų ir kitų patalpų ar garažų savininkai, bet ir komercinių, gamybos patalpų savininkai, taip pat skirtingų NT objektų savininkai drauge.

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„Siekiame, kad bendrijos būtų pagalba, o ne trukdis, kai kalbame apie bendro naudojimo objektų valdymą ir priežiūrą“, – posėdyje sakė aplinkos viceministrė Asta Rokickienė.

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„Dabar yra labai siauras ratas, kada bendrija gali būti steigiama, pagrinde tai yra kai kalbama apie daugiabučius pastatus ir yra tam tikros nedidelės išimtys, kai kalbame apie negyvenamuosius pastatus“, – sakė viceministrė.

Pasak jos, priėmus pataisas bendrijos galėtų steigtis visos paskirties pastatuose, taip pat ir žemės sklypuose.

Ministerijos skaičiavimais, pakeitimai paliestų apie 0,5 mln. NT savininkų.

Siūloma, kad bendrija galėtų valdyti objektus, kurie bendrojo naudojimo paskirtimi susiję su trimis ar daugiau butų ar kitų patalpų. 

Pakeitimai įsigaliotų nuo 2028 metų.

indeliai.lt

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