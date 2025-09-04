Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Plungės įmonės atstovai kaltinami tarptautiniu sankcijų pažeidimu eksportuojant prekes į Rusiją

2025-09-04 10:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 10:29

Prieš teismą stos Plungės rajono įmonės vadovas ir įmonės vyriausiasis muitinės tarpininkas – jie kaltinami, kad, veikdami bendrininkų grupėje, pažeidė Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas ir eksportavo prekes į Rusiją.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Prieš teismą stos Plungės rajono įmonės vadovas ir įmonės vyriausiasis muitinės tarpininkas – jie kaltinami, kad, veikdami bendrininkų grupėje, pažeidė Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas ir eksportavo prekes į Rusiją.

REKLAMA
0

Kaip skelbia Generalinė prokuratūra, tokiais veiksmais buvo padaryta didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, tyrimą atliko Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus pareigūnai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bylos duomenimis, kaltinamieji, siekdami apeiti Lietuvoje taikomas tarptautines sankcijas ir žinodami, kad dvejopo naudojimo prekių eksportas į Rusijos Federaciją yra draudžiamas, nuo 2023 m. liepos 21 d. iki 2024 m. vasario 27 d. eksporto deklaracijose, įtariama, nuslėpė tikruosius prekių kodus. 

REKLAMA
REKLAMA

Tokiu būdu per Kauno teritorinės muitinės Kybartų kelio postą į Rusijos Federaciją, manoma, išgabeno 680 vienetų įrenginių detalių, įtrauktų į Nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą. Bendra detalių vertė siekia daugiau nei 700 tūkst. eurų.

REKLAMA

„Eksportuodami dvejopo naudojimo prekes, kurios gali būti naudojamos tiek civiliniais, tiek kariniais tikslais, taip pat branduoliniams, cheminiams ar biologiniams ginklams bei jų siuntimo į taikinį sistemoms projektuoti ar kurti, verslininkai galimai padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams“, – teigia prokuratūra.

Byla perduota nagrinėti teismui.

Bendrininkams gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų