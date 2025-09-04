Plungės įmonės atstovai kaltinami tarptautiniu sankcijų pažeidimu eksportuojant prekes į Rusiją

Kaip skelbia Generalinė prokuratūra, tokiais veiksmais buvo padaryta didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, tyrimą atliko Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus pareigūnai.
Bylos duomenimis, kaltinamieji, siekdami apeiti Lietuvoje taikomas tarptautines sankcijas ir žinodami, kad dvejopo naudojimo prekių eksportas į Rusijos Federaciją yra draudžiamas, nuo 2023 m. liepos 21 d. iki 2024 m. vasario 27 d. eksporto deklaracijose, įtariama, nuslėpė tikruosius prekių kodus.
Tokiu būdu per Kauno teritorinės muitinės Kybartų kelio postą į Rusijos Federaciją, manoma, išgabeno 680 vienetų įrenginių detalių, įtrauktų į Nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą. Bendra detalių vertė siekia daugiau nei 700 tūkst. eurų.
„Eksportuodami dvejopo naudojimo prekes, kurios gali būti naudojamos tiek civiliniais, tiek kariniais tikslais, taip pat branduoliniams, cheminiams ar biologiniams ginklams bei jų siuntimo į taikinį sistemoms projektuoti ar kurti, verslininkai galimai padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams“, – teigia prokuratūra.
Byla perduota nagrinėti teismui.
Bendrininkams gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
