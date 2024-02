Portalai pateikė pretenziją dėl diskriminacinių darbo sąlygų per nacionalinę „Euroviziją”

Siekiant užkirsti kelią tokioms situacijoms, prašoma užtikrinti lygias teises visiems žiniasklaidos atstovams dirbti per „Eurovizijos” finalinį renginį Malmėje, Švedijoje, ir ateities „Eurovizijos” renginiuose – tiek per nacionalines atrankas, tiek per finalinius renginius.

Sudarytos skirtingos darbo sąlygos

IŽA pirmininkės Linos Bušinskaitės teigimu, asociacijos narių pateikta informacija rodo, kad naujienų portalų ir visuomeninio transliuotojo žurnalistams buvo sudarytos skirtingos sąlygos informuoti visuomenę apie nacionalinės „Eurovizijos” finalą.

„Asociacijos nariai tvirtina, kad portalų fotografų ir operatorių darbo vieta buvo arenos gale, toliausiai nuo scenos, o visuomeninio transliuotojo fotografai ir operatoriai galėjo dirbti bet kurioje vietoje. Užkulisiuose fotografuoti ir filmuoti buvo galima tik visuomeninio transliuotojo atstovams, o kitų redakcijų atstovai to negalėjo daryti. Taip pat nebuvo leista filmuoti net dengimams koncerto per tiesioginę transliaciją, nors tai galėjo daryti arenoje buvę žiūrovai, o nacionalinės „Eurovizijos” nugalėtoją pakalbinti pirmumo teisė suteikta visuomeninio transliuotojo atstovui“, – sako L. Bušinskaitė.

Privalo užtikrinti teisę rinkti informaciją

Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) pirmininkas Dainius Radzevičius atkreipia dėmesį į tai, kad žurnalistų teisės rinkti visuomenei svarbią informaciją užtikrinimas yra kertinis demokratinės ir laisvos žiniasklaidos veiklos principas.

„Jo garantu ir geros praktikos formuotoju turėtų būti pati žiniasklaida. Ypač visuomeninė. Dar svarbesnis yra žiniasklaidos priemonių solidarumas ir bendradarbiavimas užtikrinant visų žurnalistų lygias teises rinkti informaciją bei konkuruoti kuriamu turiniu, jo kokybe ir įvairove. Tad LŽS remia ir palaiko visas iniciatyvas, kurios padeda visiems žurnalistams lygiai užtikrinti vienodas darbo sąlygas, kuomet siekiama visuomenės informavimo svarbiais viešo gyvenimo klausimais“, – sako D. Radzevičius.

IŽA teisininkas, advokatas Andžej Čaikovski atkreipia dėmesį, kad visuomeninis transliuotojas yra vienintelis iš šalies žiniasklaidos priemonių, priklausantis European Broadcasting Union (EBU), kuri organizuoja tarptautinį dainų konkursą „Euroviziją”, todėl LRT organizuoja „Eurovizijos” nacionalinę atranką Lietuvoje ir transliuoja „Eurovizijos” finalinį etapą.

„Teisiniu vertinimu, tai reiškia, kad visuomeninis transliuotojas užima dominuojančią padėtį. Lietuvos Konkurencijos įstatymo 7 straipsnis nustato, kad draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant įvairius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus“, – pabrėžia A. Čaikovski.

Neabejotinai IŽA nariai pripažįsta, kad visuomeninis transliuotojas atlieka labai svarbią misiją, tačiau tai nereiškia, kad jis turi teisę sudaryti nelygias sąlygas kitų žiniasklaidos priemonių atstovams, iškreipiant sąžiningą konkurenciją.